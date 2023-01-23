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Росія не відмовляється від переговорів щодо України, їх уникає Захід, - Лавров

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія ни нібито не відмовляється від переговорів щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія не відмовляється від переговорів щодо України, але чим довше Захід їх уникатиме, тим складніша ситуація", - цитує видання главу МЗС РФ.

За словами Лаврова, західні країни нібито "прямо говорять Києву, що домовлятися з Москвою поки що зарано".

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре".

Читайте: Лавров: Про мирний план Зеленського "не може бути й мови"

Автор: 

Лавров Сергій (1576) переговори з Росією (1060)


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Топ коментарі
+15
Тупые рашисты-неофашисты *думают*,что они решат судьбу Украины посредством договоров с условным Западом . Пдрсм очень сильно крысиный хвост прищемили ВСУ ,злоба и ненависть не позволяет сраному надутому вЯличию обратиться напрямую к Украине .
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23.01.2023 12:55
+14
ІГО ГО ГОоооо
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23.01.2023 12:52
+12
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23.01.2023 13:01
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23.01.2023 12:52 Відповісти
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23.01.2023 13:01 Відповісти
Да, схожий....атец, ілі сосєд з дерева, там можуть бути варіянти
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23.01.2023 13:09 Відповісти
Ні. Не з сусіднього дерева і не атєц. Це коняка атєц цього вождя канібалів. Московський кінь колись з дипломатичною місією був в Папуа. Там заблудився в джунглях та натрапив на аборигенів. Там йому сказали або ти спиш з нашею красунею з метою білого приплоду, або з'їмо. Так що це син кремлівського мерина. До речі, після цієї подорожі він мерином і став бо отримав психологічну травму. Чи там відгризли, вже не розбереш.
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23.01.2023 13:21 Відповісти
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23.01.2023 13:26 Відповісти
Уйдите не прощаясь
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23.01.2023 12:53 Відповісти
Слышали зацокало? Конь пробежал, овса просит.
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23.01.2023 12:53 Відповісти
Терпеть не могу лошадей: посередине они неудобны, а по краям опасны.
Уинстон Черчилль
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23.01.2023 14:58 Відповісти
раніше ця ж дура-лошадь вещала про "врахування реалій", потім Херсон перейшов під контроль ЗСУ, ліквідація оккупантів продовжиться, відповідно настануть по лаврову реалії капітуляції мордору.
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23.01.2023 12:54 Відповісти
ПНХ
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23.01.2023 12:54 Відповісти
Логіка злочинців. Замість визнання злочиної помилки, хитрують. Бога не обдуриш. Час розкидати каміння, час збирати каміння. Бог проти вас!
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23.01.2023 12:55 Відповісти
Тупые рашисты-неофашисты *думают*,что они решат судьбу Украины посредством договоров с условным Западом . Пдрсм очень сильно крысиный хвост прищемили ВСУ ,злоба и ненависть не позволяет сраному надутому вЯличию обратиться напрямую к Украине .
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23.01.2023 12:55 Відповісти
Вести переговоры с дохлым мерином плохая примета.
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23.01.2023 12:56 Відповісти
на цей раз кінь з йоршом-унітазним не узгодили шо брехати...
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23.01.2023 12:56 Відповісти
Дибіл лавров. Він хоче про Україну говорити не з Україною, а з заходом і не розуміє чому Захід замість України не хоче говорити про Україну.
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23.01.2023 12:57 Відповісти
C'est exactement ça. L'occident ( comme la Russie ) fournit des armes à l'Ukraine pour se défendre d'une agression russe. L'occident n'a rien à négocier avec Poutine et Lavrov si ce n'est un internement en psychiatrie.
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23.01.2023 13:08 Відповісти
Якщо ви тут воюєте з Штатами, то до чого тут ми?
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23.01.2023 13:00 Відповісти
тебе точно три рази по голові лопатою втарабанили..
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23.01.2023 13:01 Відповісти
Совершенно не возможно понять что такое россия, ведь границі нет
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23.01.2023 13:01 Відповісти
Кацапи постійно апелюють до "колективного Заходу" бо з дитинства їм вбивали в голову фразу Маркса про те що "капіталіст" за дорого продасть вірьовку на якій його ж і повісять. У них "смєкалки" і фантазії тільки на це і вистачає...
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23.01.2023 13:06 Відповісти
Ще раз повторюю - ЦЕ НЕ КОНЯКА, ЦЕ ВІСЛЮК!!!
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23.01.2023 13:08 Відповісти
оцей?
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23.01.2023 13:16 Відповісти
Оцей
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23.01.2023 13:47 Відповісти
заявив і потом "громко заржал"
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23.01.2023 13:09 Відповісти
Не боись, лошадь тухлодырая, там твой итальянский коллега уже заявляет, что вам мразям достаточно просто перестать стрелять, и он будет толкать Украину к переговорам.
Будем надеяться, у этих суч ьих потрохов ничего не получится.
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23.01.2023 13:09 Відповісти
обыкновенный рашизм..
 Ничего не напоминает?

"Ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, что началася война!"
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23.01.2023 13:09 Відповісти
От допоки у й@баної коняки буде подібна риторика доти"івашки" і далі будуть здихати в промислових масштабах.
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23.01.2023 13:10 Відповісти
Вон из Украини!
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23.01.2023 13:13 Відповісти
Переговоры ? В Украине нет переводчика с лошадиного языка .
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23.01.2023 13:14 Відповісти
Ну нєт, значит нєт...шо тєпєріча...Как найдут - скажут
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23.01.2023 13:18 Відповісти
На ЙУХ!
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23.01.2023 13:15 Відповісти
Так годину назад пєськов робив груди колесом і надимав щоки -- ви ж кажись з одноі стаині .
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23.01.2023 13:17 Відповісти
Валіть тоді, бо прийдеться бігти аж за полярне коло..
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23.01.2023 13:20 Відповісти
Щоб почати переговори потрібно перестати вести військові дії і вивести війська
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23.01.2023 13:20 Відповісти
Давно не бачили цього коня. Мабуть у запої був...
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23.01.2023 13:31 Відповісти
и одно только слово твердит: "Айболит, Айболит, Айболит..."
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23.01.2023 14:02 Відповісти
На расее проблемы с сеном.
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23.01.2023 14:02 Відповісти
Що в них там робиться в голові?
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23.01.2023 14:08 Відповісти
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства
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23.01.2023 14:32 Відповісти
О, пішли нові вкиди про переговори, вони прямо хвилями йдуть.
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23.01.2023 14:23 Відповісти
Уже даже бы лошадь поняла: освободите все территории! Затем переговоры об условиях репараций, компенсации и выдаче воен преступников. И тебя лупоглазый в их числе. О Гааге думай.))
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23.01.2023 14:57 Відповісти
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23.01.2023 14:59 Відповісти
Ти ба яка коняка Калантаряка! 🐴
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23.01.2023 15:34 Відповісти
кінь думає якщо він робить тільки те що йому накаже х!йло
то і інші такі самі раби як воно
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23.01.2023 16:53 Відповісти
и как же тут обойтись без очередного намека на "внешнее управление"? дайте его кто-нибудь овса, что-ли?
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23.01.2023 18:55 Відповісти
А кому зараз цікаво що каже

Лавров? Війна була б все рівно однозначо
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07.04.2023 22:07 Відповісти
 
 