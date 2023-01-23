"Цієї весни будемо активно саджати. "Не на часі" не працює. Деякі мародерять без страху", - Арахамія
З 24 лютого офіційними і не офіційними каналами постійно попереджали чиновників усіх рівнів: сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"До багатьох дійшло. А до багатьох, на жаль, ні. Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу", - зазначає він.
За словами Арахамії, найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ і ми завершимо побудову незалежної антикорупційної інфраструктури.
"Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони. Сьогодні на Комітеті розберемося в ситуації. Буду ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади. І, як сказав, наш Президент: "Цей тиждень буде часом відповідних рішень", - резюмує нардеп.
Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов повідомив, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. За його даними, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ".
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Якщо у нас наприклад "слуга" Трухін возить сумками якийсь дурний кеш, заступник голови ОП Тимошенко гоняє на елітному "порші", голова ВЦА Резніченко виділяє фірмі подруги 1,5 мільярди, всі радісно пилять гуманітарку і з сексологінь роблять кадрових дипломататів - то чому б і міліцейській дєвочкє не отримати перепустку на свій мерседес?
"Кто бил нікєм, тот станєт всєм", що тут нелогічного - тому добрих українців все це майже не обурює, бо хто б з них сам відмовився від можливості гоняти мерсом пішоходною зоною Львова?
От і весь секрет щирої любові населення до "слуґ".
Цю ментальну відрижку більшовизма геніально використав колективний Коломойський, і це не виправити ніякими реформами і законами, тим більше коли вона культивується "єдиним" інформаційним катком стирання мозгів.
І саме тому у нас так важко проходить інтеграція з цивілізованим світом, цінності хамовитих "простих парнєй" відмінні від європейських "бариг".
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Также постоянно сидит в Киеве в ресторане Ишак с сепарами-Нардепами из ОПЗЖ и Довиры. Активно участвует в схемах распила гуманитарки и бюджетных денег в ряде областей.
На самом деле этот пассажир - первый кандидат для "посадки" в СИЗО)
Впрочем зеленые ***** плотно оккупировали всю вертикаль власти и Давидушка вполне может отделаться легким испугом)
Територія А - грохімії. Таких не саджати, а стрілять потрібно, разом з виводком.
Де тільки каломой цей непотріб людський знайшов?
Справа по розкраданню грошей на паливо, коли він працював у МО (десь про 17 млн грн ішла річь).
Закупівля електроенергії у Беларусі і 200% накрутки до ціни...
Нікого не посадять усіх відмиє ця влада..така у їх мораль
Усіх хабарів на передовую біля Бахмута..