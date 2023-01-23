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Через пошкодження логістичних шляхів окупанти на Луганщині підвозять боєприпаси на фронт вантажівками, а не залізницею, - Гайдай

рф,окупанти

Окупанти у Луганській області після вибухів на складах бояться транспортувати і зберігати боєприпаси. Тому на фронт снаряди підвозять вантажівками, а не залізницею.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що метою українських військових під час роботи "в тилу" окупантів у Луганській області має стати так званий "снарядний голод".

"Найкраще, щоб результатом цього став так званий "снарядний голод" у ворога. Тобто коли вони не зможуть своєчасно постійно підвозити боєкомплекти для своєї артилерії. А ми бачили, як розривається цей логістичний ланцюжок після вибухів на їхніх складах", - сказав Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що росіяни у Луганській області вже відчувають складнощі через пошкодження логістичних шляхів. За його словами, у зв'язку з цим боєприпаси підвозять вантажівками, а не залізницею.

"Такі черги з фур зі снарядами вишиковували біля Луганська, більше 10 кілометрів і далі по 2, по 3 фури підвозити ближче до фронту, а далі перевантажували вже у військові вантажівки. Це все ускладнює ведення бойових дій і тримання оборони по всій лінії фронту", - заявив він.

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Автор: 

армія рф (17207) зброя (7435) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


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Гайдай дуже стараєтбься кинути позитиву наріду після зашкварів в Міністрерстві Оборони, хоча ми знаємо, що ворог возить як потягами, так і машинами. А по якій ціні ячйця для військових він не дивився?
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23.01.2023 09:37 Відповісти
 
 