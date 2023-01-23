В "ЄС" повідомили про загибель трьох своїх партійців на фронті

У боях проти російських окупантів на Сході загинули троє партійців "Європейської Солідарності": Веніамін Халапов, Олександр Тимошенко та Микола Сторожук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба політсили.

"У боях в районі Бахмута загинув медик з Харкова, учасник війни проти російської агресії з 2014 року Веніамін Халапов "Раф". Побратими та посестри згадують його як неймовірну людину, лікаря, який поставив на ноги багатьох маленьких харків’ян. Старший солдат Веніамін Рафаельович Халапов врятув життя десяткам побратимів на фронті, але, на жаль, не вберіг себе", - йдеться в повідомленні.

У день загибелі "Рафа" його донька народила онука.





Веніамін Халапов

У боях проти окупантів на Донеччині також загинув партієць "ЄС" з Миколаєва Олександр Тимошенко

"У лютому 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, він одним з перших пішов до військкомату і вступив до лав Збройних Сил України. Побратими згадують Олександра як енергійну, життєрадісну та завзяту людину: "він безмежно любив життя і вдихав кожну його мить", - зазначили у політсилі.





Олександр Тимошенко

Під час бою на Донбасі також загинув партієць "Європейської Солідарності" з Миколаївщини Микола Сторожук.

"Микола Петрович до останнього залишався вірний військовий присязі, виявивши стійкість та мужність, ціною власного життя виконав бойове завдання", - додали у "ЄС".





Микола Сторожук

Партія "Європейська Солідарність" висловлює щирі співчуття родинам загиблих.

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