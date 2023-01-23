Росія не відмовляється від переговорів щодо України, їх уникає Захід, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія ни нібито не відмовляється від переговорів щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія не відмовляється від переговорів щодо України, але чим довше Захід їх уникатиме, тим складніша ситуація", - цитує видання главу МЗС РФ.

За словами Лаврова, західні країни нібито "прямо говорять Києву, що домовлятися з Москвою поки що зарано".

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре".

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