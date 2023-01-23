"Жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре", - Пєсков

Речник Путіна ДмитроПєсков заперечив можливість переговорів та заявив, що наразі жодних умов для цього немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре", - сказав речник російського диктатора.

За словами Пєскова, усі країни, які "накачують Київ озброєннями", несуть за це відповідальність.

Також речник Путіна сказав, що народ України "розплачуватиметься за псевдопідтримку Заходу у вигляді постачання озброєнь".

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