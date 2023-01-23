Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 11 кораблів, зокрема три ракетоносії, - ОК "Південь"

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць, серед яких 3 ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць, серед яких 3 ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами" та 2 великі десантні кораблі.

В Азовському морі контроль надводної обстановки забезпечує 1 ворожий корабель", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" також нагадали, що штормова погода триває, а тому існує підвищена мінна загроза у прибережних водах і територіях.

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