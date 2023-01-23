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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни замінували майже 900 тисяч га деокупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, - командувач угруповання "Таврія" Тарнавський

міна,міни,розмінування

На півдні України, російські загарбники замінували майже 900 тисяч гектарів визволених територій Херсонської та Миколаївської областей.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ

"Росіяни активно мінують наші захоплені території.

Загарбники встигли замінувати близько 680 тисяч гектарів на звільненій минулого року частині Херсонської області. Це лише за приблизними підрахунками.

Ще 200 тисяч гектарів – заміновані ділянки Миколаївщини", - йдеться в заяві.

Тарнавський зазначив, що після визволення земель, починається їх розмінування. 

"Фахівці Сил оборони на таврійському напрямку щодня виходять на полювання за смертоносним спадком агресора. Вони щомиті ризикують життям, щоб знову зробити безпечними звільнені території України. Цим ми кардинально відрізняємось від ворога", - додав він.

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Автор: 

розмінування (987) Миколаївський бронетанковий завод (6) Тарнавський Олександр (277) Херсонська область (5705)


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Інформація не відповідає дійсності. Ну не мають кацапи ніякої можливості замінувати 900 тисяч гектарів! Перевірити потрібно все, але нести ахінею про суцільне замінування якось навіть непрофесійно.
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23.01.2023 11:57 Відповісти
Росіяни нашу окуповану територію замінували а наша сторона перед вторгнення кацапів розміновувала. ШАХ І МАТ!
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23.01.2023 11:57 Відповісти
Треба полонених там ганяти..
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23.01.2023 12:00 Відповісти
900000га це 9мільйярдів кв м. Хтось нулі понаставляв не з тої сторони
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23.01.2023 12:10 Відповісти
900,000 га = 9,000 км2
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23.01.2023 12:24 Відповісти
Harvested. ( germ. geerntet, not abgebaut)

680.000 hectares of harvested crop grain
in June / July / August,
before the Ukrainian counter-offensive began
in September / October.

Further 200.000 ha could not been
harvested for being mined.

100 hectares = 1 km2

1.000 m x 1.000 m = 1 mio m2

100 m x 100 m = 10.000 m2 = 1 ha
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23.01.2023 14:27 Відповісти
 
 