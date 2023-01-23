Європа може попросити Україну розпочати переговори з РФ, тільки якщо Росія припинить бойові дії, - глава МЗС Італії Таяні

Європейські країни поки не можуть просити Україну повернутися до переговорів з Росією. Це стане можливим лише після припинення бойових дій з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

За його словами, дехто зі світових лідерів намагається просити європейські країни пом'якшити свою позицію на користь переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте Таяні впевнений, що Україна зможе почати переговори з РФ лише за умови припинення боїв та бомбардувань.

"Домовленість буде можлива лише в тому випадку, якщо Росія вирішить припинити військові дії, якщо вона вирішить припинити безладні бомбардування мирних мешканців та стратегічних об'єктів. Лише тоді Європа зможе попросити Україну розпочати переговори", - сказав Таяні.

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