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Новини Допомога Україні Війна
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Естонія віддає Україні всі свої 155 мм гаубиці, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань щодо ненадання допомоги Україні, - посол Кууск

зброя

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що його країна віддасть всі 155 мм гаубиці Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив дипломат.

За даними Генштабу, уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро:

- десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;
- тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами;
- засоби підтримки артилерійських підрозділів.

"Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії. Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

"Також ми вдячні нашим союзникам, котрі приєдналися до Талліннської декларації та зобов’язалися колективно домагатися надання безпрецедентного набору дотацій, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України. Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб перейти від опору до вигнання російських військ із української землі, - зазначили у Посольстві Естонії в Україні", - додали у Генштабі ЗСУ.

Також читайте: Цистерни з "русским миром" не пустили в Естонію

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) Естонія (1597) Кууск Каймо (14)


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Топ коментарі
+52
Ось саме так мають допомагати справжні друзі.Дякуємо Естонії...
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23.01.2023 09:16
+34
Разом з пакетом передайте Бубі ще один лісапет, бо той вже зламався.
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23.01.2023 09:19
+28
Дякуємо!
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23.01.2023 09:16
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Ось саме так мають допомагати справжні друзі.Дякуємо Естонії...
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23.01.2023 09:16 Відповісти
1 Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. 2 Побачив він також і вдову убогу, що кидала туди дві лепти, 3 і сказав: "Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більш від усіх. 4 Усі бо вони вкинули як дар Божий з їхньої надвишки, вона ж з убозства свого поклала ввесь свій прожиток, який мала."
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23.01.2023 09:35 Відповісти
Дякує то дякуємо, але чим вони збираються захищатися ??
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23.01.2023 11:32 Відповісти
Є К-9 САУ і будуть ХІМАРС-і
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23.01.2023 12:23 Відповісти
знайдемо чим , скоро получимо де що )
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23.01.2023 13:11 Відповісти
Добре. Ще раз дякуємо. Але ви не розслабляйтесь, будь ласка.
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23.01.2023 18:21 Відповісти
Дякуємо!
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23.01.2023 09:16 Відповісти
Низкий поклон вам, эстонцы !
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23.01.2023 09:18 Відповісти
Разом з пакетом передайте Бубі ще один лісапет, бо той вже зламався.
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23.01.2023 09:19 Відповісти
скоріш за все не зламався, а спис..или друзі з ОП по привичці
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23.01.2023 09:22 Відповісти
https://antikor.com.ua/ru/articles/412869-v_seti_vspomnili_prorochestvo_zelenskogo-prezidenta_vse_5_let_ja_nichego_ne_delal https://antikor.com.ua/ru/articles/412869-v_seti_vspomnili_prorochestvo_zelenskogo-prezidenta_vse_5_let_ja_nichego_ne_delal

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23.01.2023 09:26 Відповісти
Воно й не дивно, на що він перетворить Україну, Вовчік анонсував ще 15 років тому із сцени кварталу.
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23.01.2023 10:28 Відповісти
не скільки то, а всі
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23.01.2023 09:19 Відповісти
Зверніть увагу на той факт, що найактивнішими в допомозі Україні є країни (крім США та Британії), які колись входили до складу Великого князівства Литовського. Литва, Латвія, Естонія та Польща. Збіг? Не думаю.
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23.01.2023 09:20 Відповісти
Естонія не входила ( це ви про Річ Посполиту, то да), а ще Молдова,трошечки Словаччини і Білорусь...
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23.01.2023 09:28 Відповісти
Эстония не была под Польшей. Но страны Балтии имели опыт войн с Московией и жизни под Российской Империей и в оккупации СССР, чтобы знать что от стороны России имперского расклада, который по сути не менялся с времён Золотой Орды, ничего хорошего не светит. От результата войны в Украине в прямом смысле зависит и будущее стран Балтии. Потому помогаем как можем.
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23.01.2023 10:44 Відповісти
все правильно, але ви плутаєте часи та держави
"Річ Посполи́та ....https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F конфедерація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Польського королівства і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського і Руського . Займала терени ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови , південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонії та заходу Росії"
"была под" не коректний вираз
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23.01.2023 11:31 Відповісти
на юге Эстонии были какое то время поляки .
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23.01.2023 13:18 Відповісти
Естонія була під Швецією.
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23.01.2023 11:55 Відповісти
Мелкие недоразумения и ошибки не играют роли на общем фоне.
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23.01.2023 13:16 Відповісти
Не жаліите того заліза -- США прикриє . Чотири на одного нашого нашого лізе .
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23.01.2023 09:20 Відповісти
Вауу!
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23.01.2023 09:21 Відповісти
Естонці зробили правильний висновок з помилок свої предків! Коли Тевтонський орден почав наступ на землі балтського племені прусів, їх князь звернувся за допомогою до предків латишів та естонців Ті "відморозилися" Він тоді сказав їм: "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до вас!" Так і сталося Зараз - та сама "навала" І естонці дають всю можливу зброю, щоб цю навалу спинить на дальніх підступах до їх кордонів!
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23.01.2023 09:22 Відповісти
Огромное спасибо! Нам это крайне необходимо, позволит высвободить САУ для наступательных маневров и поставить буксируемые гаубицы для обороны (с сеткой или бетоном для защиты от иранского дерьма).

