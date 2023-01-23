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Новини Війна
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Яйця по 17 грн створюють дискомфорт керівництву Міноборони. Замість спростувань чи пояснень - скарги в СБУ. Огидно, - журналістка Бабинець

харчування,військових

Позиція керівництва Міноборони щодо гучного скандалу довкола закупівель послуг харчування для військових розчаровує. Замість пояснення чи спростування - скарги на розслідувачів.

Про це пише у фейсбуці журналістка Анна Бабинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Армійське харчування - одне з найулюбленіших корит для корупціонерів. Колись, ще за часів Януковича, я робила розслідування про фірму-прокладку, яка отримала крейзі мані на харчування військових. Представники цієї контори акуратно намагалися запропонувати мені грошей, щоб сюжет не вийшов. Сюжет вийшов, і, напевне, створив їм певний дискомфорт", - пригадує вона.

"Який же дискомфорт зараз створюють яйця по 17 гривень керівництву Міноборони, мені навіть важко уявити. На жаль, це дискомфорт для всіх, хто з останніх сил підтримує армію і вірить у те, що війна змусила прозріти усіх, а не лише тих, хто живе під обстрілами. Сумно і боляче усвідомлювати, що не всіх. Але краще усвідомити це зараз, коли на журналістів ще скаржаться до СБУ, а не вішають на стовпах за дискомфортні матеріали", - продовжує вона.

Також Бабинець звертає увагу на велике розчарування у керівництві Міноборони, яке замість пояснити опубліковані факти чи спростувати, побігло жалітися на розслідувачів до СБУ.

"Фу, це навіть гірше, ніж пропонувати журналістам гроші. А колегам, які добули і опублікували важливу інформацію, - респект і промені підтримки. Сподіваюся, що владі стане розуму не клеїти кремлівських агентів Юрію Ніколову та "Дзеркалу тижня". І стане яєць пояснити платникам податків, як вони розпоряджаються бюджетними грошима, прикриваючись секретністю через війну", - резюмує журналістка. 

Також читайте: Компанія-постачальник їжі для Міноборони має ознаки фіктивності. Ні офісу, ні персоналу, ні потужностей. Є лише печатка, рахунок і "ліва" адреса реєстрації, - агент НАБУ Шевченко

Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов повідомив, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. За його даними, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ".

Яйця по 17 грн створюють дискомфорт керівництву Міноборони. Замість спростувань чи пояснень - скарги в СБУ. Огидно, - журналістка Бабинець 01

Автор: 

Міноборони (7307) їжа (428) закупівлі (3351)


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Топ коментарі
+22
Огидна реакція " видатного юриста" скаржитися в СБУ на розслідування замість того,щоб зупинити таке нахабство у своєму відомстві!!((((
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23.01.2023 11:11
+22
а що поробиш - зелені при владі хочуть жерти !!! не заважайте їм красти !!!




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23.01.2023 11:12
+21
Вхапили Міноборони за яйця...
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23.01.2023 11:10
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Вхапили Міноборони за яйця...
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23.01.2023 11:10 Відповісти
але ж вони слизькі...
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23.01.2023 11:14 Відповісти
Міністра Резнікова у відставку разом зі всім кабміном!
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23.01.2023 11:40 Відповісти
Треба крутити а то стільки непуганих -- суки ....
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23.01.2023 12:07 Відповісти
Я думав, вони там сидять, макитру чешуть, як налагодити виробництво зброї, ракет... а вони - як помародьорить на їжі для військових.. про ракети за парєбрік я так думаю, можна забути.
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23.01.2023 11:19 Відповісти
...ти не один так думав
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23.01.2023 11:38 Відповісти
Це було ясно ще коли в лютому 2022 р Резніков белорусов захищав.
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23.01.2023 11:43 Відповісти
Огидна реакція " видатного юриста" скаржитися в СБУ на розслідування замість того,щоб зупинити таке нахабство у своєму відомстві!!((((
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23.01.2023 11:11 Відповісти
дорогі яйця.. от же з розвороту в"**бати по них.. кожному кабелю.. по скарлупі
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23.01.2023 11:11 Відповісти
Цікаво що ті генерали-господарники, які підписують такі котракти, не перший десяток років в армії і успішно її розвалювали своєю корупцію, легко знайшли спільну мову з цією владою
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23.01.2023 11:12 Відповісти
Мафия (система)-вечна.
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23.01.2023 11:14 Відповісти
Генерал прикордонної служби Мул, його секретутка в Парижі, мільйони вилучено при обшуках раніше - ну то звідки тоді будуть яйця по 2.5, будуть по 27...аякже...за що ж мотатися в евро
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23.01.2023 11:18 Відповісти
отак і сьогодні, одни прикордонники під Бахмутом помирають інщі контрабас стрижуть... А коли через південні (тільки за ці знаю) кордони люди побігли після 24.02, то ті прикордонники були дуже роздратовані що їм роботки підвалило. Всі кишки людям вивертали. Чув це від багатьох людей. А в Бесарабії і зараз корупція на кордоні буяє. Під час паливної кризи АЗС в Ізмаїлі тільки за готіву працювали! Там досі нема державної влади
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23.01.2023 11:28 Відповісти
Ізмаїл, знаю, бував неодноразово...
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23.01.2023 12:16 Відповісти
а що поробиш - зелені при владі хочуть жерти !!! не заважайте їм красти !!!




