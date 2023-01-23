Кількість суден, які щодня проходять Босфор "зерновим коридором", у січні вдвічі скоротилась, - Мінагрополітики
У січні 2023 року через Босфор "зерновим коридором" щодня проходить в середньому 2-3 судна. У вересні-жовтні 2022 року через пролив проходило в середньому по 6 суден.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час виступу на Конференції Міністрів сільського господарства в Берліні, інформує Цензор. НЕТ
"Якщо у вересні-жовтні середньомісячний пропуск через Босфор становив 6 суден, то в січні ці показники скоротилися вдвічі – до 2–3 суден на день. За суднами фіксуються штучні, надумані "порушення". Під цим лицемірством країна-агресор приховує єдину мету: завдати Україні не тільки воєнної поразки, але й економічної. Послабити фінансове становище також і наших міжнародних партнерів, а ще – спричинити міграційну кризу, що загострить вже наявні проблеми", - підкреслив міністр.
Але навіть у складних умовах із початку повномасштабної війни Україна експортувала понад 40 млн т зернових, олійних та продуктів їх переробки і забезпечила їжею сотні мільйонів людей по всьому світу.
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Black Sea ports in February 2022 .
Now, on average 120 bulk carriers left
each month
x 6 month ≈ 700 freighter vessels
20.000.000 t : 700
210.000 : 7 ≈ 30.000 t / ship.
Apparently another 20 mio tonnes left
Ukraine by freight trains.