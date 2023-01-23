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Ситуація із "слугою народу" Халімоном - це історія про те, як "нові обличчя" хочуть жити і живуть, як старі", - журналіст Ткач

халімон

Відсутність контролю, очевидно, призводить до втрати відчуття підзвітності.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Повномасштабна війна, як це не дивно, створила зручні умови для владоможців, які не проти приховати свій не завжди відповідний спосіб життя. Наприклад, із міркувань безпеки з публічного доступу було прибрано електронні декларації. І тому тепер, хто скільки вкрав – тобто, вибачте, заробив або придбав, – в офіційний спосіб можна буде дізнатись хтозна-коли і хтозна-як.

Відсутність контролю, очевидно, призводить до втрати відчуття підзвітності. І, як наслідок, з'являються такі факти, як у цій історії. Історії про заступника голови парламентської фракції влади "Слуга народу" та народного депутата. Це історія про те, як "нові обличчя" хочуть жити і живуть, як старі", - зазначив Ткач.

Журналіст розповів, що у Києві є дороговартісна земельна ділянка на Печерських пагорбах, яка розташована біля ботанічного саду імені Гришка.

"Унікальність цієї місцини в тому, що тут знаходиться приватна забудова. Тобто тут можна жити в приватному маєтку буквально на відстані 5 хвилин від самого центру столиці. Історично так склалося, що це місце облюбували дуже заможні персоналії. Тут і зірки шоубізнесу, і люди, пов'язані з владою та великими грошима. З-поміж відомих особистостей: Микола Азаров, Володимир Литвин і навіть настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло має тут будинок. Влітку минулого року – так, того самого сумнозвісного 2022-го року – тут обзаввся маєтком і 39-річний "слуга народу" Павло Халімон", - додав Ткач.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" 39-річний Павло Халімон опинився у центрі гучного скандалу, придбавши будинок-маєток на Печерських пагорбах у центрі столиці. При цьому коштував будинок суттєво нижче його ринкової вартості.

Голова фракції "СН" Давид Арахмія заявив, що Халімона буде звільнено з посади заступника голови фракції.

Водночас голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк прийняла відставку Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга Народу".

Також читайте: "Слуга народу" Халімон купив у рази дешевше маєток на Печерську, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Ткач Михайло (136) Слуга народу (2810) Халімон Павло (19)


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Топ коментарі
+37
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23.01.2023 13:47
+24
Так це було зрозуміло від самого початку, коли лохторат повівся на "хоч поржем" й завів до влади манкуртів, з яких получилось саме те лайно, яке й мало получитисть, через тупість т.зв " виборця "
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23.01.2023 13:43
+22
Ну да ... Презедент же знати не знав, що Татаров корупційна мразота, ще й антимайданівець.
І не хоче цього знати навіть зараз, після звернень до нього родичів Небесної сотні, підписаної громадянами петиції із вимогою звільнити Татарова і відкритих кримінальних справ проти Татарова.
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23.01.2023 13:53
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В політиці з 1996 року нічого не зміюєця, тому що у нас навіть партії та обьєднаня які приходять до влади всі фективні
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23.01.2023 13:42 Відповісти
Чому з 1995 року? Чому фіктивні?
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23.01.2023 14:05 Відповісти
бо до 1996 був прекрасний комуніст Кравчук і компартія с тисячєлєтнєй історієй. Таку страну потєрялі
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23.01.2023 15:36 Відповісти
вочевидь тому, що до 1996 був тільки прекрасний комуніст Кравчук і його справжня компартія з тисячєлєтнєй історієй. Каку страну потєрялі
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23.01.2023 15:38 Відповісти
Так це було зрозуміло від самого початку, коли лохторат повівся на "хоч поржем" й завів до влади манкуртів, з яких получилось саме те лайно, яке й мало получитисть, через тупість т.зв " виборця "
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23.01.2023 13:43 Відповісти
Да. Это история о том, как дебилы навыбирали уродов. Вот так и живем.
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23.01.2023 14:05 Відповісти
Якщо думаєте, що хтось з них кається в тому виборі, ніскільки.
Не далі, як тиждень тому такий з вирученими очима верещав, що був змушений, бо свинарчуки, ліпецка фабрика, брат...
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23.01.2023 14:14 Відповісти
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1617455055317372928 3 ч

