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Цього року РФ здійснила майже вдвічі менше кібератак, ніж за аналогічний період минулого року, - Держспецзв’язку

росія,кібератака

З початку 2023 року фахівці Держспецзв’язку зафіксували 43 кіберінциденти - це майже удвічі менше, ніж було в той самий час торік - 83.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LIGA.Tech заявив заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку Віктор Жора.

Напрями російських кібератак цього року не змінилися. Це органи держвлади, телеком, IT, підприємства критичної інфраструктури, а також логістика, транспорт, медіа.

З 43 кібератак 18 - це випадки використання шкідливого коду, 15 - використання відомої вразливості, пʼять - випадки втручання. Решта - збір інформації зловмисником та порушення властивостей інформації.

Паралельно з ракетними обстрілами тривають кібератаки на енергетику, але вони, за словами Жори, не мають успіху.

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Автор: 

росія (64926) Держспецзв’язок (349) кібербезпека (1161) кібератака (403)


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23.01.2023 10:52 Відповісти
нафіга кібератаки, коли є дибільний зе-марафон ???
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23.01.2023 10:55 Відповісти
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23.01.2023 10:56 Відповісти
 
 