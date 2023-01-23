Росіяни двічі за ніч обстріляли дві громади Сумської області, є пошкодження цивільної інфраструктури, - ОВА

Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Після опівночі росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду, 12 прильотів. Без руйнувань.



Близько 5 години ранку ворог бив по Новослобідській громаді. 15 мін розірвалися на прикордонні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок старостату, сільський клуб, двоповерховий магазин та високовольтну лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.

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