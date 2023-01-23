Кандидат у президенти Чехії Бабіш заявив, що не відправлятиме військових у країни Балтії та Польщу в разі нападу РФ

Кандидат у президенти Чехії Андрей Бабіш заявив, що в разі нападу Росії на країни НАТО не відправлятиме чеських військових до Польщі та країн Балтії.

Про це заявив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно заявив, що не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом", - написав він.

Йозвяк зазначив, що коли Бабішу сказали, що це є зобов'язанням країн-членів НАТО, він відповів: "Я хочу миру".

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