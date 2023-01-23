Європа може попросити Україну розпочати переговори з РФ, тільки якщо Росія припинить бойові дії, - глава МЗС Італії Таяні
Європейські країни поки не можуть просити Україну повернутися до переговорів з Росією. Це стане можливим лише після припинення бойових дій з боку РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.
За його словами, дехто зі світових лідерів намагається просити європейські країни пом'якшити свою позицію на користь переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте Таяні впевнений, що Україна зможе почати переговори з РФ лише за умови припинення боїв та бомбардувань.
"Домовленість буде можлива лише в тому випадку, якщо Росія вирішить припинити військові дії, якщо вона вирішить припинити безладні бомбардування мирних мешканців та стратегічних об'єктів. Лише тоді Європа зможе попросити Україну розпочати переговори", - сказав Таяні.
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Ти у Поляків дозволу запитав?
А у Чехів?
А у Румунів?
А у Балтійських країн?
А у Великої Брітаніі?
Пішов за рузьким кораблем, сеньор-помідор.
Они просто прекращают воевать, но остаются на нашей территории - и мы обязаны начать переговоры?
Когда те проплаченные падлы уже посдыхают?
Бо завтра такі самі орли почнуть так віджимати землі по всьому світу і це рано чи пізно закінчиться реальним застосування ЯЗ.
Не може бути цілий глава МЗС Італії настільки тупим щоб цього не зрозуміти...
тільки, коли кацапські людожери покинуть територію України, тоді можна вести перемовини про компенсації.. та т.і.
Какие тяжелые наркотики они там принимают??? Пусть отдаст путлеру Италию вместе с итальянцами!
Напрямки да
1. нах..
2. в жопу (дупу)
Ще невизначились сторони світу. Ну то лишнє.
Курс прокладено, маршрут визначено нак 100%
Що він уживає? Частину Італії русні подаруй, цваняк.
- Те, що ти вкрав - твоє. Пообіцяй більше нікого не вбивати, не руйнувати та не палити будинки, і можеш бути вільний...
-- Відходьте від Мелітополя!
-- Відійшли
-- Ми попросили почати переговори!
-- І що?
-- Нам відповіли, що будуть згодні, як ви звільните від вашої присутності всю Україну
Лише так
нам своє робити. аж до Керчі.
чем слабее РФ, тем больше будет визга 2 "за все хорошее и против всего плохого"