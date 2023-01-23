"Ви кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було", - американський експерт Карбер

Найактивніший лобіст України на Заході ще з 2014 року, президент аналітичного центру Potomac Foundation, відомий американський військовий експерт з питань оборони, військової стратегії, ядерної зброї та національної безпеки, професор Філліп Карбер, який свого часу працював зовнішнім радником прем’єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер та генерального секретаря НАТО Менфреда Вернера, очолював департамент стратегії у Пентагоні, розповів, зокрема, про надання Україні західної зброї.

Про це він розповів в інтерв’ю "ФАКТАМ", передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чому Україні дають зброї стільки, щоб ми трималися, але не йшли у наступ, він відповів:

"Так, вам дійсно потрібно набагато більше озброєння. Ви отримуєте його дрібними партіями. Наприклад, вам дали 15 французьких танків. Можливо, незабаром отримаєте вісім британських Challenger. Ще вам дадуть 50 американських Bradley. Ви можете використовувати все, що вам дають. Але мені здається, що ваш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив величезну помилку кілька місяців тому, коли почав критикувати Захід за недостатню підтримку.

Розумію, що вам надають не стільки, щоб це мало суттєвий ефект на хід бойових дій. Але дійсно хочу ще раз наголосити на моменті, який доводить мене до шалу. "О, ви даєте стільки, щоб ми могли встояти, але недостатньо того, щоб перемогти. Ви на Заході дивитесь, як Україна стікає кров'ю".

От тут я буду жорсткішим. Це не наша провина, що ви, хлопці, продавали у країни третього світу вироби своєї оборонної промисловості для отримання прибутку замість того, щоб розбудовувати власні Збройні Сили. Навіть після семи років з початку цієї війни ви продовжували це робити. Ви виробляли ракети дальнього радіуса дії. Однак зробили лише чотири штуки. А тепер кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було. Ви маєте стидатися".

Карбер наголосив, що він завжди був найбільшим українським лобістом, щоб ми могли отримувати "багато чого". Проте, за його словами, у підсумку ми отримали навіть більше, ніж він розраховував.

"Але розумію, що інших на Заході реально дратуєте, що ви просите, оскільки ви не розбудовували власні сучасні технології й не виробляли озброєння.

Наприклад, ваш Харківський танковий завод — один з кращих заводів у світі. Ваші конструктори взяли танк Т-72, у якого була дуже вразлива вежа, поставили на неї німецьку гармату, а місце для боєприпасів зробили ззаду за вежею. І зробили з нього відмінний танк, який ідеально підходить для вашої місцевості. На мою думку, він був би чудовим не тільки для вас, а, наприклад, для країн Балтії. Але ви його не почали виробляти, це був тільки прототип", - зауважив Карбер.

Крім того, він наголосив, що Україна могла б робити бойові машини піхоти, до того ж набагато кращі за Bradley: "У вас були для цього технології. Але ви цього теж не робили. Тому не звинувачуйте нас. Я вже мовчу про те, що ви не мобілізувалися й не готувалися, коли ще за шість місяців до вторгнення були очевидні всі ознаки майбутньої війни".

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