Росія висилає посла Естонії, ухвалено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах, - МЗС РФ

Міністерство закордонних справ РФ заявило про "тотальну русофобію" та "культивування ворожості" щодо Росії в Естонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС РФ у Telegram.

"Керівництво Естонії останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із Росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості щодо нашої країни зведені Таллінном у ранг державної політики.

Зараз Естонією зроблено новий недружній крок щодо радикального скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні, що підтверджує лінію на розвал відносин між нашими країнами. У відповідь російською стороною увахлено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах до Тимчасового повіреного у справах", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними МЗС, 23 січня у міністерство було викликано Посла Естонії М.Лайдре, йому було заявлено про "рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади".

"Послу Естонської Республіки слід залишити Російську Федерацію 7 лютого 2023 року. Уся відповідальність за розвиток такої ситуації у відносинах між Росією та Естонією цілком лежить на естонській стороні. І далі реагуватимемо на ворожі кроки керівництва Естонії", - додали у МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше Естонія наказала Росії скоротити кількість персоналу посольства в Таллінні.

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