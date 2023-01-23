Естонія віддає Україні всі свої 155 мм гаубиці, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань щодо ненадання допомоги Україні, - посол Кууск
Посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що його країна віддасть всі 155 мм гаубиці Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив дипломат.
За даними Генштабу, уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро:
- десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;
- тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами;
- засоби підтримки артилерійських підрозділів.
"Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії. Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
"Також ми вдячні нашим союзникам, котрі приєдналися до Талліннської декларації та зобов’язалися колективно домагатися надання безпрецедентного набору дотацій, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України. Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб перейти від опору до вигнання російських військ із української землі, - зазначили у Посольстві Естонії в Україні", - додали у Генштабі ЗСУ.
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"Річ Посполи́та ....https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F конфедерація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Польського королівства і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського і Руського . Займала терени ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови , південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонії та заходу Росії"
"была под" не коректний вираз
Притом после нашей победы мы без проблем вернем часть военной техники назад или заключим военный союз для взаимной обороны. Получше этого НАТО, где по их плану вас на 90 суток отдают в полное распоряжение кацапов, а это чревато убийствами и пытками.
Респект!
Прибалтика - то мокшанське
Після Перемоги поїду до країн Балтії та буду дякувати усім жителям!
In regards to any artillery:
When Mordor attacks,
Estonia will not have time to start the
motor engines, drive to some position,
and fire any grenades towards those Orksuzzes.
Artillery is for educational purposes only
for these 3 tiny countries.