Посол України Ченцов щодо санкцій проти "Росатому": для початку ми намагаємося домогтися персональних обмежень для окремих посадовців

Україна з частиною партнерів просуває у ЄС ідею санкції проти російського "Росатому" як компанії, яка де-факто бере участь в агресії, та сподівається для початку добитися персональних санкцій проти окремих посадовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповів посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Дипломат зауважив, що спроби Росії залишатися на ринку атомної енергії та продовжувати бізнес у ЄС у поєднанні з її поведінкою на окупованій Запорізькій АЕС і створенням загрози для інших українських АЕС - неприйнятна ситуація, і партнерам доведеться ухвалювати якісь рішення.

"Тобто ми завжди ставимо питання, що і держави члени Європейського Союзу, і треті країни мають зробити вибір: або вони мають справу з компанією, яка є по суті частиною російських окупаційних сил, якщо ми говоримо про ЗАЕС, або різко - як зробила Фінляндія - або поступово виходять з цієї залежності. І, знов-таки, забезпечують свою безпеку, тому що якщо вони будують об’єкт з державою, яка може напасти на них завтра і матиме всі плани і розуміння про всі чутливі точки об’єкта - це просто небезпечно", - наголосив Ченцов.

На зауваження про те, що Угорщина поки продовжує з "Росатомом" будівництво нових енергоблоків АЕС "Пакш", і в цих умовах навряд доводиться сподіватися на її згоду на санкції, дипломат зауважив, що "ніколи не треба казати "ніколи".

"Час покаже, ми маємо з чогось почати. Зараз ми наполягаємо на тому, що принаймні високопосадовці у цьому секторі мають потрапити під санкції, а далі нам треба просто посилити цю тенденцію", - зазначив він.

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