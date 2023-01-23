Про повний перелом у війні говорити рано, але 2023 - рік нашої перемоги, - Скібіцький
Наразі зарано говорити про повний перелом у війні на користь України, але ситуація буде змінюватися, і 2023-ій стане роком нашої Перемоги.
Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Про повний перелом у війні сьогодні говорити ще рано, але ознаки того, що ситуація буде змінюватися, є. 2023 рік – рік нашої Перемоги. Наша Перемога уже є навіть в тому, що ми майже рік захищаємо свою незалежність у війні з ядерною державою, яка має більший мобілізаційний та економічний потенціал. Це вже стратегічна поразка Росії, про яку говоримо не тільки ми, а й увесь цивілізований світ", - сказав він.
За словами Скібіцького, йдеться навіть не лише про Перемогу на полі бою, а й про перемогу на всіх інших напрямках: такої потужної коаліції держав, яка підтримує зараз Україну, за всю новітню історію нашої країни не було, і це вже перемога.
Крім того, Скібіцький звернув увагу, що нині Росія проводить потужну інформаційну кампанію проти нашої держави, щоб розтягувати наші сили, лякати наше населення.
"Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220-тисячне угруповання на території Білорусі, а зовсім недавно говорили, що там розгорнуто 150 тисяч... Насправді їх нема там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року", - сказав представник ГУР МО.
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@Rooftop564
Саме погане у корупції в Україні під час війни, що ВСЕ те, що українці збирали на донати, відриваючи від себе іноді останнє, можна було б купити за державний кошт. І ще б лишилось на авіаносець.
Дмитро Чекалкін про концлагерне бидло фюрера мавзолєйних Шизоїдів тіпа Шарикових 😁🦍🦍🦍
"На уточнююче питання журналіста про ймовірність закінчення війни в 2023 році, представник української розвідки порекомендував «не заглядати так далеко».
І ще "путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. "
Гарно про цих діячів "щит та меч держави" расказав Юрій Швець. Шапіто.
Але може мав на увазі 23го чи 25го....?