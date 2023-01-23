Естонія віддає Україні всі свої 155 мм гаубиці, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань щодо ненадання допомоги Україні, - посол Кууск

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що його країна віддасть всі 155 мм гаубиці Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив дипломат.

За даними Генштабу, уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро:



- десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;

- тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

- сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами;

- засоби підтримки артилерійських підрозділів.

"Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії. Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

"Також ми вдячні нашим союзникам, котрі приєдналися до Талліннської декларації та зобов’язалися колективно домагатися надання безпрецедентного набору дотацій, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України. Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб перейти від опору до вигнання російських військ із української землі, - зазначили у Посольстві Естонії в Україні", - додали у Генштабі ЗСУ.

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