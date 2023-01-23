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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 18 населених пунктів, - ОВА

область,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.

Про це повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове, Комишуваха, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Білогір'я, Ольгівське, Малинівка, Преображенка, Степногірськ, Малі Щербаки, Плавні, Зарічне.

Надійшло 41 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Російські загарбники не випускають цивільне населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

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обстріл (28228) Запорізька область (3567)


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