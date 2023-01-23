Експравоохоронцю з Харківщини, який під час окупації очолив село, повідомлено про підозру у держзраді
Прокурорами Харківщини заочно повідомлено про підозру колишньому старшому інспектору відділу організаційного забезпечення управління "Корпусу оперативно–раптової дії" ГУНП в Харківській області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що експравоохоронець під час окупації с. Веселе Харківського району перейшов не бік ворога.
У березні він погодився на пропозицію російських представників та добровільно обійняв посаду "главы администрации с. Веселое".
"Посадовець" видавав довідки місцевим мешканцям, які зареєстровані у інших населених пунктах, а фактично проживали у с. Веселе Харківського району, для можливості їхнього пересування по території села, а також для проходження перевірки на російських блокпостах.
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