Подивився відео на Упячці про те, як заступник фракції Слуги Народу Павло Халімон влітку 2022 року,в розпал війни,розжився на печерських пагорбах маєточком за десять мільйонів гривень.Потім подивився,як дітки віддають свої гроші Притулі. Дуже розчулився.Які гарні у нас депутати.
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23.01.2023 14:33 Відповісти
Место это называется в народе "зажопье". Как раз для "слуг".
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23.01.2023 13:43 Відповісти
Камон, СН збиралась за кілька місяців не за якимись ідейними принципами, а під розуміння того, що вони гарантовано отримають владу - там не могло бути якось інакше, бо набирали туди кого попало. А з такими вводними - аферисти туди просто зліталися.
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23.01.2023 13:45 Відповісти
Свій до свого по чуже...
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23.01.2023 13:53 Відповісти
Ну да ... Презедент же знати не знав, що Татаров корупційна мразота, ще й антимайданівець.
І не хоче цього знати навіть зараз, після звернень до нього родичів Небесної сотні, підписаної громадянами петиції із вимогою звільнити Татарова і відкритих кримінальних справ проти Татарова.
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23.01.2023 13:53 Відповісти
Місце в прохідній частині Слуги Урода коштувало всього лише $300,000 у 2019.
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23.01.2023 14:02 Відповісти
Как рожу бени не приукрашайте, новим обличчям ему уже не стать.
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23.01.2023 13:47 Відповісти
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23.01.2023 13:47 Відповісти
Понадіялись шо вони при владі і ніхто іх за жабри не візьме .
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23.01.2023 13:48 Відповісти
А и не взяли. Просто пожурили пальчиком. Это тот Халимон, который с конца 2019 "вдруг" выигрывал все тендера на поставки в армию. Это он поставлял гнилые и просроченные продукты. Мы видим хоть одно уголовное дело по нему, его исключили из партии и забрали мандат? Вот-вот.
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23.01.2023 14:10 Відповісти
"социализм - это прежде всего учёт и контроль. нет социализму! нет учёту и контролю!" (мотиваційний постер на стіні в бункері оп-и дєрьмака)
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23.01.2023 13:50 Відповісти
Да нет... К власти сейчас пришли как раз те, кто всю жизнь считал что наверху крадут бесконтрольно... Их умственное развитие даже не предполагает, что нужно что то прятать и легализировать) Простая двухходовая схема для них верх гениальности)))
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23.01.2023 13:51 Відповісти
Чому тут скептично не пишуть про «патріота з Чернігівщині»? Вся маланська жовч пішла на «патріота зі Львова»?
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23.01.2023 13:51 Відповісти
Мабуть не так ... всі хочуть жити хорошо, а треба по можливостям..
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23.01.2023 13:54 Відповісти
Чи таке вже нове обличчя той халімон? За ригівських часів працював на державній службі. Це, власне, мацна пляма на все життя. Навіть можна сказати, що це вирок. Але бачте, підібрали паскуду...
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23.01.2023 13:54 Відповісти
Хотілося б почути версію Ткача, хто такі "старі обличчя". Так, заради цікавості. Не пригадую, хто і коли з попередніх депутатів проходив шлях від весільного тамади до доларового мільйонера та ще й ща неповну каденцію.
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23.01.2023 13:55 Відповісти
А я думав його просто... розстріляють, а воно так якось буде.
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23.01.2023 13:58 Відповісти
МАРОДЕРИ НА КРОВІ
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23.01.2023 14:00 Відповісти
.

https://youtu.be/HQEreTJKOEY

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23.01.2023 14:10 Відповісти
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23.01.2023 14:12 Відповісти
Та це вершина айсберга! Гнид стає більше ніж вошей.
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23.01.2023 14:12 Відповісти
"Свинарчуки")))кричали вони....не на часі)))кричали знову... чому ми не в ЄС та НАТО))))питали в Байдена))))
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23.01.2023 14:14 Відповісти
Это все ИПСО!!!
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23.01.2023 14:15 Відповісти
Это новый вид свинарчуков.
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23.01.2023 14:19 Відповісти
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23.01.2023 14:24 Відповісти
Может для дебилов это и открытие, но еще с 2019 года предупреждали кто эти так называемые "новые лица".
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23.01.2023 14:41 Відповісти
"старі" обличчя супротив "нових" просто дітвора.
Старі трохи оглядалися, ці ж крадуть під єдиним марафоном при повній монобільшості і 100% прокурорах, тобто абсолютно безкарно...
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23.01.2023 14:52 Відповісти
Хотіли нові обличчя? Отримуйте мерзенні харі (для цих «державних діячів» жаль українського слова пики)!
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23.01.2023 14:53 Відповісти
То Зеленський вже барига і мародер, чи ще ні?
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23.01.2023 15:34 Відповісти
ето - другоє
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23.01.2023 15:49 Відповісти
Та всі зелені вже давно халімони
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23.01.2023 15:47 Відповісти
Тому що до 95 року депутатів як скотне скуповували, їх обирали , а чому фективні назвіть мені ххоть одну партію де є ідейні партійці, платять партійні взноси і приймають участь у роботі партії, приклад як в США чи Німеччині
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23.01.2023 17:58 Відповісти
 
 