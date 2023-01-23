"Жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре", - Пєсков
Речник Путіна ДмитроПєсков заперечив можливість переговорів та заявив, що наразі жодних умов для цього немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
"Жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре", - сказав речник російського диктатора.
За словами Пєскова, усі країни, які "накачують Київ озброєннями", несуть за це відповідальність.
Також речник Путіна сказав, що народ України "розплачуватиметься за псевдопідтримку Заходу у вигляді постачання озброєнь".
Топ коментарі
+44 Garry Grant
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показати весь коментар23.01.2023 11:50
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Хіба що про репарації і якою баландою в тюрмі годувати *****, якщо воно звичайно доживе.
///
На заводе компании «Молирен» в городе Рошале Московской области произошёл взрыв.
Об этом 23 января сообщили в экстренных службах.
Также уточняется, что в настоящее время данных о пострадавших ещё не поступало.
Пилять, вспишка. Тєхнологічєская. Тепер так кожну бавовну на параші називатимуть 😁😂
P.S. Вася, подяка за регулярні гарні новини
Це ж саме раніше заявляв і Зе .
Піськов , ти шо , працюєш у Зелі папугою .?? Чому вслід за ним - повторюєш його слова . ??
у немецких нацистов была своя свастика у нынешних своя ZZZ. как говорил когда то Уинстон Черчиль, "В будущем фашисты, будут называть антифашистами" как в воду глядел. тогда мир объединился в антигитлеровскую коалицию, сегодня он объединился в антипутинскую. осталось только две буковки крест накрест соединить
Мало зброї, і повільно дають, більше за того гинуть українці, це правда, треба визнавати і гірку правду, яка б вона не була.
Але як це виправдовує Пескова?
Дебил на дебиле...
Це вже попередження Німеччині Польщі Прибалтике, прецедент, мовляв, давали зброю з якої по нам стріляли, тож, коли ми прийдемо до вас , не дивуйтеся та не питайте за що. Зброю давали, готуйтеся, будемо вас за це до відповідальності приводити.
Це слова зовсім не наляканого Гаагой чиновника.