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23.01.2023 11:12 Відповісти
Якщо хтось думає, скільки там тих яєць, та скільки там можна вкрасти, то нагадаю, що саме цей контракт коштував державі (а по факту міжнародним партнерам) 13+ млрд. грн. З якого не важно поразувати, вкрали приблично 60-70%. Ц це тільки один такий контракт.
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23.01.2023 11:16 Відповісти
17 гривен - это точно цена яйца, или это цена вместе с "услугой" по его приготовлению? Надо посмотреть на документы, они доступны?
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23.01.2023 11:17 Відповісти
На "услуги" там дополнительно деньги выделены. И что же надо сделать с яйцом за 3,50 чтобы потом взять за него 17? Жарить на андронном коллайдере?
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23.01.2023 13:22 Відповісти
Чтобы мошенники не начали лепить тупые отмазки - нужно всё чётко заявить, где цена яйца, где цена услуги, а если их слили воедино - показать, что их сумма по рыночной цене всё равно гораздо меньше.

Чёткая информация, на которую потребовать чёткие ответы. Чтобы любое словоблудие разбивалось о сравнение конкретных цифр.
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23.01.2023 14:39 Відповісти
Чому не відповіли журналісту на запити до МО і ОП? От і роз'яснили б все це йому. В угоді Міноборони є окрема стаття видатків на надання послуг харчування - 30 млн грн. Оптова закупівельна ціна - це тільки ціна і більш нічого.https://biz.censor.net/n3394778
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23.01.2023 15:20 Відповісти
вони такі великі, що не вміщуються в штанях... звідси і дискомфорт...
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23.01.2023 11:17 Відповісти
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23.01.2023 11:17 Відповісти
Ага! Так Кобельов з Нафтогазівською шоблою треба розуміти, що херой?
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23.01.2023 11:28 Відповісти
Це вкрадені гроши не тільки наших платників податків, но також американських і європейських, яки на 50% відсоткив фінансують наш бюджет.
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23.01.2023 11:18 Відповісти
..а у зеленого міноборони нема яєць, і переплачувати 17 гривень, щоб мати хоч щось, знаючи їх реальну ціну, вони, жлоби-ворюги, не готові...
не для того бєня квіточку ростила
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23.01.2023 11:19 Відповісти
Віслюк із своїм шапітолієм має піти геть. Нам не потрібен Майдан-3 під час війни.
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23.01.2023 11:21 Відповісти
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23.01.2023 11:23 Відповісти
Була в мене думка, що контора Рєзнікова так дбає про українське військо, що купляє для солдатів якісь спеціальні яйця,мабуть, подумалось, що від страусів, ему, нанду та новогвінейських казуарів, але все виявилось банальною корупційною грою, яка називається "відкат".
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23.01.2023 11:25 Відповісти
Від скумбрії яйця купляє.
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23.01.2023 13:24 Відповісти
Что ві такоє гаварітє? Ето ИПСО і маніпуляциї. А МО харошіє. СБУ падтвєрдіт.
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23.01.2023 11:23 Відповісти
ЗЕмародери наживаються на війні. Зебіли, це вже новиє ліца, чи ще старі?
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23.01.2023 11:26 Відповісти
Як пише автор, обкрадати армію це українська традиція започаткована від Кучми, при кориті п#здять всі, тільки раніше за це в окопах не помирали... а зараз одні помирають в окопах, щоб інші гандони при кориті могли далі красти...
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23.01.2023 11:32 Відповісти
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23.01.2023 11:35 Відповісти
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23.01.2023 11:35 Відповісти
Ааа, ну тоді канешна, працюйте
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23.01.2023 13:26 Відповісти
Дуже сумно.Всі ці кошти наших союзників Американців, европейців,і вони все це ******** нам можуть і не пробачити. Для Українців це катастрофа
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23.01.2023 11:36 Відповісти
Хтось ще сподівється отримати танки ?
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23.01.2023 11:40 Відповісти
Завтра яйця в магазинах дійсно по 17 грн. стануть.. ото халепа буде..
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23.01.2023 11:40 Відповісти
Щоб виправдити міністра оборони?
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23.01.2023 13:27 Відповісти
Ніякого розслідуваня журналіст не проводив, взяв угоду і порівняв ціну в супермаркетах, але не зьясував що в ту ціну входить приготуваня їжі, її доставка, і її заміна після термінів зберіганя, чому журналіст не порявняв скільки коштує картопля пюре чи засмажена картопля в супермаркетах
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23.01.2023 11:41 Відповісти
1. А в супермаркети їжу не доставляють зі складів виробників?
2. І скільки ж коштує приготувати яйце?
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23.01.2023 11:46 Відповісти
Смвжена картопля в НОВУСІ коштує 40 грн. 150 грам от і порахуйте скільки коштує кг смаженою картоплі і по які ціні смажать картоплю для військових, це Вас не цікавить головне розповсюджувати фейки ФСБ Росії
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23.01.2023 13:15 Відповісти
Ну так Новус має навар з цього взагалі-то... І так, ціни в документах вказані на закупівлю і доставку продуктів, про їх готування там мова не йде - цим, я так розумію, інші фірми займаються!
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23.01.2023 13:25 Відповісти
Ознайомтесь з договором він є у вільному доступі, там вказана ціна продуктів харчуваня з урахуваням закупки, доставки, приготуваня, доставки до частин та заміна приговлених продуктів харчуваня яким вийшов термін зберіганя
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23.01.2023 13:38 Відповісти
Тоді я чогось не розумію... Як може вказуватися ціна продуктів з урахуванням приготування, якщо у низці страв ці продукти змішані??

