Наступні кілька тижнів визначать наше майбутнє, потрібно надавати Україні підтримку, ми не можемо її підвести, - Мішель

Для України та світу загалом вирішальними будуть наступні два-три тижні.

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Те, що відбудеться у 2023 році, і багато іншого залежить від наступних кількох тижнів, - ось що визначить наше майбутнє. Ми маємо бути з Україною та надавати їм всю необхідну підтримку. Ми не можемо підвести їх", - наголосив він.

За словами Мішеля, Україна має отримати від Заходу танки і він підтримує їхню негайну передачу.

Мішель додав, що з цього питання ведуться "гарячі дебати", в тому числі і щодо постачання їх Німеччиною.

Голова Євроради наголосив, що для Європи поразка України у війні може стати "надзвичайно небезпечним прецедентом для майбутнього".

"Не може бути вільної та безпечної Європи без вільної та безпечної України", - додав голова Євроради.

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