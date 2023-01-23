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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни двічі за ніч обстріляли дві громади Сумської області, є пошкодження цивільної інфраструктури, - ОВА

донеччина,обстріл

Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"Після опівночі росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду, 12 прильотів. Без руйнувань.

Близько 5 години ранку ворог бив по Новослобідській громаді. 15 мін розірвалися на прикордонні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок старостату, сільський клуб, двоповерховий магазин та високовольтну лінію електропередач", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом минулого дня росіяни обстріляли з мінометів і артилерії Новослобідську та Шалигінську громади на Сумщині

Автор: 

обстріл (28228) Сумська область (3550) Живицький Дмитро (466)


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Почали вже обстріли вночі і рано-вранці бо не раз отримували "отвєтку".
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23.01.2023 13:30 Відповісти
 
 