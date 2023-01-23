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22 січня з портів Великої Одеси вийшло три судна з пшеницею та кукурудзою

зерно

У неділю з порту Чорноморськ вийшло зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно з 30 тис. тонн пшениці для Ефіопії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство інфраструктури.

"22 січня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 105,5 тис. тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Судно Amira Hana, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, перевозить 30 тис. тонн пшениці, призначеної для надання гуманітарної допомоги Ефіопії.

Крім того, судно BC Vanessa (23 050 тонн кукурудзи та 7,3 тис. тонн пшениці) прямує до Іспанії, суховантажне судно Sanita S (45 150 тонн пшениці) - до Туреччини.

У порт Одеси прямує за вантажем судно, яке в неділю пройшло морським гуманітарним коридором.

"Станом на 22 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 18 330 360 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1 336 суден: 665 на прибуття в українські порти та 671 - на вихід із них", - зазначили у міністерстві. 

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Автор: 

зерно (3114) корабель (1611) Мінінфраструктури (2060)


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Навіщо це нам, коли у нас хліб дорожчає кожного дня ?
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23.01.2023 08:52 Відповісти
Торгівля на крові? Чи ні?
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23.01.2023 09:02 Відповісти
зечмо дякує ірану за шахіди?
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23.01.2023 09:34 Відповісти
 
 