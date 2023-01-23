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Глави МЗС країн ЄС обговорять сьогодні передачу танків Україні, - Боррель

леопард

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні обговорюватимуть військову підтримку України. Зокрема, на порядку денному передача танків.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед засіданням міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Він зазначив, що сьогоднішнє засідання Європейської ради з зовнішніх справ буде присвячене військовій допомозі для України.

"Ми розпочнемо з української війни. Ми почнемо з того, як продовжити військову підтримку України", - сказав Боррель.

Дипломат додав, що міністри обговорюватимуть новий транш військової допомоги, а також рівень підтримки з урахуванням зобов'язань, які країни ЄС взяли на себе під час зустрічі у Рамштайні. За словами Борреля, в обговоренні візьме участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава європейської дипломатії вважає, що остання зустріч у форматі "Рамштайн" була продуктивною. Він наголосив, що на ній обговорювали не лише передачу танків, але це питання сьогодні буде на порядку денному засідання глав МЗС.

Боррель сподівається, що політичне рішення щодо танків буде ухвалено, а формальне - погодять пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина потрапить до певної міжнародної ізоляції, якщо не змінить позиції щодо Leopard для України, - МЗС Польщі

Автор: 

зброя (7435) допомога (8294) танк (2059) Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
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23.01.2023 10:34
+3
Беня КАЛомойский Европе не интересен, эту бородатую свинью хотят штаты заполучить. Но идея в целом очень даже неплохая. Я-бы в довесок к КАЛомойскому отдал-бы всех этих Камельчуков, Марианну, короче, всю эту ЗЕбанутую шелупонь из ВР.
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23.01.2023 10:39
+3
Все гаразд:
- німці й казали "хай штати дадуть "абрамсів" і тоді відразу ми(німці) "леопардів"

Тобто:
1. Коломойського !!!
2. на"Абрамсів"
3. і бінго = "Леопарди"
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23.01.2023 11:27
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23.01.2023 10:34 Відповісти
Беня КАЛомойский Европе не интересен, эту бородатую свинью хотят штаты заполучить. Но идея в целом очень даже неплохая. Я-бы в довесок к КАЛомойскому отдал-бы всех этих Камельчуков, Марианну, короче, всю эту ЗЕбанутую шелупонь из ВР.
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23.01.2023 10:39 Відповісти
беня к. винен платникам податків США 50 мільярдів долярів !!! цікаво скільки хоча б за половину цієї суми уряд США надасть танків, бтр, хімарсів, петріо тів та інших ништчяків для ЗСУ ??? підкажіть хтось це вофці зе ...
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23.01.2023 10:50 Відповісти
Все гаразд:
- німці й казали "хай штати дадуть "абрамсів" і тоді відразу ми(німці) "леопардів"

Тобто:
1. Коломойського !!!
2. на"Абрамсів"
3. і бінго = "Леопарди"
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23.01.2023 11:27 Відповісти
Танки з кожної праски.
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23.01.2023 10:38 Відповісти
Дать или не дать, вот в чем вопрос...
Достойно ль Смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье И в смертной схватке с целым морем бед Покончить с ними? Умереть. Забыться.
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23.01.2023 10:48 Відповісти
Когда говорите о леопардах - уточняйте, что речь про леопард 2, а не просто про леопард.
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23.01.2023 11:05 Відповісти
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23.01.2023 11:19 Відповісти
Ukraine war: Germany won't block export of its Leopard 2 tanks

Published

30 minutes ago
BBC
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23.01.2023 11:33 Відповісти
щас посыпятся танки , еще будем говорить - хватит
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23.01.2023 11:37 Відповісти
Дійсно, куди поспішати? Війна всього лише 9 (дев'ять!) років тягнеться... Ще не 100-річна і, навіть, не 30-річна!
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23.01.2023 12:01 Відповісти
.
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23.01.2023 12:10 Відповісти
давай !
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23.01.2023 12:38 Відповісти
 
 