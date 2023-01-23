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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, зокрема три ракетоносії, - ОК "Південь"

рф,корабель,калібр

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць, серед яких 3 ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць, серед яких 3 ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами" та 2 великі десантні кораблі.

 В Азовському морі контроль надводної обстановки забезпечує 1 ворожий корабель", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" також нагадали, що штормова погода триває, а тому існує підвищена мінна загроза у прибережних водах і територіях.

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Автор: 

Азовське море (1617) Чорноморський флот рф (621) Чорне море (1659)


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Ех, де ж ти, Бавовнятко?!!..
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23.01.2023 10:59 Відповісти
 
 