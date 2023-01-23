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Кандидат у президенти Чехії Бабіш заявив, що не відправлятиме військових у країни Балтії та Польщу в разі нападу РФ

бабиш

Кандидат у президенти Чехії Андрей Бабіш заявив, що в разі нападу Росії на країни НАТО не відправлятиме чеських військових до Польщі та країн Балтії.

Про це заявив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно заявив, що не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом", - написав він.

Йозвяк зазначив, що коли Бабішу сказали, що це є зобов'язанням країн-членів НАТО, він відповів: "Я хочу миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія про військову допомогу Україні: "Захід вже підчистив склади від запасів радянської техніки, тож має робити більше"

Автор: 

НАТО (6423) Польща (8479) Балтія (343) росія (64926) Чехія (1607) Бабіш Андрій (39)


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Топ коментарі
+25
Ще один "******" виповз. Де там тільки береться подібний мотлох?
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23.01.2023 09:45
+14
здається в Чехії, Хорватії та Болгарії президентатуру ввели спеціально для йолопів ... так і бачу об'яву ... шукається кандидат у президенти країни, вимоги - IQ нижне 60 та вміти рахувати рублі
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23.01.2023 09:46
+12
один працевлаштувався...у нас...(
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23.01.2023 09:54
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Ще один "******" виповз. Де там тільки береться подібний мотлох?
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23.01.2023 09:45 Відповісти
бабло неизвестных спонсоров отрабатывает
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23.01.2023 09:52 Відповісти
Неизвестных кремлевских спонсоров.
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23.01.2023 10:56 Відповісти
все буде добре. Бабішу не світить перемога в другому турі, який відбудеться в наступну неділю. йому прогнозують 42%. генералу Петру Павелу - 57%. Бабіш пробує тутешню "ватку" заохотити прийти на вибори гаслами що він недопустить участі чехів в бойових діях,навіть якщо війна прийде до партнерів по НАТО.
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23.01.2023 10:14 Відповісти
Начнем с того что Бабиш действительно это сказал и потом, в середине теледебатов, отказался от своих слов. Позже он сообщил что будет соблюдать "статью 5"

За Павла сейчас голосовало бы 46% точно и 7% скорее бы голосовало за Павла. За Бабиша - 29% точно и 9% скорее всего.

Есть конторы, которые принимают ставки на президентскую гонку. Ставки на Павла - 1,09 на Бабиша - 6,9.

Чехи уже пожили, когда Бабиш был премьером. Это было в период ковида и Андрей позиционировал себя как супер "кризисного менеджера". В результате руления количество обанкротившихся компаний наибольшее среди евросоюза. Государственный долг стал наибольшим в истории Чехии.

Существует вопрос - кто же голосуеть за популиста Бабиша. Это в основном села и Карловарский край. Так как компания агроферт скупила все к чему могла дотянутся, то в регионах работают в основном на агроферт. Так сказать основное предприятие в селе. И получается что если один работает на Бабиша, то вся семья, включая бабушек и дедушек голосуют за него.

Источник - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-prezidentske-prekvapeni-vecera-andrej-babis-dorazil-do-debaty-ceske-televize-224044
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23.01.2023 10:43 Відповісти
Военное положение или защита ЕС при нападении решают обе палаты парламента. Просто предвыборная компания Бабиша построена на том, что генерал Павел втягивает Чехию в войну, а он все решит за 3 дня.
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23.01.2023 14:31 Відповісти
здається в Чехії, Хорватії та Болгарії президентатуру ввели спеціально для йолопів ... так і бачу об'яву ... шукається кандидат у президенти країни, вимоги - IQ нижне 60 та вміти рахувати рублі
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23.01.2023 09:46 Відповісти
один працевлаштувався...у нас...(
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23.01.2023 09:54 Відповісти
жри асфальт, анус ти від скумбрії ти по 8 грн
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23.01.2023 10:20 Відповісти
чому стули пельку ??? слів з пісні не викинеш !!!




