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Новини Війна
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Про повний перелом у війні говорити рано, але 2023 - рік нашої перемоги, - Скібіцький

скібіцький

Наразі зарано говорити про повний перелом у війні на користь України, але ситуація буде змінюватися, і 2023-ій стане роком нашої Перемоги.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Про повний перелом у війні сьогодні говорити ще рано, але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є. 2023 рік – рік нашої Перемоги. Наша Перемога уже є навіть в тому, що ми майже рік захищаємо свою незалежність у війні з ядерною державою, яка має більший мобілізаційний та економічний потенціал. Це вже стратегічна поразка Росії, про яку говоримо не тільки ми, а й увесь цивілізований світ", - сказав він.

За словами Скібіцького, йдеться навіть не лише про Перемогу на полі бою, а й про перемогу на всіх інших напрямках: такої потужної коаліції держав, яка підтримує зараз Україну, за всю новітню історію нашої країни не було, і це вже перемога.

Крім того, Скібіцький звернув увагу, що нині Росія проводить потужну інформаційну кампанію проти нашої держави, щоб розтягувати наші сили, лякати наше населення.

"Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220-тисячне угруповання на території Білорусі, а зовсім недавно говорили, що там розгорнуто 150 тисяч... Насправді їх нема там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року", - сказав представник ГУР МО.

Також читайте: У лютому-березні будуть активні бойові дії на Донбасі, - ГУР МО

Автор: 

розвідка (3858) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+10
Спочатку переламайте, а потім говоріть про переломи. А поки що - не кажи гоп.
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23.01.2023 14:33
+8
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23.01.2023 14:28
+6
Не знає! Просто після ранкової кави "погадав на кавовій гущі"...
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23.01.2023 14:29
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Шось знає -- хаи так і буде .
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23.01.2023 14:26 Відповісти
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23.01.2023 14:28 Відповісти
Знаємо.. вимагаємо.. допомогаємо.. молимось..
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23.01.2023 14:29 Відповісти
Не знає! Просто після ранкової кави "погадав на кавовій гущі"...
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23.01.2023 14:29 Відповісти
Переламати треба спершу риторику ОПУ
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23.01.2023 14:31 Відповісти
Так. Якщо розстріляти мародерів та зрадників !
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23.01.2023 14:32 Відповісти
Спочатку переламайте, а потім говоріть про переломи. А поки що - не кажи гоп.
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23.01.2023 14:33 Відповісти
главно дело, шоб народ в этом году не переломало от зашкваров зелёной власти...
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23.01.2023 14:37 Відповісти
Петр Петров

@Rooftop564

Саме погане у корупції в Україні під час війни, що ВСЕ те, що українці збирали на донати, відриваючи від себе іноді останнє, можна було б купити за державний кошт. І ще б лишилось на авіаносець.
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23.01.2023 15:06 Відповісти
Ну, пока еще у МО нет в бюджете расходов на финансирование "чёрного ящика" и Звезды Смерти. Но чем чёрт не шутит, в свете открывшихся яиц могут эту монополию и отобрать.
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23.01.2023 19:22 Відповісти
Цей балабол вже встиг наобіцяти закінчення війни до жовтня 2022 року. У нього навіть мордочка немов готова ілюстрація до поняття "профан".
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23.01.2023 14:42 Відповісти
Тріпло.ти кого за дурнів тримаєш?
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23.01.2023 15:04 Відповісти
Наративи Абдристовича.
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23.01.2023 15:07 Відповісти
Новий арестович нарисовався...
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23.01.2023 15:10 Відповісти
https://youtu.be/bYjjXjPeZhM ..

Дмитро Чекалкін про концлагерне бидло фюрера мавзолєйних Шизоїдів тіпа Шарикових 😁🦍🦍🦍
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23.01.2023 15:11 Відповісти
Ще один пророк від ГУР МО, у них там роботи немає, чи це філіал школи пророків. Головне управління розвідки роздає безкінечні інтерв'ю із пророцтвами. Це тільки при такій владі можливо.
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23.01.2023 15:13 Відповісти
Скиба правильно говорит..Джо Байден и Борис Джонсонюк слили Зелю...Йенм Столтенберг свідок..😛
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23.01.2023 15:15 Відповісти
Відверта неправда.
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23.01.2023 15:44 Відповісти
це папа із мультика простоквашино?
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23.01.2023 15:55 Відповісти
Геть інше він днями казав у інтерв'ю естонському виданню Delfi.
"На уточнююче питання журналіста про ймовірність закінчення війни в 2023 році, представник української розвідки порекомендував «не заглядати так далеко».
І ще "путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. "
Гарно про цих діячів "щит та меч держави" расказав Юрій Швець. Шапіто.
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23.01.2023 16:03 Відповісти
Швець з КГБ Якшо воно ще патякає то потрібно рашці Всі ці іларіонови, швеці, невзорови та інші з однієї когорти інших прибирають Ці живі ідобре харчуються
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23.01.2023 16:09 Відповісти
Вони там змагаютьмя, чи що, за звання найкращого пустозвона та ванги?
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23.01.2023 16:24 Відповісти
Нє правда ваша, Буданов казав до нового року!
Але може мав на увазі 23го чи 25го....?
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23.01.2023 22:34 Відповісти
 
 