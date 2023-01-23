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Україні зараз дуже важлива західна допомога, оскільки останні дії РФ вказують на підготовку великого наступу, - міністр оборони Естонії Певкур

певкур

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, західна допомога Україні зараз винятково важлива, тому що останні кроки Росії вказують на її підготовку до великого наступу найближчими місяцями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє ERR.

"Чому очікування [надання Україні танків] стали настільки великими - усі розуміють, що наступні кілька місяців будуть дуже критичними. Ситуація в Україні складна, Росія зосереджує нові сили, підвезено дуже багато живої сили. І якщо подумати про призначення [глави російського Генштабу Валерія] Герасимова (головнокомандувачем російських сил в Україні. - Ред.) замість [генерала Сергія] Суровікіна, то це пояснюється не тим, що Суровікін не впорався, а тим, що Герасимов може наказувати всім видам військ. Ці кроки вказують на те, що Росія готується до великого наступу", - сказав Певкур.

За його словами, Росія вдається до тактики виснаження, щоб знизити можливості української ППО.

Коментуючи постачання Україні основних бойових танків, про яке західним союзникам не вдалося домовитися на переговорах на базі Рамштайн у Німеччині, Певкур зазначив, що Німеччина може надалі дозволити постачання своїх танків Leopard. "Новому міністру оборони [Німеччини] було мало що сказати, тому що у них немає домовленості в коаліції. Вони будуть її шукати", - сказав Певкур.

За оцінкою Певкура, варіант, за якого інші союзники, наприклад, Польща, поставлять німецькі танки Україні без згоди Берліна, не є хорошим рішенням.

"Зміни відбудуться, якщо танки, бойові машини, техніка, що надаються союзниками, діятимуть як єдиний кулак. Я не думаю, що одностороннє надання танків щось змінить на краще і у відносинах між союзниками. Німеччина може більше замкнутися, і нам цього не потрібно", - сказав міністр оборони Естонії.

Певкур додав, що танки є дуже важливим бойовим компонентом для України, і вся інша допомога не зможе компенсувати їхній брак.

Також читайте: Естонія віддає Україні всі свої 155 мм гаубиці, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань щодо ненадання допомоги Україні, - посол Кууск

Автор: 

допомога (8294) росія (64926) Естонія (1597)


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Топ коментарі
+5
Тобі б казки писати... 2/3 ?? Дійсно??
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23.01.2023 12:38
+3
зброю теж можуть, тільки її монетизувати геморойно. А от витаскувати з бюджету три чветрі коштів на харчі для війська - аж гай гуде. Достатньо фірми "рога й копита" з уставним капіталом в тищу гривень
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23.01.2023 13:01
+2
хто щось "дасть" коли шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні??..
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23.01.2023 12:40
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Тобі б казки писати... 2/3 ?? Дійсно??
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23.01.2023 12:38 Відповісти
на фронті хлопці отримали ті яйця розміром з кульку для пінг-понга ціна яким три гривні , тому можна сміливо говорити за три чверті
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23.01.2023 12:57 Відповісти
Зброю крадуть? Можете розповісти детальніше?
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23.01.2023 12:39 Відповісти
зброю теж можуть, тільки її монетизувати геморойно. А от витаскувати з бюджету три чветрі коштів на харчі для війська - аж гай гуде. Достатньо фірми "рога й копита" з уставним капіталом в тищу гривень
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23.01.2023 13:01 Відповісти
Стаття про зброю. Чи може ви її просто не читали? Дуже схоже на те...
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23.01.2023 13:41 Відповісти
а ти не чув про з'єднані ємності? антиукраїнська влада зє!льоної шмарклі використовує всі схеми для перекачування допомоги в кеш - прямим грабунком, завищенням цін, перерозподілом бюджету... ти як мала дитина тільки зброю в статті побачило
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23.01.2023 19:55 Відповісти
По-перше не траба хамити. По-друге в статті йдеться саме про зброю. Зробіть над собою зусилля - прочитайте статтю.
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23.01.2023 20:57 Відповісти
хто щось "дасть" коли шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні??..
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23.01.2023 12:40 Відповісти
американські сенатори кажуть, що вражені детальною звітністю за всю допомогу, а ти, гамно з вухами маєш бути під слідством СБУ за розповсюдження кацапської пропаганди.
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23.01.2023 14:25 Відповісти
Нам би, на час того "великого" наступу, не завадило мати літаючі мясорубки А-10
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23.01.2023 12:54 Відповісти
сократить на 2\3 количество генералов в МО, сэкономив бюджетные деньги на их содержание и сократив коррупционные расходы, и можно закупать, если не А-10, то хоть другую технику.

из экс-генералов можно сформировать пару пехотных бригад и отправить для приманки под Соледар. командиры с них врядли получатся, а как тушки для приманки подойдут.

как говорится, Родину защищать должны все, а не только солдаты-младшие офицеры и мобилизированные.
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23.01.2023 14:20 Відповісти
Щодо затяжної війнм. Ще вчора треба було відкривати виробництво українського озброєння: набоїв, танків, ракет, бмп тощо. Не тільки в Україні бо ризик ракетних обстрілів, а в Польщі, Чехії, Румунії. Давати роботу українцям, хай не європейські заробітки, але середні по Україні. Давати перепустки чоловікам на роботу, наймати жінок, які зараз є біженцями та працювати на перемогу в три зміни!
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23.01.2023 14:40 Відповісти
 
 