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Новини Агресія Росії проти України Війна
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​​Арештовано 2 літаки вартістю 10 млн євро, що належать російському акціонерному товариству, - Офіс Генпрокурора

суд

За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 2 літаки АН 148, що належать російському акціонерному товариству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

Згідно з рішенням РНБО України до товариства було застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції.

"За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України договори оренди були розірвані.

Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до РФ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вартість літаків становить приблизно 10 млн євро.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності триває та здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накладено арешт на майно низки готелів, власниками яких є громадяни РФ, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

літак (2898) арешт майна (349) Офіс Генпрокурора (3239)


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Вот фарт буде у Кірюші Тимошенко , в булочну за круасанами на Монмарт зможе літати.
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23.01.2023 13:59 Відповісти
літаки не броньовані - може не взяти! )))
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23.01.2023 14:01 Відповісти
На неброньований Тахо він же повівся
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23.01.2023 14:05 Відповісти
то Тахо, а це АН-148...
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23.01.2023 18:08 Відповісти
Если бы еще волгаднепровские Ан-124 арестовали! Толку было бы больше!
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23.01.2023 14:38 Відповісти
Ну вот, теперь Кирюха Тимошенко попользуется в своё удовольствие и на халяву.
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23.01.2023 14:42 Відповісти
 
 