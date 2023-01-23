Кандидат у президенти Чехії Бабіш заявив, що не відправлятиме військових у країни Балтії та Польщу в разі нападу РФ
Кандидат у президенти Чехії Андрей Бабіш заявив, що в разі нападу Росії на країни НАТО не відправлятиме чеських військових до Польщі та країн Балтії.
Про це заявив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно заявив, що не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом", - написав він.
Йозвяк зазначив, що коли Бабішу сказали, що це є зобов'язанням країн-членів НАТО, він відповів: "Я хочу миру".
Топ коментарі
+25 Garry Grant
показати весь коментар23.01.2023 09:45
+14 Ян Сапега #552919
показати весь коментар23.01.2023 09:46
+12 alexey prus
показати весь коментар23.01.2023 09:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За Павла сейчас голосовало бы 46% точно и 7% скорее бы голосовало за Павла. За Бабиша - 29% точно и 9% скорее всего.
Есть конторы, которые принимают ставки на президентскую гонку. Ставки на Павла - 1,09 на Бабиша - 6,9.
Чехи уже пожили, когда Бабиш был премьером. Это было в период ковида и Андрей позиционировал себя как супер "кризисного менеджера". В результате руления количество обанкротившихся компаний наибольшее среди евросоюза. Государственный долг стал наибольшим в истории Чехии.
Существует вопрос - кто же голосуеть за популиста Бабиша. Это в основном села и Карловарский край. Так как компания агроферт скупила все к чему могла дотянутся, то в регионах работают в основном на агроферт. Так сказать основное предприятие в селе. И получается что если один работает на Бабиша, то вся семья, включая бабушек и дедушек голосуют за него.
Источник - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-prezidentske-prekvapeni-vecera-andrej-babis-dorazil-do-debaty-ceske-televize-224044
Угорщина, Хорватія, тепер можливо ще й Австрія, будуть ветувати зобов'язання при нападі на членів альянсу... Круто... Але другі повинні прийти захищати їх при нападі. Бо воно б....ть миру хоче...! 🤬🤬🤬
https://www.vinegret.cz/665554/opros-favoritom-prezidentskoi-gonki-v-chekhii-iavliaetsia-petr-pavel Опрос: фаворитом президентской гонки в Чехии является Петр Павел
Тупеньке, наївне створіннячко...