Німеччина потрапить до певної міжнародної ізоляції, якщо не змінить позиції щодо Leopard для України, - МЗС Польщі

Німеччина потрапить до певної міжнародної ізоляції, якщо не змінить своєї позиції щодо танків Leopard 2 для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик.

За його словами, заява глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що ФРН не буде проти, якщо Польща передасть Україні німецькі танки Leopard 2 є новинкою, оскільки таку позицію в Берліні ще не озвучували.

"Німеччина, не погодившись відправити танки, потрапляє в певну міжнародну ізоляцію і їхнє становище буде дуже слабким, якщо вони продовжуватимуть займати цю позицію", - сказав заступник глави МЗС Польщі.

Він зазначив, що позиція Німеччини суперечить принципам міжнародного права, територіальної цілісності, суверенітету країн, верховенству законів та прав людини.

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