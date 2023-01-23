Про повний перелом у війні говорити рано, але 2023 - рік нашої перемоги, - Скібіцький

Наразі зарано говорити про повний перелом у війні на користь України, але ситуація буде змінюватися, і 2023-ій стане роком нашої Перемоги.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Про повний перелом у війні сьогодні говорити ще рано, але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є. 2023 рік – рік нашої Перемоги. Наша Перемога уже є навіть в тому, що ми майже рік захищаємо свою незалежність у війні з ядерною державою, яка має більший мобілізаційний та економічний потенціал. Це вже стратегічна поразка Росії, про яку говоримо не тільки ми, а й увесь цивілізований світ", - сказав він.

За словами Скібіцького, йдеться навіть не лише про Перемогу на полі бою, а й про перемогу на всіх інших напрямках: такої потужної коаліції держав, яка підтримує зараз Україну, за всю новітню історію нашої країни не було, і це вже перемога.

Крім того, Скібіцький звернув увагу, що нині Росія проводить потужну інформаційну кампанію проти нашої держави, щоб розтягувати наші сили, лякати наше населення.

"Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220-тисячне угруповання на території Білорусі, а зовсім недавно говорили, що там розгорнуто 150 тисяч... Насправді їх нема там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року", - сказав представник ГУР МО.

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