Росіяни двічі за ніч обстріляли дві громади Сумської області, є пошкодження цивільної інфраструктури, - ОВА
Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Після опівночі росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду, 12 прильотів. Без руйнувань.
Близько 5 години ранку ворог бив по Новослобідській громаді. 15 мін розірвалися на прикордонні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок старостату, сільський клуб, двоповерховий магазин та високовольтну лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.
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Анатолий Та Ольга Панасюк #552056
показати весь коментар23.01.2023 13:30 Відповісти Мені подобається 0
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