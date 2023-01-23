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"Ви кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було", - американський експерт Карбер

bradley

Найактивніший лобіст України на Заході ще з 2014 року, президент аналітичного центру Potomac Foundation, відомий американський військовий експерт з питань оборони, військової стратегії, ядерної зброї та національної безпеки, професор Філліп Карбер, який свого часу працював зовнішнім радником прем’єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер та генерального секретаря НАТО Менфреда Вернера, очолював департамент стратегії у Пентагоні, розповів, зокрема, про надання Україні західної зброї.

Про це він розповів в інтерв’ю "ФАКТАМ", передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чому Україні дають зброї стільки, щоб ми трималися, але не йшли у наступ, він відповів:

"Так, вам дійсно потрібно набагато більше озброєння. Ви отримуєте його дрібними партіями. Наприклад, вам дали 15 французьких танків. Можливо, незабаром отримаєте вісім британських Challenger. Ще вам дадуть 50 американських Bradley. Ви можете використовувати все, що вам дають. Але мені здається, що ваш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив величезну помилку кілька місяців тому, коли почав критикувати Захід за недостатню підтримку.

Розумію, що вам надають не стільки, щоб це мало суттєвий ефект на хід бойових дій. Але дійсно хочу ще раз наголосити на моменті, який доводить мене до шалу. "О, ви даєте стільки, щоб ми могли встояти, але недостатньо того, щоб перемогти. Ви на Заході дивитесь, як Україна стікає кров'ю".

От тут я буду жорсткішим. Це не наша провина, що ви, хлопці, продавали у країни третього світу вироби своєї оборонної промисловості для отримання прибутку замість того, щоб розбудовувати власні Збройні Сили. Навіть після семи років з початку цієї війни ви продовжували це робити. Ви виробляли ракети дальнього радіуса дії. Однак зробили лише чотири штуки. А тепер кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було. Ви маєте стидатися".

Карбер наголосив, що він завжди був найбільшим українським лобістом, щоб ми могли отримувати "багато чого". Проте, за його словами, у підсумку ми отримали навіть більше, ніж він розраховував.

"Але розумію, що інших на Заході реально дратуєте, що ви просите, оскільки ви не розбудовували власні сучасні технології й не виробляли озброєння.
Наприклад, ваш Харківський танковий завод — один з кращих заводів у світі. Ваші конструктори взяли танк Т-72, у якого була дуже вразлива вежа, поставили на неї німецьку гармату, а місце для боєприпасів зробили ззаду за вежею. І зробили з нього відмінний танк, який ідеально підходить для вашої місцевості. На мою думку, він був би чудовим не тільки для вас, а, наприклад, для країн Балтії. Але ви його не почали виробляти, це був тільки прототип", - зауважив Карбер.

Крім того, він наголосив, що Україна могла б робити бойові машини піхоти, до того ж набагато кращі за Bradley: "У вас були для цього технології. Але ви цього теж не робили. Тому не звинувачуйте нас. Я вже мовчу про те, що ви не мобілізувалися й не готувалися, коли ще за шість місяців до вторгнення були очевидні всі ознаки майбутньої війни".

Також читайте: Leopard доставлять в Україну. Консенсус вже сформовано. Йде дискусія щодо публічної подачі цього, - ГУР МО

Автор: 

зброя (7435)


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Топ коментарі
+125
Як це не робили, а далекобійний асфальт
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23.01.2023 08:50
+84
Починати треба з голови. Ми обрали "по приколу" владу, яка бреше і краде. Ми самі винні.
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23.01.2023 09:10
+77
На жаль він аюсолютно правий!!
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23.01.2023 08:50
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Хочешь жить умей вертеться- хотел сказать Карбер. И не верь ничьим обицянкам цяцянкам.
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23.01.2023 20:49 Відповісти
Знову покруч "стидатися", замість соромитися.
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23.01.2023 20:53 Відповісти
101 %
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23.01.2023 21:17 Відповісти
Наша помилка в іншому. Ми вважали цю брехливу, сцикливу й жадібну купу лайна Першою Державою Світу, і повірили їх брехливим "гарантіям", котрі насправді навіть не "запевнення" а "гівно собаче". І віддали за них зброю. Тільки цього "експерд" не експердне... Бо кісточку хоче, падло.
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23.01.2023 22:35 Відповісти
Ми зробили цілий ряд стратегічних помилок. І першою було обрання Ющенко.
У 2003-му у Кучми була ще достатньо потужна армія, і путлер тоді так і втік від Тузли, хоча в Україні вже НЕ БУЛО ЯО,

А починаючи з Ющенко почали не просто скорочення ЗСУ, а дурне скорочення і дурні реформи. Ось і довели країну до такого стану, що дійсно ходимо з протягнутою рукою.

І автор правий - держава має свій величезний потенціал. А я багато разів на ЦН писав - країна втрачених можливостей. Нажаль (((
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23.01.2023 22:53 Відповісти
Ніби воно й так, але не так!!!!! А чи не ви були гарантами нашої безпеки і територіальної цілісності?! ?! ?! Ми мирна держава,і можливо не розвивали свою оборону промисловість, бо не збирались і не думали ні з ким воювати?!?! Гниди ви всі! І так, саме так - ви мовчки спостерігаєте як українську націю вбивають, бо і вам це на руку! Бо українці- велика загроза для вас, сцикунів, і ви одним вистрілом двух зайців.... безсовісні!
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24.01.2023 00:31 Відповісти
Не треба дурницю говорити: "українці- велика загроза для вас, сцикунів". Абсурд. Для кого українці велика загроза? Для США?
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30.01.2023 07:56 Відповісти
Без власного ВПК не буде ПЕРЕМОГИ
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24.01.2023 01:05 Відповісти
например закупил картонные броники и бушные нерабочие вертолеты?))
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24.01.2023 03:38 Відповісти
Начинать нужно с того что разоружились под гарантии, да, произвдили и танки и вертолеты и межконтинетральные ракеты, НО , соблюдали договор, по которому ничего у себя не оставляли, так что таваете ***** не торговать а соблюдать другую сторону договора
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24.01.2023 03:27 Відповісти
Головою делегації України в ПАРЕ стала екс-призер України по бальним та ******** танцям
так шо...
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24.01.2023 22:40 Відповісти
Ни добавить ни отнять. Кто тупорылому населению Украины мешал эти 30 лет развивать свою страну, кто заставлял выбирать кучму на второй срок, выбирать януковича и т д.. Умный человек сказал правду, суворую но правду.
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25.01.2023 05:39 Відповісти
У нас очень тяжелое наследие комуняцкого режима ссср. Почти все наши политики до сих пор корнями из комуняцкой номенклатуры ссср. Поэтому выбор очень ограничен.
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30.01.2023 08:28 Відповісти
Він абсолютно правий.
А нам в цей час розказують, що Зе тягне на українського Черчіля.
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30.01.2023 07:47 Відповісти
Він абсолютно правий.
Але маємо те що маємо і з цим щось треба правильно робити.
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30.01.2023 08:00 Відповісти
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