Нардепів ОПЗЖ Пономарьова, Королевську, Солода та Волошина достроково позбавлять мандатів, - ЗМІ
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів через наявність російських паспортів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua повідомили джерела в парламенті.
Як відомо, стаття 81, пункт 4 Конституції передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.
"Найближчим часом очікуємо на новий Указ (президента) про позбавлення українського громадянства декількох нардепів Верховної Ради від колишньої фракції ОПЗЖ. На підставі наявності у них російських паспортів", - зазначило джерело.
За його словами, йдеться про наступних депутатів:
- Олександр Пономарьов;
- Наталія Королевська;
- Юрій Солод;
- Олег Волошин.
"Далі - за планом голосування у парламенті за дострокове припинення їхніх повноважень, як це вже було у січні", - прогнозують у Верховній Раді.
Нагадаємо, під час засідання 13 січня Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.
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Типа, бросили кость...
А конфисковать всё имущество ?…
Когда я стану кошкой,
На-на, на-на...
Наверно..."
У Зелених, все має свою ціну.,
Де суд, конфіскація майна та активів, позбавлення громадянства?
Вони на наступних виборах знову за бабло мандати куплять назвуться отпіздеже і будуть знову в раді.
Цікава історяя, партію значить заборонили, а людей які цю партію ідейно та фінансово ростили не заборонили. от така держава у нас