Шуляк прийняла відставку Халімона з посади голови Чернігівської організації "Слуги Народу"
Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга Народу"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Виконувача обов’язків голови партосередку буде призначено незабаром відповідно до статуту партії. Рішення про обрання нового голови обласної організації буде прийнято на конференції/зборах обласної організації у визначені статутом партії терміни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" 39-річний Павло Халімон опинився у центрі гучного скандалу, придбавши будинок-маєток на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості.
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Чи що вони мало зробити згідно ЗАКОНУ? Далі - це справа вже не партії, а компетентних органів.
Отож...
- чи не варто провокувати печерне правосуддя на нові хабарі та нові злочини?
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