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23.01.2023 10:21 Відповісти
Шо ж они там такие недалёкие... одно пони розовее другого, тьфу!
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23.01.2023 09:47 Відповісти
А якщо кацапи нападуть на Чехію?
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23.01.2023 09:47 Відповісти
А вони, дебіли, думають, що їх Україна закриє, хоча, коли на них нападуть кацапи України вже не існуватиме,- за поганим сценарієм, а за кращим на чехів скоріше браття по НАТІ угро-цигани нападуть, як такий варіант 🤔🧐😁
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23.01.2023 09:51 Відповісти
Та да они давно точат ножи делать новую мадярскую империю
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23.01.2023 10:11 Відповісти
він зустрічатиме їх з короваєм .
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23.01.2023 12:34 Відповісти
Ну почалось вилазити... ну що вилізло, то вилізло, а ти НАТА нюхай🤔🧐😁💩💩💩💩💩
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23.01.2023 09:47 Відповісти
От і все, що потрібно було знати про гейропейські цінності....
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23.01.2023 09:48 Відповісти
схоже в цьому ти знавець !
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23.01.2023 10:19 Відповісти
Їдь в росію, якщо європейські цінності так не подобаються.
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23.01.2023 10:48 Відповісти
а якщо рюзьге нападуть на Чехію, нормально буде забити х на вас зі сторони НАТО? що таке тоді НАТО? навіщо воно тоді? навіщо ви в НАТО? звідки ти виліз такий розумний?
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23.01.2023 09:48 Відповісти
Ще одне хоче подивитись у очі пуйлу... Цікаво, що буде, якщо прийде черга Чехії відбиватись від рф? Що воно тоді заспіває ?
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23.01.2023 09:49 Відповісти
А якщо кацапи висадять десант в Чехії , допомогу буде просить в НАТО?
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23.01.2023 09:51 Відповісти
Ось вам і НАТО 🤗...
Угорщина, Хорватія, тепер можливо ще й Австрія, будуть ветувати зобов'язання при нападі на членів альянсу... Круто... Але другі повинні прийти захищати їх при нападі. Бо воно б....ть миру хоче...! 🤬🤬🤬
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23.01.2023 09:52 Відповісти
Австрія не в НАТО ....
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23.01.2023 10:05 Відповісти
Дякую за поправку, у них пакт про не вступ до збройних організацій...
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23.01.2023 10:15 Відповісти
кандидатом був - кандидатом і залишиться
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23.01.2023 09:53 Відповісти
І кому потрібні такі члени НАТО
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23.01.2023 09:53 Відповісти
Какое ***** нападение... После Украины у них не будет армии. Все страны до сих пор верят во вторую армию мира. Они до сих пор не разглядели спидозных обоссышей, неквалифицированную петушню.
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23.01.2023 09:55 Відповісти
Це пздь! Оголосіть б.л. весь список "миролюбців", не бажаючих воювати за НАТО. Може там всі такі? Кожен сховається в своїй "хатинці",з надією,що кацап до нього не дійде? Чесно кажучи,згадався фільм "Хоробре серце", де шотландець Вільям Волес збирав у союз і вмовляв місцевих "князьків" виступити разом проти англійців у війні за Незалежність.А ті погодились,а потім на полі бою зрадили,бо кожен хотів миру окремо для себе...Очевидно,що це тривожний сигнальчик для Європи.
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23.01.2023 10:05 Відповісти
А НАТО щось посипалося перед кремлем, шобла ссиклівих холуїв, час напевно США переглянути всіх членів і зробити вибір на якість, а не на кількість.
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23.01.2023 10:07 Відповісти
То він за вихід його країни з НАТО?!!!
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23.01.2023 10:08 Відповісти
Австрія не має права входити в дану організацію, так як членство в НАТО суперечить статусу постійного нейтралітету і порушує статтю 1 федерального конституційного закону про нейтралітет від 26 жовтня 1955 року народження, а саме пункт про невступ до військових союзів.
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23.01.2023 10:19 Відповісти
А хто його питатися буде?
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23.01.2023 10:08 Відповісти
Щось у нього з просторовими зв'язками туго, щоб був мир, потрібно вигнати ворога який вторгся на твою територію (та твоїх союзників), бо якщо це не зробити, то буде війна, але ж він хоче миру. Отупів чи що.
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23.01.2023 10:11 Відповісти
Напевно теж дивився в очі пуйлу і побачив там мир?
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23.01.2023 10:13 Відповісти
Бабиш вряд ли станет президентом. Насколько я понимаю, это его последняя попытка подтянуть к себе в электорат любителей кацапского мира. Фаворит в Чехии генерал Петр Павел, человек, который к НАТО имел непосредственное отношение.

https://www.vinegret.cz/665554/opros-favoritom-prezidentskoi-gonki-v-chekhii-iavliaetsia-petr-pavel Опрос: фаворитом президентской гонки в Чехии является Петр Павел
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23.01.2023 10:34 Відповісти
Але ж 40 відсотків йому прогнозують. Тобто страшно не за нього, а за кількість чеської вати.
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23.01.2023 11:02 Відповісти
Мдаа...
Тупеньке, наївне створіннячко...
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23.01.2023 10:48 Відповісти
Хочешь мира, готовься к войне, дебила кусок
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23.01.2023 15:02 Відповісти
А если нападёт на Чехию то шо? Будешь смотреть в глаза? Главное перестать стрелять?
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23.01.2023 18:24 Відповісти
Si vis pacem... Para bellum
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24.01.2023 23:29 Відповісти
Мир - це відсутність росії на мапі планети Земля!!!
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27.04.2023 09:07 Відповісти
 
 