Наступні кілька тижнів визначать наше майбутнє, потрібно надавати Україні підтримку, ми не можемо її підвести, - Мішель
Для України та світу загалом вирішальними будуть наступні два-три тижні.
Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Те, що відбудеться у 2023 році, і багато іншого залежить від наступних кількох тижнів, - ось що визначить наше майбутнє. Ми маємо бути з Україною та надавати їм всю необхідну підтримку. Ми не можемо підвести їх", - наголосив він.
За словами Мішеля, Україна має отримати від Заходу танки і він підтримує їхню негайну передачу.
Мішель додав, що з цього питання ведуться "гарячі дебати", в тому числі і щодо постачання їх Німеччиною.
Голова Євроради наголосив, що для Європи поразка України у війні може стати "надзвичайно небезпечним прецедентом для майбутнього".
"Не може бути вільної та безпечної Європи без вільної та безпечної України", - додав голова Євроради.
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step by step - не все одразу ( переклад) 🤣🤣🤣
Україна - колиска европейськоінаціі.
Невероятное внешнее сходство: но, ещё более эти два персонажа похожи друг на друга своей серой безликостью и вялой бесхарактерностью.
На фоне фурорного Б.Джонсона оба выглядят, как кастрированные евнухи: никакой мужской волевой энергетики.
Потім стало зрозумілим, що рашка обісралась. Всі подальші "2-3 тижні" - це аби щось пізданути....
А сейчас Запад целый год обсуждает вопрос о передаче Украине аж 20 самолётов Ф-16:
унылый бред какой-то...
Вагому роль у відновленні (після руйнування у ході бойових дій та окупації) й нарощуванні в СРСР вироб-ва озброєнь відіграли отримані по Л.-л. 42,6 тис. верстатів для оброблення металу і з-д з вироб-ва алюм. прокату. Особливо важливою була також сировина, яку використовували у воєн. пром-сті: алюм. прокат, листова сталь, каучук. Її надходження по Л.-л. сумарно переважало власне вироб-во у СРСР на 25 %. Не менше значення мали поставки товарів заг. вжитку, зокрема 664,6 тис. т м'ясних консервів і 15 млн пар взуття. 150 рад. дивізій повністю оснащено засобами радіозв'язку, а 329 дивізій забезпечено польовими телефонами, переданими по Л.-л.