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Росіяни 25 разів обстріляли Херсонщину минулої доби. 3 особи дістали поранення, - ОВА

херсон

Російські загарбники з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків обстріляли Херсон та область. 3 особи дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія рф обстріляла 4 рази. Ворожі снаряди поцілили в суднобудівний завод та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Також читайте: Понад 150 визволених міст і сіл Херсонщини залишаються без світла, - Янушевич

Автор: 

обстріл (28228) Херсон (3332) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5705)


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