Експравоохоронцю з Харківщини, який під час окупації очолив село, повідомлено про підозру у держзраді

Прокурорами Харківщини заочно повідомлено про підозру колишньому старшому інспектору відділу організаційного забезпечення управління "Корпусу оперативно–раптової дії" ГУНП в Харківській області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що експравоохоронець під час окупації с. Веселе Харківського району перейшов не бік ворога.

У березні він погодився на пропозицію російських представників та добровільно обійняв посаду "главы администрации с. Веселое".

"Посадовець" видавав довідки місцевим мешканцям, які зареєстровані у інших населених пунктах, а фактично проживали у с. Веселе Харківського району, для можливості їхнього пересування по території села, а також для проходження перевірки на російських блокпостах.

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