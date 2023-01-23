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Нардепів ОПЗЖ Пономарьова, Королевську, Солода та Волошина достроково позбавлять мандатів, - ЗМІ

королевська

Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомили джерела в парламенті.

Як відомо, стаття 81, пункт 4 Конституції передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

"Найближчим часом очікуємо на новий Указ (президента) про позбавлення українського громадянства декількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. На підставі наявності у них російських паспортів", - зазначило джерело.

За його словами, йдеться про наступних депутатів:

- Олександр Пономарьов;

- Наталія Королевська;

- Юрій Солод;

- Олег Волошин.

"Далі - за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їхніх повноважень, як це вже було у січні", - прогнозують у Верховній Раді.

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Нагадаємо, під час засідання 13 січня Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Автор: 

ВР (14942) громадянство (1071) Королевська Наталія (227) мандат (147) Пономарьов Олександр (49) Солод Юрій (13) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Волошин Олег ОПЗЖ (38)


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Топ коментарі
+15
А всі пам'ятають звідки виросла натаха королевська зі своїм базарним прононсом? Правильно, із гніздечка тимошенко.
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23.01.2023 13:51
+9
Лишат мандатов где-то к Нов. году?
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23.01.2023 13:48
+9
Достроково? Через рік, два, чи десятиліття, вже дочєкайтєся весни та почніть саджати корупціонерів нарешті.
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23.01.2023 13:48
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23.01.2023 13:48 Відповісти
Может лишить девственности?
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23.01.2023 16:21 Відповісти
Лишат мандатов где-то к Нов. году?
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23.01.2023 13:48 Відповісти
Приурочат к приходу, баржи из Колумбии.
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23.01.2023 13:49 Відповісти
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23.01.2023 13:58 Відповісти
Достроково? Через рік, два, чи десятиліття, вже дочєкайтєся весни та почніть саджати корупціонерів нарешті.
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23.01.2023 13:48 Відповісти
А всі пам'ятають звідки виросла натаха королевська зі своїм базарним прононсом? Правильно, із гніздечка тимошенко.
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23.01.2023 13:51 Відповісти
Тільки розвиднілось -- якісь вони тормознуті .
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23.01.2023 13:52 Відповісти
а не було б пачпортів парашних, то номер би так і пройшов )))
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23.01.2023 13:55 Відповісти
Єх...А у Наташки була мрія....
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23.01.2023 13:55 Відповісти
Добре що хоч формулювання на цей раз винайшли - наявність російського громадянства. Раніше було ДРУГЕ громадянство, на що відома бородата бабушка сказала _А я не підхожу під цей закон, бо маю не тільки друге, а й третє і четверте.
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23.01.2023 13:55 Відповісти
Доопожопились..
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23.01.2023 13:55 Відповісти
Ну і шо шо лишать ***** тів, плювать вони хотяли на *****ти, грмадянство і Україну!
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23.01.2023 13:56 Відповісти
Ну хоть какая-то польза от вороватого Халимона. Сейчас шлюги будут отбеливать свою зелешоблу.
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23.01.2023 13:58 Відповісти
ну. наконец-то теперь их тоже будут винтить перед зданием ВР и вручать повестки. А то главный сержант Маркус уже заждался мотивированных и обученных бойцов.
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23.01.2023 14:04 Відповісти
Не пройшло і року з початку війни: Нардепів ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів.
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23.01.2023 14:09 Відповісти
Решили слить 4-х депутатов, чтобы сохранить остальных.
Типа, бросили кость...
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23.01.2023 14:21 Відповісти
А по списку ОПЗЖ зайдуть наступні чи як?
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23.01.2023 15:38 Відповісти
Так ,щось в 81-й статті не написано,що громадянства можуть позбавити при наявності іншого громадянства, чи не для того це робиться, щоб ці "позбавленці", вигравали справи в ЄСПД і вимагали компенсації?
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23.01.2023 14:22 Відповісти
а хто вам написав про "позбавити громадянства", їх поки що позбавляють депутатського мандату, навіть, тільки будуть намагатися
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23.01.2023 14:25 Відповісти
Вот это скорость прям не возможно поверить.
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23.01.2023 14:24 Відповісти
А посадить их разве не стоит ???
А конфисковать всё имущество ?…
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23.01.2023 14:35 Відповісти
"Наверно, в следующей жизни,
Когда я стану кошкой,
На-на, на-на...
Наверно..."
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23.01.2023 14:39 Відповісти
Опожопу за грати!
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23.01.2023 14:46 Відповісти
Такі рішення потрібно приймати глобально і в турбо-режимі, який винайшла Зе-команда. Не так у довоєнний час, а саме зараз цей режим може бути найкориснішим. Вже давно пора всім блоком вигнати ОПЗЖ з Ради
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23.01.2023 14:52 Відповісти
Интересно - Королевскую завербовали, уже когда она была у Ю. Тимошенко, или это изначально был вражеский агент?
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23.01.2023 14:54 Відповісти
Ну ці хоч чесно втекли. А що робити з власниками аналогічних та інших паспортів, наприклад, з ОП
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23.01.2023 14:58 Відповісти
Нічого, зелений спляше в сауні., і на наступних виборах, пройдуть знову...
У Зелених, все має свою ціну.,
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23.01.2023 15:01 Відповісти
Высокопоставленный член "Слуг Народа" поймался на коррупции. Что нужно делать? Правильно - организовать шумный пиар "честного и беспристрастного" увольнения никому не нужных ОПЗЖистов. То, что Королевская давно должна была сидеть в тюрьме - это и так ясно. Но в условиях скандала с закупками ВСУ, с покупкой особняков и т.п. - это выглядит именно тем, чем и является на самом деле - пердежом в лужу. Для отвлечения внимания.
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23.01.2023 15:01 Відповісти
.. і щуку кинули у річку...!
Де суд, конфіскація майна та активів, позбавлення громадянства?
Вони на наступних виборах знову за бабло мандати куплять назвуться отпіздеже і будуть знову в раді.
Цікава історяя, партію значить заборонили, а людей які цю партію ідейно та фінансово ростили не заборонили. от така держава у нас
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23.01.2023 15:12 Відповісти
дуже оперативно
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23.01.2023 15:12 Відповісти
А СН зрадників Украіни ,забули,а може усіх СН екстерном на вихід,щоб не чекати зради?
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23.01.2023 15:12 Відповісти
Щось довго зелені слуги запрягають. І зарплату, мабуть, не затримують зрадникам? На всяк випадок не поспішають, бо самі, мабуть, мають не один паспорт?
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23.01.2023 15:24 Відповісти
перед нападом Рашки всі ОПЗЖопери,як щурі з тонучого корабля,покинули Україну,Рашка і Білорашка вивезли посольства,ЦРУ і МІ-5 попередили про напад ..але Зепіаніст.буданови.баканови.рєзнікови.залужні-сирські-шаптали кричали війни не буде1 результати відомі...але виявляється ОПЗЖопери всі ці 11 міс були депутатами,отримували зарплату,командировочні.пільги тощо...
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23.01.2023 15:48 Відповісти
І що зелененьки будуть робити без своїх наставничків жопістів.
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23.01.2023 16:16 Відповісти
Якось непомітно забули про бойка
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23.01.2023 16:16 Відповісти
Жду не дождусь !Когда выгонят с Украины и лишат гражданства и всех наворованных бизнесов и собственностейЮ самую главную предательницу и воровку УКРАИНы Ю. Тимошенко!!! БОльше вреда Украине ,чем эта комсомольская стерва Тимошенко-Лазаренко и _путинистка не принёс никто...
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23.01.2023 16:40 Відповісти
 
 