УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7171 відвідувач онлайн
Новини
3 227 13

Росія висилає посла Естонії, ухвалено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах, - МЗС РФ

лайдре

Міністерство закордонних справ РФ заявило про "тотальну русофобію" та "культивування ворожості" щодо Росії в Естонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС РФ у Telegram.

"Керівництво Естонії останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із Росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості щодо нашої країни зведені Таллінном у ранг державної політики.

Зараз Естонією зроблено новий недружній крок щодо радикального скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні, що підтверджує лінію на розвал відносин між нашими країнами. У відповідь російською стороною увахлено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах до Тимчасового повіреного у справах",  - йдеться в повідомленні.

Так, за даними МЗС, 23 січня у міністерство було викликано Посла Естонії М.Лайдре, йому було заявлено про "рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади".

"Послу Естонської Республіки слід залишити Російську Федерацію 7 лютого 2023 року. Уся відповідальність за розвиток такої ситуації у відносинах між Росією та Естонією цілком лежить на естонській стороні. І далі реагуватимемо на ворожі кроки керівництва Естонії", - додали у МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше Естонія наказала Росії скоротити кількість персоналу посольства в Таллінні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія віддає Україні всі свої 155 мм гаубиці, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань щодо ненадання допомоги Україні, - посол Кууск

Автор: 

посол (1100) посольство (944) росія (65073) Естонія (1609)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Яка "русофобія", хлопче?
Ось є маленька, крихітна Естонія, яка на пострадянському просторі практично єдина оговталася від радянського рабства, стала повноцінною європейською країною з європейським рівнем життя та європейським рівнем демократії та свободи.
І до неї примикають Ленінградська та Псковська області, де сільська п'янь останній хер без солі доїдає, зате "гордіцца", гордіцца, гордіцца".
Одна земля, одна вода, одне повітря, одне сонце.
Ну, і???
Що вам заважає жити так, як живе маленька Естонія, без будь-якого "велічія", без претензій до всіх сусідів, без імперської ********** в дупі і без дикого вереску "Естонія впєрдє" !!!
показати весь коментар
23.01.2023 11:58
+7
Лайдре ще й подякує - заслання скінчілося
показати весь коментар
23.01.2023 11:54
+4
Хахаах, тотальна русофобія
показати весь коментар
23.01.2023 11:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піддупників надавайте перед дорогою нах....
показати весь коментар
23.01.2023 11:45 Відповісти
Хахаах, тотальна русофобія
показати весь коментар
23.01.2023 11:49 Відповісти
Ці ***** війни цілком перейняли риторику сталінських часів.
показати весь коментар
23.01.2023 11:50 Відповісти
Лайдре ще й подякує - заслання скінчілося
показати весь коментар
23.01.2023 11:54 Відповісти
Кацапні вже простіше назвати нерусофобів у вигляді десятка країн Азії та Африки, та перестати вити. Бо русофоби павсюду.
показати весь коментар
23.01.2023 11:55 Відповісти
рашистов надо гнать отовсюду... чем меньше будет руских в Эстонии, тем спокойнее будет в этой стране ее гражданам.
показати весь коментар
23.01.2023 11:57 Відповісти
Яка "русофобія", хлопче?
Ось є маленька, крихітна Естонія, яка на пострадянському просторі практично єдина оговталася від радянського рабства, стала повноцінною європейською країною з європейським рівнем життя та європейським рівнем демократії та свободи.
І до неї примикають Ленінградська та Псковська області, де сільська п'янь останній хер без солі доїдає, зате "гордіцца", гордіцца, гордіцца".
Одна земля, одна вода, одне повітря, одне сонце.
Ну, і???
Що вам заважає жити так, як живе маленька Естонія, без будь-якого "велічія", без претензій до всіх сусідів, без імперської ********** в дупі і без дикого вереску "Естонія впєрдє" !!!
показати весь коментар
23.01.2023 11:58 Відповісти
В 2015 році я проїздом був в псковські обл,30 кілометрів від пскова внас зламався автобус і ми стояли 4 години в невиликому містечку так там замість світла киросинові лампи а ви кажете чого москалі неможут нормально жити бо вони заздрять всім і хочуть затягти всіх в такеж ге
показати весь коментар
23.01.2023 15:12 Відповісти
Цивілізована угро-фінська Естонія давно розкусила кацап-братів - зрадників, які відмовились від свого угро-фінського коріння, вкрали чуже і ще й хрюкають про якесь своє "велічіє". гидотні кацапи.
показати весь коментар
23.01.2023 12:06 Відповісти
В Естонії послом професійний дипломат Маряна Беца, а не якась ***** яку призначили в Болгарію...
показати весь коментар
23.01.2023 12:09 Відповісти
I don't know about the development,
but because of Russian rhetorics until now
elsewhere,
it understands as since there are no diplomatic relations,
Estonia is no souvereign country.
показати весь коментар
23.01.2023 12:57 Відповісти
Эстонцам надо выслать в ответ русский мир
показати весь коментар
23.01.2023 13:01 Відповісти
 
 