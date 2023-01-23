​​Арештовано 2 літаки вартістю 10 млн євро, що належать російському акціонерному товариству, - Офіс Генпрокурора

За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 2 літаки АН 148, що належать російському акціонерному товариству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.



Згідно з рішенням РНБО України до товариства було застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції.

"За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу введених санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України договори оренди були розірвані.

Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до РФ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вартість літаків становить приблизно 10 млн євро.



За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності триває та здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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