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Новини Війна
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"Жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре", - Пєсков

пєсков

Речник Путіна ДмитроПєсков заперечив можливість переговорів та заявив, що наразі жодних умов для цього немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре", - сказав речник російського диктатора.

За словами Пєскова, усі країни, які "накачують Київ озброєннями", несуть за це відповідальність.

Також речник Путіна сказав, що народ України "розплачуватиметься за псевдопідтримку Заходу у вигляді постачання озброєнь".

Також читайте: Глава МЗС Туреччини Чавушоглу щодо переговорів між Україною та Росією: "Війна затягнулася, умови змінилися"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1608) росія (64926) переговори з Росією (1060)


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Топ коментарі
+44
Здохни,придурок.
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23.01.2023 11:50
+36
І не буде переговорів, тварюки вонючі.

Хіба що про репарації і якою баландою в тюрмі годувати *****, якщо воно звичайно доживе.
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23.01.2023 11:48
+30
ПНХ ху.ловская затычка.
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23.01.2023 11:50
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І не буде переговорів, тварюки вонючі.

Хіба що про репарації і якою баландою в тюрмі годувати *****, якщо воно звичайно доживе.
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23.01.2023 11:48 Відповісти
Ну и Слава Богу !
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23.01.2023 11:49 Відповісти
Здохни,придурок.
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23.01.2023 11:50 Відповісти
3.14ська есть 3.14ська.
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23.01.2023 16:24 Відповісти
ПНХ ху.ловская затычка.
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23.01.2023 11:50 Відповісти
Самі кацапи "мотиватор" зробили

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23.01.2023 14:30 Відповісти
и о погоде.
///
На заводе компании «Молирен» в городе Рошале Московской области произошёл взрыв.
Об этом 23 января сообщили в экстренных службах.
Также уточняется, что в настоящее время данных о пострадавших ещё не поступало.
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23.01.2023 11:52 Відповісти
"...на заводє проізошла тєхнологичєская вспишка алюмінієвой пилі."

Пилять, вспишка. Тєхнологічєская. Тепер так кожну бавовну на параші називатимуть 😁😂

P.S. Вася, подяка за регулярні гарні новини
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23.01.2023 12:02 Відповісти
Даже мучная пыль взрывается , а люминивая пыль очень хорошо взрывается ,потужно
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23.01.2023 13:04 Відповісти
сам радію...а радіти наодинці, це як бухати наодинці))))) тому радіємо всі разом !!!
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23.01.2023 13:11 Відповісти
За рік, не буде того, хто оце, з переляку, перднув
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23.01.2023 11:52 Відповісти
піськов не повідомляє русні, що нести відповідальність за напад на Україну буде кожна рашистська потвора включно з самим піськовим.
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23.01.2023 11:52 Відповісти
То хочуть переговорів, то вже не хочуть.
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23.01.2023 11:54 Відповісти
І не кажіть. Якась навка балувана
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23.01.2023 11:57 Відповісти
Шо иому ше казати -- ума то нєту .
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23.01.2023 11:56 Відповісти
Блльная мразь
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23.01.2023 12:00 Відповісти
Рабсеянське диво: гаварящій йоршик!
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23.01.2023 12:01 Відповісти
.
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23.01.2023 12:06 Відповісти
І це саме чудове що воно могло промичати..
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23.01.2023 12:04 Відповісти
Які переговори? Нема, то й нема...
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23.01.2023 12:06 Відповісти
Ми з п*дарасами не розмовляємо...
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23.01.2023 12:08 Відповісти
Бугагагааа
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23.01.2023 12:11 Відповісти
😂 https://m.facebook.com/lvivcompany/videos/-%D1%8F-%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88-telegram-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-httpstmelvivnewstop/118988486764924/ відео
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23.01.2023 12:44 Відповісти
Нам пофіг російська федерація і факто і юре
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23.01.2023 12:10 Відповісти
дайте пісюкову сельодку
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23.01.2023 12:16 Відповісти
Що *****нув?
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23.01.2023 12:19 Відповісти
Речник Путіна ДмитроПєсков заперечив можливість переговорів та заявив, що наразі жодних умов для цього немає. Джерело:
Це ж саме раніше заявляв і Зе .
Піськов , ти шо , працюєш у Зелі папугою .?? Чому вслід за ним - повторюєш його слова . ??
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23.01.2023 12:20 Відповісти
Підставою переговорів є вчинений вами злочин. Невмотивований, напад на незалежну, суверену країну. Захід не керується вашою брехнею. Захід не вірить, що на вас Україна збиралася напасти. Захід вмовляв, не розпочинати війну. А ви в хокей! 70 років діду?! Про вічне час думати. Не має розуму ні в діда, ні в його слуг. Не розуміють, що далі, для народу, який ви обдурили, буде гірше, гірше. Не про збереження "лица" думайте. Думайте про власний народ. Ліца приходять і відходять. Народ залишається.
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23.01.2023 12:50 Відповісти
Песков нервничает? Когда доберутся до его ********* он еще больше занервничает. Беслан ему, кстати, никто не прощал.
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23.01.2023 12:22 Відповісти
Що буде у разі припинення опору ми вже бачили по Херсонський і Запорізький областях - пвсевдореферендум і росія тут на завжди.
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23.01.2023 12:23 Відповісти
Вони нам нах не потрібні.
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23.01.2023 12:25 Відповісти
Хоть раз шото полезное сказал..)
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23.01.2023 12:40 Відповісти
вопрос о "денацификации". "демилитаризации" и "денуклеаризации" россии идет по плану.


у немецких нацистов была своя свастика у нынешних своя ZZZ. как говорил когда то Уинстон Черчиль, "В будущем фашисты, будут называть антифашистами" как в воду глядел. тогда мир объединился в антигитлеровскую коалицию, сегодня он объединился в антипутинскую. осталось только две буковки крест накрест соединить
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23.01.2023 12:46 Відповісти
"за псевдопідтримку Заходу у вигляді постачання озброєнь Джерело:

Мало зброї, і повільно дають, більше за того гинуть українці, це правда, треба визнавати і гірку правду, яка б вона не була.
Але як це виправдовує Пескова?
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25.01.2023 13:48 Відповісти
Так вам же анало говнетчикам должно быть пох на какое то там оружие, догоняют то вас
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23.01.2023 13:01 Відповісти
Вова спрятался в бункере вот и приходится убогому за него отдуваться.
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23.01.2023 14:22 Відповісти
Не обращайте на швабру внимание.
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23.01.2023 14:25 Відповісти
.переговоры-выходите з Ukrainy,без оружия и поднятыми руками...В Гаагском военном Трибунале переговорим твари с болот мацковии
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23.01.2023 14:34 Відповісти
так иди ***** *************** собака...................
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23.01.2023 14:36 Відповісти
"Жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре", - сказав речник російського диктатора" - це чи не єдине правдиве твердження піськова
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23.01.2023 14:38 Відповісти
Жопа с усами) О Гааге надо думать)
Дебил на дебиле...
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23.01.2023 14:53 Відповісти
не было и не будет!пока вы твари не развалитесь!
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23.01.2023 21:14 Відповісти
"усі країни, які "накачують Київ озброєннями", несуть за це відповідальність. Джерело:

Це вже попередження Німеччині Польщі Прибалтике, прецедент, мовляв, давали зброю з якої по нам стріляли, тож, коли ми прийдемо до вас , не дивуйтеся та не питайте за що. Зброю давали, готуйтеся, будемо вас за це до відповідальності приводити.
Це слова зовсім не наляканого Гаагой чиновника.
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25.01.2023 13:38 Відповісти
 
 