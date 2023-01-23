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Європа може попросити Україну розпочати переговори з РФ, тільки якщо Росія припинить бойові дії, - глава МЗС Італії Таяні

таяні

Європейські країни поки не можуть просити Україну повернутися до переговорів з Росією. Це стане можливим лише після припинення бойових дій з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

За його словами, дехто зі світових лідерів намагається просити європейські країни пом'якшити свою позицію на користь переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте Таяні впевнений, що Україна зможе почати переговори з РФ лише за умови припинення боїв та бомбардувань.

"Домовленість буде можлива лише в тому випадку, якщо Росія вирішить припинити військові дії, якщо вона вирішить припинити безладні бомбардування мирних мешканців та стратегічних об'єктів. Лише тоді Європа зможе попросити Україну розпочати переговори", - сказав Таяні.

Читайте: Росія не відмовляється від переговорів щодо України, їх уникає Захід, - Лавров

Автор: 

Європа (1792) Італія (1564) росія (64935) Таяні Антоніо (67) переговори з Росією (1060)


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Топ коментарі
+36
Пошли нах
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23.01.2023 13:02
+32
А на хрена це Україні? Щоб раша закріпилась на захваченом сухопутному коридоре до Криму? Міністр Італії відпрацьовує гроши берлусконі- *****
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23.01.2023 13:04
+30
***** пошли!
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23.01.2023 13:03
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Пошли нах
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23.01.2023 13:02 Відповісти
иди в жопу
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23.01.2023 13:03 Відповісти
***** пошли!
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23.01.2023 13:03 Відповісти
А хто тебе вповноважував виступати від імені всієі Европи?!!!!!

Ти у Поляків дозволу запитав?
А у Чехів?
А у Румунів?
А у Балтійських країн?

А у Великої Брітаніі?

