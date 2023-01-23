Гайдай про удар по Кадіївці: Втрати у кадирівців нараховують не один десяток

У тимчасово окупованій Кадіївці ЗСУ вдарили по будівлі, де проживали окупанти.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Днями в Кадіївці сталася "бавовна" в будівлі, де проживали окупанти - втрати у кадирівців там нараховують не один десяток", - розповів він.

Також, за словами очільника області, в полон потрапляють вже навіть мобілізовані з Москви.

"Загалом, росіяни радіють, коли потрапляють у полон, бо залишаються живими після бою і знають, що ставлятимуться до них нормально", - додав він.

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