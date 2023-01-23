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Шуляк прийняла відставку Халімона з посади голови Чернігівської організації "Слуги Народу"

халімон

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга Народу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Виконувача обов’язків голови партосередку буде призначено незабаром відповідно до статуту партії. Рішення про обрання нового голови обласної організації буде прийнято на конференції/зборах обласної організації у визначені статутом партії терміни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" 39-річний Павло Халімон опинився у центрі гучного скандалу, придбавши будинок-маєток на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості.

Також читайте: Халімона буде звільнено з посади заступника голови фракції "СН", закликаємо правоохоронні органи розпочати розслідування, - Арахамія

Автор: 

відставка (1459) Шуляк Олена (129) Халімон Павло (19)


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Топ коментарі
+17
А саму шуляк коли на нари за схєматози?
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23.01.2023 13:40
+13
Звільнили і все?🤣
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23.01.2023 13:37
+9
Це ця шо в госпіталі на пораненого воіна наізжала -- мозгів мало .
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23.01.2023 13:40
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23.01.2023 13:33 Відповісти
Звільнили і все?🤣
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23.01.2023 13:37 Відповісти
Мали розстріляти?
Чи що вони мало зробити згідно ЗАКОНУ? Далі - це справа вже не партії, а компетентних органів.
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23.01.2023 13:40 Відповісти
Каких органов,тех что по роялю лабают? Они ничем не отличаются.
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23.01.2023 14:35 Відповісти
Ну хоч не сміши людей , ну коли ще зборище з кого і що попало, може називатись партією ?
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23.01.2023 14:48 Відповісти
Та запросто - оформлено згідно законодавства як партія - то й є партія - не зважаючи на те, що є зборищем з кого попало.
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23.01.2023 15:32 Відповісти
Ну чому все?Ще й пальцем посварилися.
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23.01.2023 14:54 Відповісти
А саму шуляк коли на нари за схєматози?
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23.01.2023 13:40 Відповісти
Напевно тільки після виборів і зразу на нари.
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23.01.2023 14:12 Відповісти
Халімон - печерський хамелеон???
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23.01.2023 13:40 Відповісти
Це ця шо в госпіталі на пораненого воіна наізжала -- мозгів мало .
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23.01.2023 13:40 Відповісти
вона - прийняла.....! Взяла .....!
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23.01.2023 13:54 Відповісти
Вже за кордон виїхав?
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23.01.2023 14:02 Відповісти
Анекдот про бордель та перестановку ліжок, думаю нагадувати не треба?)))
Отож...
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23.01.2023 14:10 Відповісти
...а лівоохоронців часом не цікавить походження коштів "мальчіка в трусіках"?..
- чи не варто провокувати печерне правосуддя на нові хабарі та нові злочини?
3
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23.01.2023 14:10 Відповісти
Ащо тут не зрозумілого? Витрусив з конвертів хватило на Печерськ.
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23.01.2023 14:14 Відповісти
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23.01.2023 14:24 Відповісти
Ви зробите добру справу для України -саморозпуском .
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23.01.2023 14:33 Відповісти
накажут показательно ибо виноват не в том, что украл, а в том что попался
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23.01.2023 14:44 Відповісти
И всё? А расследование будет?
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23.01.2023 14:55 Відповісти
А шуляк не така сама?
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23.01.2023 15:10 Відповісти
Зразу це ипсо російське затравлюють країну а теперь бачуть що у народа кровью от люті очі почали наповнюватись то зразу гальма и раз звільнили но це все шахрайство вистава на публіку
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23.01.2023 15:41 Відповісти
 
 