Ракетний удар по Дніпру: тіла восьми загиблих досі ще не ідентифікували, - ОВА

У Дніпрі продовжується ідентифікація тіл восьми загиблих, які загинули внаслідок ракетного удару 14 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

"Упізнання восьми тіл триватиме ще два тижні", - повідомив голова Нацполіції області Володимир Богоніс.

Також у поліції зазначили, що біля зруйнованого від ракетного удару будинку продовжує працювати штаб. За потреби туди можуть звертатися постраждалі. За час роботи штаб ухвалив близько 576 заяв від громадян.

"З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не лише від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися і люди з інших будинків. Також є 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель", - повідомив Богоніс.

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