Пішов за рузьким кораблем, сеньор-помідор.
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23.01.2023 20:30 Відповісти
Знов у них приступ ідиотізму...
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23.01.2023 13:04 Відповісти
прихвачує....як на морозі
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23.01.2023 13:06 Відповісти
До дупи, то тудой!
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23.01.2023 13:04 Відповісти
А на хрена це Україні? Щоб раша закріпилась на захваченом сухопутному коридоре до Криму? Міністр Італії відпрацьовує гроши берлусконі- *****
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23.01.2023 13:04 Відповісти
Агентура ху йла, понятно.
Они просто прекращают воевать, но остаются на нашей территории - и мы обязаны начать переговоры?
Когда те проплаченные падлы уже посдыхают?
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23.01.2023 13:06 Відповісти
а ботам слово давали?
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23.01.2023 14:40 Відповісти
пропоную віддати комусь чи надати довгоочікувану незалежність Сицилії
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23.01.2023 13:07 Відповісти
Ну ти диви, ще один "миротворець". Може ще запропонує щоб ЗСУ відійшли від лінії фронту десь за Дніпро.
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23.01.2023 13:08 Відповісти
А окуповані території подарувати кацапам?
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23.01.2023 13:09 Відповісти
Ну попросять Україну про переговори. Київ піде на переговори на своїх умовах, а Москва їх не прийме. Ну і про що тут говорити?
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23.01.2023 13:10 Відповісти
Прекратить бомбить мирние города и оставшись на захваченних территориях прекратить военние действия . Так єто формула мира видвигаемая х-йлом.
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23.01.2023 13:11 Відповісти
Такий продажний ******** берлусконі завтра "ініціативно" запропонує створити військову кацапську базу на Сицилії...
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23.01.2023 13:11 Відповісти
От хитровжарена скотиняка. Тобто росія бере собі потрібний перепочинок остаючись на вже зайнятих територіях. А нас примусять розпочати нескінченні перемовини поки кацапня не збереться з силами. Потрібно визначити для всього міжнародного товариства, що перемовини можуть початися тільки після виведення військ з усіх захоплених земель включно з Донбасом і Кримом. І ніяк інакше.
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23.01.2023 13:11 Відповісти
може коли кацапи заберуться з України ? бойові дії можно розпочати і під час перемовин в Дебальцеве вже проходили ...
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23.01.2023 13:12 Відповісти
Бред . Уже пробовали . А Таяни должен приехать в Украину . Чтобы вылечить голову .
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23.01.2023 13:12 Відповісти
Пошли на ***,под***довники ********** вместе с любыми переговорами.
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23.01.2023 13:12 Відповісти
а війська виводити значить не обов"язково??? віддати захоплене подарувати вкрадене ??
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23.01.2023 13:14 Відповісти
Знову вирвали з контексту - треба читати: "припиняться бойові дії, кацапи відведуть чмобіків до москви, а ху@ло повыситься або застрелиться"
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23.01.2023 13:14 Відповісти
Курс відомий за руцЪкЫм кораблем..
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23.01.2023 13:15 Відповісти
"..беспорядочные бомбандировки..." во циники.
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23.01.2023 16:08 Відповісти
Якщо оркам вдасться віджати хоч сантиметр території при допомозі ядерного шантажу то цій планеті писдець.
Бо завтра такі самі орли почнуть так віджимати землі по всьому світу і це рано чи пізно закінчиться реальним застосування ЯЗ.
Не може бути цілий глава МЗС Італії настільки тупим щоб цього не зрозуміти...
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23.01.2023 13:15 Відповісти
А йому пох*й! Він путінська шавка відпрацьовує грошики які отримав від ху*ла.
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23.01.2023 13:28 Відповісти
"дайте йому шпагеттів" ))))))
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23.01.2023 13:17 Відповісти
Спочатку нехай Європа попросить путіна вивести повністю війська з території України станом на 1991 рік.
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23.01.2023 13:17 Відповісти
на окупованій Україні людей грабують-катують-вбивають, а ці... граються у миротворців...
тільки, коли кацапські людожери покинуть територію України, тоді можна вести перемовини про компенсації.. та т.і.
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23.01.2023 13:18 Відповісти
Больные продажные сволочи... Те убили сотни тысяч людей, разрушили половину страны. Но если те перестанут пулично убивать, то с ними нужно договариваться.... О чем? Оставить им то что украли? Оставить им в заложники население - пусть продолжают насиловать, пытать и убивать?
Какие тяжелые наркотики они там принимают??? Пусть отдаст путлеру Италию вместе с итальянцами!
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23.01.2023 13:18 Відповісти
росії треба припинити бд вивести війська скласти зброю виплатити репарації і застрелитись. тоді можна вести перемовини але не буде з ким
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23.01.2023 13:19 Відповісти
Дивлячись на коменти, я зрозумів, що майже опанував географію та премудрості топографічної та штурманської робот.
Напрямки да
1. нах..
2. в жопу (дупу)
Ще невизначились сторони світу. Ну то лишнє.
Курс прокладено, маршрут визначено нак 100%
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23.01.2023 13:20 Відповісти
Тобто якщо раша скаже "добре, ми залишимо собі донбас, луганськ і частини херсонської і запорізької, ми скінчили воювати, давайте розмовляти, то Україну змушиватимуть до перемовин?
Що він уживає? Частину Італії русні подаруй, цваняк.
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23.01.2023 13:21 Відповісти
Здалека заходить мягко стелить -- твердо спати . Він не в темі шо рашка гасає по Украіні і ити не збирається .
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23.01.2023 13:25 Відповісти
все він в темі.це "пробний шар", так би мовити...перевірка на вшивість від *****
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23.01.2023 13:35 Відповісти
Де припинить? На якій межі?
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23.01.2023 13:30 Відповісти
Ну с другой стороны он ничего не сказал про приостановку боевых действий со стороны ВСУ. Т.е русня перестает пытатся наступать, наши продолжают их е*ошить ну и паралельно будем обсуждать как быстро они сами свалят с оставшейся территории. Вроде предложение неплохое.
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23.01.2023 13:37 Відповісти
Хм, тобто, саме так в Італії правосуддя карає злочинців?
- Те, що ти вкрав - твоє. Пообіцяй більше нікого не вбивати, не руйнувати та не палити будинки, і можеш бути вільний...
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23.01.2023 13:37 Відповісти
воно просто дурне (не те, що він не розумний чи чогось не розуміє) і так глибоко він не мислив(копав). Це як раз і проблема *****************, що вони ж самі і під себе копають
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23.01.2023 13:42 Відповісти
Боже....., яке *******
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23.01.2023 13:50 Відповісти
В принципі це можливо після визнання Сицилії територію росії
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23.01.2023 13:54 Відповісти
Переговоры можно начинать после самоуничтожения роSSии. О создании Московии под управлением Украины
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23.01.2023 14:04 Відповісти
переговори коли одні кричать здавайтесь та інші кричать здавайтеся, а якщо не здаються то і переговорів немає - тоді відкривають вогонь на ураження то як можно до москви докричатися якщо ми не маємо такого таланту
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23.01.2023 14:10 Відповісти
може він нам гучномовці передати бажає...
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23.01.2023 14:53 Відповісти
Москалі здавайтеся це добре
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23.01.2023 19:52 Відповісти
цей поглинач макаранів буде вирішувати за нас?? )
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23.01.2023 14:13 Відповісти
нехай сицилію москалям віддадуть і проведуть переговори
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23.01.2023 14:15 Відповісти
переговори - про що? Мета кацапів відома - знищення незалежної України, перетворення її на "малоросійську колонію", геноцид усього українського. Як можна вести перемови з тим, хто просто хоче знищити твою країну?
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23.01.2023 14:16 Відповісти
...и уберуться нах!
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23.01.2023 14:50 Відповісти
Можна як з Херсоном!
-- Відходьте від Мелітополя!
-- Відійшли
-- Ми попросили почати переговори!
-- І що?
-- Нам відповіли, що будуть згодні, як ви звільните від вашої присутності всю Україну
Лише так
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23.01.2023 14:50 Відповісти
ідіть найух! доки к@ц@пня не вийде зі всієї території України, перемовин не буде.
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23.01.2023 14:50 Відповісти
не, ну а шо? спрос не бьёт в нос. нехай будут попросить.
нам своє робити. аж до Керчі.
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23.01.2023 14:51 Відповісти
Даже если орки предположим и перестали вести боевые действия, никто с ними не будет вести никаких переговоров! Это исключено! Сначала они должны выполнить все условия Украины, но а потом переговоры о капитуляции нацистско-фашистской не до империи оркостана. Просить до этого о каких-либо переговорах бесполезно и никто дистовать это не в праве Украине! Да и переговоры с российскими нацистами запрещены законодательством Украины и народ против всяческих переговоров и заморожки войны на условиях орков!
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23.01.2023 14:57 Відповісти
Як вони за кацапстан переживають
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23.01.2023 14:58 Відповісти
может попросить,когда сложат быдлонасекомыши оружие и выйдут с поднятыми руками..Переговоры будут в Гаагском уголовном Трибунале,о висилице или смертной казни
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23.01.2023 16:10 Відповісти
Консервы будут постепенно палиться ещё долго.
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23.01.2023 17:04 Відповісти
вывод войск с чужой территории - минимальное условие

чем слабее РФ, тем больше будет визга 2 "за все хорошее и против всего плохого"
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31.03.2023 13:52 Відповісти
Дурік, зачєм усм сбріл.
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24.06.2023 08:35 Відповісти
 
 