Понад 100 разів російські військові обстріляли минулої доби Запорізьку область, - ОВА

Росіяни за минулу добу обстріляли 111 раз Запорізьку область, з них 88 - по цивільних об’єктах.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші громади потерпають від активного ворожого вогню: за минулу добу 111 обстрілів, з них 88 по цивільних об’єктах. Знищено 41 будівлю, одну особу поранено. Ворог завдав ударів по Гуляйпільській, Оріхівській, Степногірській громадам", - йдеться в повідомленні.

У селі Лежине, яке росіяни вчора атакували ракетами С-300, тривають роботи: вже відновлено мережі та дорогу.

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