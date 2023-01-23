Росія висилає посла Естонії, ухвалено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах, - МЗС РФ
Міністерство закордонних справ РФ заявило про "тотальну русофобію" та "культивування ворожості" щодо Росії в Естонії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС РФ у Telegram.
"Керівництво Естонії останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із Росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості щодо нашої країни зведені Таллінном у ранг державної політики.
Зараз Естонією зроблено новий недружній крок щодо радикального скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні, що підтверджує лінію на розвал відносин між нашими країнами. У відповідь російською стороною увахлено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах до Тимчасового повіреного у справах", - йдеться в повідомленні.
Так, за даними МЗС, 23 січня у міністерство було викликано Посла Естонії М.Лайдре, йому було заявлено про "рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади".
"Послу Естонської Республіки слід залишити Російську Федерацію 7 лютого 2023 року. Уся відповідальність за розвиток такої ситуації у відносинах між Росією та Естонією цілком лежить на естонській стороні. І далі реагуватимемо на ворожі кроки керівництва Естонії", - додали у МЗС РФ.
Нагадаємо, раніше Естонія наказала Росії скоротити кількість персоналу посольства в Таллінні.
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Ось є маленька, крихітна Естонія, яка на пострадянському просторі практично єдина оговталася від радянського рабства, стала повноцінною європейською країною з європейським рівнем життя та європейським рівнем демократії та свободи.
І до неї примикають Ленінградська та Псковська області, де сільська п'янь останній хер без солі доїдає, зате "гордіцца", гордіцца, гордіцца".
Одна земля, одна вода, одне повітря, одне сонце.
Ну, і???
Що вам заважає жити так, як живе маленька Естонія, без будь-якого "велічія", без претензій до всіх сусідів, без імперської ********** в дупі і без дикого вереску "Естонія впєрдє" !!!
but because of Russian rhetorics until now
elsewhere,
it understands as since there are no diplomatic relations,
Estonia is no souvereign country.