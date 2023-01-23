Мешканка Херсонщини проведе за ґратами 5 років за організацію псевдореферендуму на півдні України, - СБУ

Мешканка с. Новоолександрівка стала організаторкою російського псевдореферендуму у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Ворожою поплічницею є мешканка селища Новоолександрівка Бериславського району, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників. Вона є колишньою членкинею місцевої "избирательной комиссии", створеної агресором під час тимчасової окупації території.

Після захоплення населеного пункту вона добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там виконувала завдання Москви щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України.

Для цього зловмисниця формувала так звані "реєстри виборців" на території району, закликала людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресора. Вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях"", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення району співробітники СБУ затримали колаборантку у ході стабілізаційних заходів у жовтні минулого року", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.

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