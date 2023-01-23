Ситуація із "слугою народу" Халімоном - це історія про те, як "нові обличчя" хочуть жити і живуть, як старі", - журналіст Ткач

Відсутність контролю, очевидно, призводить до втрати відчуття підзвітності.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Повномасштабна війна, як це не дивно, створила зручні умови для владоможців, які не проти приховати свій не завжди відповідний спосіб життя. Наприклад, із міркувань безпеки з публічного доступу було прибрано електронні декларації. І тому тепер, хто скільки вкрав – тобто, вибачте, заробив або придбав, – в офіційний спосіб можна буде дізнатись хтозна-коли і хтозна-як.

Відсутність контролю, очевидно, призводить до втрати відчуття підзвітності. І, як наслідок, з'являються такі факти, як у цій історії. Історії про заступника голови парламентської фракції влади "Слуга народу" та народного депутата. Це історія про те, як "нові обличчя" хочуть жити і живуть, як старі", - зазначив Ткач.

Журналіст розповів, що у Києві є дороговартісна земельна ділянка на Печерських пагорбах, яка розташована біля ботанічного саду імені Гришка.

"Унікальність цієї місцини в тому, що тут знаходиться приватна забудова. Тобто тут можна жити в приватному маєтку буквально на відстані 5 хвилин від самого центру столиці. Історично так склалося, що це місце облюбували дуже заможні персоналії. Тут і зірки шоубізнесу, і люди, пов'язані з владою та великими грошима. З-поміж відомих особистостей: Микола Азаров, Володимир Литвин і навіть настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло має тут будинок. Влітку минулого року – так, того самого сумнозвісного 2022-го року – тут обзаввся маєтком і 39-річний "слуга народу" Павло Халімон", - додав Ткач.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" 39-річний Павло Халімон опинився у центрі гучного скандалу, придбавши будинок-маєток на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості.

Голова фракції "СН" Давид Арахмія заявив, що Халімона буде звільнено з посади заступника голови фракції.

Водночас голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк прийняла відставку Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга Народу".

Також читайте: "Слуга народу" Халімон купив у рази дешевше маєток на Печерську, - ЗМІ. ФОТО