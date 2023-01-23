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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни планують переробляти знесені будівлі на матеріал для будівництва доріг в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

маріуполь

Окупанти у лютому планують запустити комплекс з переробки будівельного сміття у матеріал для створення будинків та доріг.

Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти планують переробляти знесені будівлі на матеріал для будівництва доріг. Зайве казати, що будинки зносять разом із тисячами трупів, що залишилися під завалами.

Ще свіжі в пам'яті німецькі фашисти, що вдобрювали поля людським попелом. Русофашисти збираються їздити по кістках своїх жертв", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Маріуполь (3223) окупація (6668) Андрющенко Петро (692)


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Буде велике крадівництво парускі?
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23.01.2023 09:12 Відповісти
Йоо планують, дороги? А асфальтоукладчик про це знає? Це ж руйнують його дорожну монополію.)
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23.01.2023 09:19 Відповісти
у нас тоже такой любитель дорог есть
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23.01.2023 09:22 Відповісти
По разложимся трупам ,дорога в АД.
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23.01.2023 09:23 Відповісти
Бетонки -- шоб гарненько на рашку стартанути .
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23.01.2023 09:36 Відповісти
 
 