До речі, сама компанія, спростовуючи інфу, нічого не сказала про приготування, сказала про штат 180 осіб, вантажівки для доставки і склади для зберігання продукції. І все!
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23.01.2023 14:04 Відповісти
Тоді чому це не пояснити "на пальцях" журналісту та народу? Чому не пояснити, чому хороша підставна фірма-постачальник "Актив компані", яка не має ні складів, ні виробничих потужностей, ні топ-менеджменту, та про яку ніхто не чув від слова зовсім?
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23.01.2023 11:59 Відповісти
Це Російські наративи , Ви теж росповсюджуєте фейки , і самі не хочете розбиратися , є відео показове де готують, як готують як доставляють харчуваня до військових частин , Київхліб сам хліб не випікає а розміщує замовленя на своїх підприємствах, так працює бізнес, так і тут
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23.01.2023 13:10 Відповісти
Взагалі-то саме Київхліб сам і випікає, бо це об'єднання низки столичних хлібзаводів...
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23.01.2023 14:00 Відповісти
ананистович.... ти продовжуй не зупиняйся
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23.01.2023 13:15 Відповісти
Що ти там пердиш своїми волохати губами, дрищ прищавий
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23.01.2023 13:17 Відповісти
Шо за бред, фiрма-постачальник немае нiякого вiдношення до приготування та зберiгання, це вже проблеми окремих в/ч.
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23.01.2023 13:21 Відповісти
На приготування там окрема сума
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23.01.2023 13:29 Відповісти
Почитайте договір спочатку а потім буде щось писати , він є у вільному доступі
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23.01.2023 13:34 Відповісти
Це ви з дзеркалом балакаєте?
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23.01.2023 13:37 Відповісти
Дебілом був , дебілом і помре
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23.01.2023 13:40 Відповісти
Той же договір, ті самі сторони договору, те саме місце, ціна в грудні 2022 року за одне яйце - 9 грн. А в січні 2023 року - 17 грн!!! Збільшення більш ніж удвічі. Якщо передбачається варіння яєць, це має бути враховано в обох контрактах!!!
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25.01.2023 04:19 Відповісти
Чому резніков не у відставці? Куди диветься ЗЕлупа? Чи він теж в долі з яєць по 17 грн?
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23.01.2023 11:49 Відповісти
.
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23.01.2023 12:15 Відповісти
забули ще виплати на оздоровлення включити
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23.01.2023 13:17 Відповісти
😆
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23.01.2023 13:32 Відповісти
Керівництво Шмигаль-Резніков, разом із мудрилами держсекретарями, навідь уяви не мають про вирішення нагальних потреб бійців побутового характеру в зимовий період (готування гарячої їжі, прання та сушка білизни та уніформи, ремонт, баня, та т.і.) на рівні рота-батальйон на передку!!!
Жоден з господарюючих суб'єктів не повезе на передок оті красиві фото з обідом під обстрілами рашистів *****, а власного майна та поварів не передбачено по штатним розписам!!
Реальність на передку, в ротах-батальйонах, а не по книжках та відосиках!!
Уряди Гончарука-Шмигаля це збіговище непрофесійного та непідготовленого люду з вулиці!!
Навідь смерті від КОВІД-19 їх нічому не навчив!!
Хто за це понесе відповідальність???
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23.01.2023 12:17 Відповісти
Танцюристу резніку яйця по 7грн заважають танцювати.
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23.01.2023 12:31 Відповісти
У відставку, гниди зелені!!!
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23.01.2023 12:38 Відповісти
Все слуги народа включая и зеленского воры и предатели.. В военное время ,воровать Мародерничать , торговать гумонитаркой, продовольствием и оружием этот верх цинизма.. Хотя жидам это всё до лампочки!!!
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23.01.2023 13:28 Відповісти
🤣
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23.01.2023 13:30 Відповісти
З такими ЗЕленими виродками і ворогів не треба
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23.01.2023 13:37 Відповісти
 
 