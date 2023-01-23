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Халімона буде звільнено з посади заступника голови фракції "СН", закликаємо правоохоронні органи розпочати розслідування, - Арахамія

халімон

Нардепа "Слуги народу" Павла Халімона буде звільнено з посади заступника голови фракції.

Про це у Telegram повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат.

За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції.

Що стосується інших форм відповідальності, то ми закликаємо правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям. Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" 39-річний Павло Халімон опинився у центрі гучного скандалу, придбавши будинок-маєток на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості.

Читайте: "Цієї весни будемо активно саджати. "Не на часі" не працює. Деякі мародерять без страху", - Арахамія

Автор: 

звільнення (2667) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2810) Халімон Павло (19)


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Топ коментарі
+61
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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23.01.2023 12:24
+59
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23.01.2023 12:27
+35
Щось перелякана мавпа махає шашкою наліво-направо. До чого б це?
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23.01.2023 12:24
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Самі тупі ,самі безпардоні нікчеми ,самі антиукраїнські вилупки і ви отримаєте партію слуга народу і їх поводиря агрохімію.
В 2019 безвідповідальні люди віддали країну на поталу зрадникам і мерзоті , яка згодом привела війну , смерть на нашу землю , і що саме болюче що ці Зевилупки зневажають і насміхаються з тих патріотів України які зараз гинуть на фронті.
Агент фсб єрмак через свого підручного зешмоню керує країною і за домовленістю з путлером просто вибивають українців.
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23.01.2023 21:53 Відповісти
НЕ звільняти і позбавляти грмадянства треба, а відкривати кримінальні справи !!! Усе інше розраховане на лохів.
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24.01.2023 07:02 Відповісти
І , головне, справедливий суд (самому смішно), типу, під домашнй арешт, щоб опинились у СА чи ОАЕ. Але, при "нашій" судовій системі це майже неможливо.
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24.01.2023 07:07 Відповісти
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