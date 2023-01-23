Німеччина потрапить до певної міжнародної ізоляції, якщо не змінить позиції щодо Leopard для України, - МЗС Польщі
Німеччина потрапить до певної міжнародної ізоляції, якщо не змінить своєї позиції щодо танків Leopard 2 для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик.
За його словами, заява глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що ФРН не буде проти, якщо Польща передасть Україні німецькі танки Leopard 2 є новинкою, оскільки таку позицію в Берліні ще не озвучували.
"Німеччина, не погодившись відправити танки, потрапляє в певну міжнародну ізоляцію і їхнє становище буде дуже слабким, якщо вони продовжуватимуть займати цю позицію", - сказав заступник глави МЗС Польщі.
Він зазначив, що позиція Німеччини суперечить принципам міжнародного права, територіальної цілісності, суверенітету країн, верховенству законів та прав людини.
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А тепер стосовно леопардів. Я живу в Німеччині вже дуже давно, маю багато знайомих німців (не кацапо-німців, а справжніх німців). Усі підтримують Україну, жоден не висловлюється за ерефію. Але, стосовно постачання танків, у деяких виникають питання, чому це одна Німеччина повинна брати на себе всю відповідальність. Тобто люди дійсно за передачу танків, але з умовами, що інші партнери зроблять те саме. Чи це не справедливо? Я днями брала участь в опитуванні, за чи проти передачі леопардів. Із більше ніж 10 тисяч участників: 49 % за, 43% проти, інші не знають. Тобто суспільство не впевнено в цьому питанні. І тут потрібно було всім членам НАТО прийняти це рішення водночас та одноголосно, а не розводити демагогію, яка ще більше сприяє розладу в суспільстві. Це на мою думку просто катастрофа
Но такими заявлениями можно разосрать НАТО изнутри, чего и добивается всё это время плешивый карлик. Это бьёт по национальной гордости немцев - понятно, что это очень смешно звучит по отношению к некогда грозной Германии, которая сейчас боится пискнуть против "могучего" лилипутина, но одно другому не мешает.
Такие заявления нужно делать в приватных беседах, иначе это ставит немцев в позицию защищающихся, но остатки их гордости не делают эту позицию оправдывающейся - немцы, наоборот, переведут стрелки на других союзников, припомнят, что Украина сама просрала оборонзаказ.
Украине не срач нужен, а помощь.
Тем паче,что кацапия-разлюбезный союзник еще со сталинских времен,и дружба эта только крепла.