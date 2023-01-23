Глави МЗС країн ЄС обговорять сьогодні передачу танків Україні, - Боррель
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні обговорюватимуть військову підтримку України. Зокрема, на порядку денному передача танків.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед засіданням міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що сьогоднішнє засідання Європейської ради з зовнішніх справ буде присвячене військовій допомозі для України.
"Ми розпочнемо з української війни. Ми почнемо з того, як продовжити військову підтримку України", - сказав Боррель.
Дипломат додав, що міністри обговорюватимуть новий транш військової допомоги, а також рівень підтримки з урахуванням зобов'язань, які країни ЄС взяли на себе під час зустрічі у Рамштайні. За словами Борреля, в обговоренні візьме участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Глава європейської дипломатії вважає, що остання зустріч у форматі "Рамштайн" була продуктивною. Він наголосив, що на ній обговорювали не лише передачу танків, але це питання сьогодні буде на порядку денному засідання глав МЗС.
Боррель сподівається, що політичне рішення щодо танків буде ухвалено, а формальне - погодять пізніше.
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- німці й казали "хай штати дадуть "абрамсів" і тоді відразу ми(німці) "леопардів"
Тобто:
1. Коломойського !!!
2. на"Абрамсів"
3. і бінго = "Леопарди"
Достойно ль Смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье И в смертной схватке с целым морем бед Покончить с ними? Умереть. Забыться.
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30 minutes ago
BBC