Росіяни планують переробляти знесені будівлі на матеріал для будівництва доріг в окупованому Маріуполі, - Андрющенко
Окупанти у лютому планують запустити комплекс з переробки будівельного сміття у матеріал для створення будинків та доріг.
Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти планують переробляти знесені будівлі на матеріал для будівництва доріг. Зайве казати, що будинки зносять разом із тисячами трупів, що залишилися під завалами.
Ще свіжі в пам'яті німецькі фашисти, що вдобрювали поля людським попелом. Русофашисти збираються їздити по кістках своїх жертв", - йдеться в повідомленні.
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