Притом после нашей победы мы без проблем вернем часть военной техники назад или заключим военный союз для взаимной обороны. Получше этого НАТО, где по их плану вас на 90 суток отдают в полное распоряжение кацапов, а это чревато убийствами и пытками.
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23.01.2023 09:22 Відповісти
А може легше змінити умову про 90 суток, а не роздроблювати оборонний союз демократичних держав?
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23.01.2023 14:28 Відповісти
Естонія на першому місці по відсотку переданих озброєнь, які в них є. Передають максимально все, що можуть і не можуть. В абсолютних цифрах це набагато меньше, ніж передали нам Америка, Німеччина, Франція та орки з болот, але цю допомогу треба пам`ятати.
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23.01.2023 09:23 Відповісти
Неоціненний внесок від такої невеликої країни в нашу спільну Перемогу!
Респект!
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23.01.2023 09:24 Відповісти
Слава Естонії!
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23.01.2023 09:28 Відповісти
От це - круто!!! Хтось ще буде розповідати анекдоти про естонців?))) Подяка Естонії (як і Литві, Латвії, Польщі, Великобританії та багатьом іншим - не знаю, як влада, а люди всіх запам'ятають)!!! От що означає "гідність"!
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23.01.2023 09:33 Відповісти
До речі артилерія в цій війні -більш важливіша за танки
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23.01.2023 09:38 Відповісти
Нам звичайно все те потрібно, але ж .... Якось ніяково, бо з чим залишаться самі?
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23.01.2023 09:43 Відповісти
Є К-9 САУ і будуть ХІМАРС-і
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23.01.2023 12:28 Відповісти
Україна такого благородного поступку не забуде. Подяка від народу України
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23.01.2023 09:43 Відповісти
Дякую Естонії та й усій Прибалтиці, Польщі. Це наша спільна перемога
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23.01.2023 09:47 Відповісти
тільки країнам Балтії
Прибалтика - то мокшанське
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23.01.2023 10:45 Відповісти
Естонія вірить в Перемогу України.
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23.01.2023 09:53 Відповісти
Доречi, ось iдея. Прописати у конституцii Европи, щоб витрачалося мiнiмум 10% ВВП на вiйськову пiдтримку Украiни
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23.01.2023 10:04 Відповісти
Украине хватило бы для победы и последующей послевоенной реконструкции хватило бы даже и 1 % от ВВП Евросоюза, ибо этот 1 % составляет астрономическую цифру 270 миллиардов евро в год !
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23.01.2023 10:25 Відповісти
РЕСПЕКТ СТРАНАМ БАЛТИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.01.2023 10:12 Відповісти
Aitäh
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23.01.2023 10:40 Відповісти
Дуже вам вдячні за допомогу! Ви робите усе, щоб мир швидше прийшов до нас!

Після Перемоги поїду до країн Балтії та буду дякувати усім жителям!
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23.01.2023 10:43 Відповісти
Вони роблять усе, щоб війна не прийшла до них.
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23.01.2023 11:07 Відповісти
Величезна людська подяка Естонії!!!
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23.01.2023 10:51 Відповісти
От вам і Таллінн: розуміють, що Україна - то їх фронт, і більше щахищати їх нікому. Ну, який захисник той шольц, або макрон? От і намагаються якось домовитись з кацапами про особливі відносини
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23.01.2023 11:06 Відповісти
Respect to the Baltic Countries!

In regards to any artillery:
When Mordor attacks,
Estonia will not have time to start the
motor engines, drive to some position,
and fire any grenades towards those Orksuzzes.

Artillery is for educational purposes only
for these 3 tiny countries.
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23.01.2023 11:20 Відповісти
Низький уклін вам, браття!!
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23.01.2023 12:34 Відповісти
По пояс поклонится надо эстонцам и не раз нам! Всех позорников они по ходу дела засветили тоже! Отлично. Не спец я по гаубицам конечно. Но когда территория страны не велика, подобное оружие лишено маневра, целью хорошей является. Правильно сделали что отдали. Тут сау отработают звонко и в цель. Тем более арта у нас в смысле артилеристы и школа сильнейшая и давно. Дай только БОГ удачи и сил! Слава ЗСУ!
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23.01.2023 12:47 Відповісти
Бесконечная благодарность от украинского народа
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23.01.2023 14:51 Відповісти
Слава Україне ! Слава Естонії !
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23.01.2023 15:49 Відповісти
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23.01.2023 18:59 Відповісти
 
 