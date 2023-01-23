Халімона буде звільнено з посади заступника голови фракції "СН", закликаємо правоохоронні органи розпочати розслідування, - Арахамія

Нардепа "Слуги народу" Павла Халімона буде звільнено з посади заступника голови фракції.

Про це у Telegram повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат.



За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції.



Що стосується інших форм відповідальності, то ми закликаємо правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям. Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" 39-річний Павло Халімон опинився у центрі гучного скандалу, придбавши будинок-маєток на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості.

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