Гайдай про удар по Кадіївці: Втрати у кадирівців нараховують не один десяток
У тимчасово окупованій Кадіївці ЗСУ вдарили по будівлі, де проживали окупанти.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Днями в Кадіївці сталася "бавовна" в будівлі, де проживали окупанти - втрати у кадирівців там нараховують не один десяток", - розповів він.
Також, за словами очільника області, в полон потрапляють вже навіть мобілізовані з Москви.
"Загалом, росіяни радіють, коли потрапляють у полон, бо залишаються живими після бою і знають, що ставлятимуться до них нормально", - додав він.
Топ коментарі
+9 alexey prus
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+9 Олександр Гуменюк #550944
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Що значить нормально ставлятимуться? Нехай наші хлопці це виправляють, бо нашим зуби вибивають.