Передано до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР", - СБУ

СБУ передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів держдуми РФ, які голосували за визнання так званих "Л/ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 55 депутатів Державної думи Росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.

"15 лютого минулого року вони підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Крім цього, 22 лютого російські депутати проголосували за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР", - йдеться у повідомленні.

Уже наступного дня на підставі ухвалених договорів ватажки терористів звернулися до російського президента з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії.

24 лютого РФ піддала всю територію України ракетно-бомбовим ударам та ввела війська на півдні, півночі та сході.

Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Також зазначається, що наразі Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно депутатів Держдуми РФ.

Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Івано-Франківської та Хмельницької областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Повний список депутатів розміщено на офіційному сайті СБУ за посиланням.