Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, зокрема три ракетоносії, - ОК "Південь"
Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць, серед яких 3 ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць, серед яких 3 ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами" та 2 великі десантні кораблі.
В Азовському морі контроль надводної обстановки забезпечує 1 ворожий корабель", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" також нагадали, що штормова погода триває, а тому існує підвищена мінна загроза у прибережних водах і територіях.
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показати весь коментар23.01.2023 10:59 Відповісти Мені подобається 0
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