Росіяни 25 разів обстріляли Херсонщину минулої доби. 3 особи дістали поранення, - ОВА
Російські загарбники з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків обстріляли Херсон та область. 3 особи дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія рф обстріляла 4 рази. Ворожі снаряди поцілили в суднобудівний завод та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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