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Мешканка Херсонщини проведе за ґратами 5 років за організацію псевдореферендуму на півдні України, - СБУ

суд

Мешканка с. Новоолександрівка стала організаторкою російського псевдореферендуму у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ

"Ворожою поплічницею є мешканка селища Новоолександрівка Бериславського району, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників. Вона є колишньою членкинею місцевої "избирательной комиссии", створеної агресором під час тимчасової окупації території. 

Після захоплення населеного пункту вона добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там виконувала завдання Москви щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України.

Для цього зловмисниця формувала так звані "реєстри виборців" на території району, закликала людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресора. Вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях"", - йдеться в повідомленні. 

Після звільнення району співробітники СБУ затримали колаборантку у ході стабілізаційних заходів у жовтні минулого року", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.

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Автор: 

державна зрада (1684) колабораціонізм (1158) псевдореферендум (192) Херсонська область (5731)


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23.01.2023 14:36 Відповісти
Ця кацапська шмара зовсiм неповинна вийти на волю!
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23.01.2023 14:52 Відповісти
а через 2 роки амністія і вона знову піде на вибори, обере нам чергового януковоща, а її призначать головою місцевої адміністрації...
Де закон про негромадянство !!!
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23.01.2023 15:06 Відповісти
як добре мати однодумців. хоча б в окремих питаннях. Відсидить і матиме паспорт негромадянина із можливостями заробляти кусок хліба лише некваліфікованою роботою. Хотів відправити в рашу (чи що там буде після) але ця собача мати і там проти нас колотитиме. Хай буде під наглядом.
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23.01.2023 15:36 Відповісти
нажаль такого немає, але це необхідно в наших умовах.
Але наші депутати закон про негромадянство ніколи без тиску громадськості не ухвалять.
Самі розумієте чому не ухвалять, там концентрація колаборантів дуже висока, вони ме можуть так щоб не бути "обраним", без держслужби, як же вони харчеватся будут
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23.01.2023 16:12 Відповісти
Штепа ***** сиділа?! 4000€ ЕСПЧ їй компенсував збиткив.
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23.01.2023 16:10 Відповісти
 
 