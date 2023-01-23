Маємо визнати, що одна зі сторін повинна програти, і це Росія, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Для того, щоб більш ефективно допомагати Україні у її боротьбі проти російської агресії, Європа та колективний Захід мають позбавитися остраху того факту, що Росія може і повинна програти цю війну.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми матимемо ще одне важливе обговорення щодо російської війни в Україні, яка вже наближається до відмітки в один рік. Ми маємо шанс обговорити, що має бути зроблено, щоб допомогти Україні перемогти. Як на мене, найбільш важлива річ, яку ми маємо обговорити – це острах. Ми маємо подолати острах від можливості поразки Росії", - пояснив очільник МЗС.

Ландсбергіс зазначив, що у всіх питаннях, які стосуються підтримки України - в тому, що стосується нових санкцій або нарощування військової підтримки, у багатьох випадках саме острах не дозволяє просуватися вперед, - острах того, що Росія може і повинна програти цю агресивну війну, щоб уникнути ще гіршого розвитку подій у майбутньому.

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"Якщо ми подолаємо цей острах – тоді на всі інші питання буде набагато простіше відповісти. Тоді ми зможемо доставити всю зброю, якої потребує Україна. Ми можемо застосувати всі необхідні санкції проти Росії з метою підірвати її здатність вести війну, і ми зможемо тоді дійсно допомогти Україні перемогти та звільнити всю свою територію. ...

Ми маємо усвідомити, що в цій ситуації не може бути рішення "win-win" (взаємної перемоги. - Ред.), тут буде перемога, і буде поразка. Ми маємо визнати, що одна зі сторін повинна програти, і це Росія програє зараз. Ми маємо бути дуже чіткими в тому, що саме Росія має програти цю війну. Тоді всі інші питання знайдуть відповідь", - додав глава МЗС Литви.

Відповідаючи на запитання журналістів, якою він бачить умови для перемоги України, Ландсбергіс наголосив, що для заходу має бути імперативом, щоб Україна змогла отримати всю необхідну зброю та відштовхнути фронт, повернути всі території, що нині окуповані Росією.

"Росія має зрозуміти, і що скоріше, то краще - що ця війна, яку вона розпочала, від початку була шляхом до поразки. Їй не вдасться розділити Європу, тож її очікує лише поразка. Я все ще занепокоєний тим, що у нас поки бракує єдності навколо питання, що Росія втрачає цю війну. Литва була у подібній ситуації в 90-ті – західні друзі так боялися розпаду СРСР, що хотіли нас зупинити, хотіли, щоб ми припинили боротися за нашу демократію. Але ми змогли прорватися, та відстояли нашу свободу. Те саме відбувається зараз в Україні", - додав міністр закордонних справ Литви.

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