Україні зараз дуже важлива західна допомога, оскільки останні дії РФ вказують на підготовку великого наступу, - міністр оборони Естонії Певкур

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, західна допомога Україні зараз винятково важлива, тому що останні кроки Росії вказують на її підготовку до великого наступу найближчими місяцями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє ERR.

"Чому очікування [надання Україні танків] стали настільки великими - усі розуміють, що наступні кілька місяців будуть дуже критичними. Ситуація в Україні складна, Росія зосереджує нові сили, підвезено дуже багато живої сили. І якщо подумати про призначення [глави російського Генштабу Валерія] Герасимова (головнокомандувачем російських сил в Україні. - Ред.) замість [генерала Сергія] Суровікіна, то це пояснюється не тим, що Суровікін не впорався, а тим, що Герасимов може наказувати всім видам військ. Ці кроки вказують на те, що Росія готується до великого наступу", - сказав Певкур.

За його словами, Росія вдається до тактики виснаження, щоб знизити можливості української ППО.

Коментуючи постачання Україні основних бойових танків, про яке західним союзникам не вдалося домовитися на переговорах на базі Рамштайн у Німеччині, Певкур зазначив, що Німеччина може надалі дозволити постачання своїх танків Leopard. "Новому міністру оборони [Німеччини] було мало що сказати, тому що у них немає домовленості в коаліції. Вони будуть її шукати", - сказав Певкур.

За оцінкою Певкура, варіант, за якого інші союзники, наприклад, Польща, поставлять німецькі танки Україні без згоди Берліна, не є хорошим рішенням.

"Зміни відбудуться, якщо танки, бойові машини, техніка, що надаються союзниками, діятимуть як єдиний кулак. Я не думаю, що одностороннє надання танків щось змінить на краще і у відносинах між союзниками. Німеччина може більше замкнутися, і нам цього не потрібно", - сказав міністр оборони Естонії.

Певкур додав, що танки є дуже важливим бойовим компонентом для України, і вся інша допомога не зможе компенсувати їхній брак.

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