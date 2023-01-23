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Новини Війна
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Гайдай про удар по Кадіївці: Втрати у кадирівців нараховують не один десяток

кадіївка

У тимчасово окупованій Кадіївці ЗСУ вдарили по будівлі, де проживали окупанти.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Днями в Кадіївці сталася "бавовна" в будівлі, де проживали окупанти - втрати у кадирівців там нараховують не один десяток", - розповів він.

Також, за словами очільника області,  в полон потрапляють вже навіть мобілізовані з Москви.

"Загалом, росіяни радіють, коли потрапляють у полон, бо залишаються живими після бою і знають, що ставлятимуться до них нормально", - додав він.

Також читайте: ЗСУ вдарили по "VIP-шпиталю" рашистів в окупованій Кадіївці, - СтратКом

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+9
Вівці залишилися без кавалєрів
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23.01.2023 09:30
+9
Ну вот, а казали шпиталь, шпиталь! Виявилось що просто вівчарня.
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23.01.2023 09:32
+9
Сподіваюся Хімарси були натерті смальцем
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23.01.2023 09:35
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Що там з Кремінною, Гайдай?
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23.01.2023 09:27 Відповісти
А що з Кремінною?
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23.01.2023 09:29 Відповісти
Нічого, ми все розуміємо, просто пан Гайдай розповідав з літа, що ось-ось туди зайдуть наші війська.
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23.01.2023 09:34 Відповісти
Вже бачить у бінокль,але це не точно,про все розповідати неначасі.
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23.01.2023 09:29 Відповісти
Вівці залишилися без кавалєрів
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23.01.2023 09:30 Відповісти
Сподіваюся Хімарси були натерті смальцем
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23.01.2023 09:35 Відповісти
Ну вот, а казали шпиталь, шпиталь! Виявилось що просто вівчарня.
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23.01.2023 09:32 Відповісти
Кацапів потрібно ******* так, щоб вони не раділи при потраплянні у полон до ЗСУ, а щоб вони, при отриманні повістки, самі себе калічили, аби тільки не попасти до рашко-армії🤔🧐😁 Варіантів море - відрізати собі пальчика... краще два і т.п. 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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23.01.2023 09:45 Відповісти
"Загалом, росіяни радіють, коли потрапляють у полон, бо залишаються живими після бою і знають, що ставлятимуться до них нормально".
Що значить нормально ставлятимуться? Нехай наші хлопці це виправляють, бо нашим зуби вибивають.
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23.01.2023 09:46 Відповісти
ПЛЕН ДЛЯ РОССИЯН ЭТО ЖИЗНЬ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ !)
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24.01.2023 01:38 Відповісти
 
 