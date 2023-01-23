Яйця по 17 грн створюють дискомфорт керівництву Міноборони. Замість спростувань чи пояснень - скарги в СБУ. Огидно, - журналістка Бабинець

Позиція керівництва Міноборони щодо гучного скандалу довкола закупівель послуг харчування для військових розчаровує. Замість пояснення чи спростування - скарги на розслідувачів.

Про це пише у фейсбуці журналістка Анна Бабинець, інформує Цензор.НЕТ.

"Армійське харчування - одне з найулюбленіших корит для корупціонерів. Колись, ще за часів Януковича, я робила розслідування про фірму-прокладку, яка отримала крейзі мані на харчування військових. Представники цієї контори акуратно намагалися запропонувати мені грошей, щоб сюжет не вийшов. Сюжет вийшов, і, напевне, створив їм певний дискомфорт", - пригадує вона.

"Який же дискомфорт зараз створюють яйця по 17 гривень керівництву Міноборони, мені навіть важко уявити. На жаль, це дискомфорт для всіх, хто з останніх сил підтримує армію і вірить у те, що війна змусила прозріти усіх, а не лише тих, хто живе під обстрілами. Сумно і боляче усвідомлювати, що не всіх. Але краще усвідомити це зараз, коли на журналістів ще скаржаться до СБУ, а не вішають на стовпах за дискомфортні матеріали", - продовжує вона.

Також Бабинець звертає увагу на велике розчарування у керівництві Міноборони, яке замість пояснити опубліковані факти чи спростувати, побігло жалітися на розслідувачів до СБУ.

"Фу, це навіть гірше, ніж пропонувати журналістам гроші. А колегам, які добули і опублікували важливу інформацію, - респект і промені підтримки. Сподіваюся, що владі стане розуму не клеїти кремлівських агентів Юрію Ніколову та "Дзеркалу тижня". І стане яєць пояснити платникам податків, як вони розпоряджаються бюджетними грошима, прикриваючись секретністю через війну", - резюмує журналістка.

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Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов повідомив, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. За його даними, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ".