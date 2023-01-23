Накладено арешт на майно заводу, засновник якого фінансово сприяв державі-агресору, - ДБР

Працівники ДБР викрили засновника товариства "Кліщинський консервний завод" в Черкаській області в організації пособництва державі-агресору. Він з 2014 року координує діяльність власних сільськогосподарських підприємств на підконтрольній Україні території, а також у тимчасово окупованому Криму та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За матеріалами ДБР Соснівський районний суд м. Черкаси наклав арешт на майно черкаського заводу зловмисника. Триває підготовка до передачі рухомого та нерухомого майна до АРМА, робота з конфіскації активів зловмисника триває.

"Встановлено, що після анексії півострова кримський підприємець переїхав до Києва. Він переєстрував свої компанії на підконтрольній та тимчасово непідконтрольній території України відповідно в українській та російській юрисдикціях. Це дозволило бізнесмену вести господарську діяльність на тимчасово окупованій території, сплачуючи при цьому податки та збори до бюджетів різних рівнів держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Завдяки наявності української реєстрації, підприємець організував незаконний механізм постачання сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу. Нібито українські товари він експортував до Республіки Польща через Росію та Білорусь. Таким чином він обходив санкції ЄС щодо заборони імпорту товарів, що виготовлені в Криму.

До протиправної діяльності підприємець залучив членів своєї родини та менеджмент, які допомагали керувати 11 підприємствами на території України, тимчасово окупованого Криму та у Москві.

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Працівники ДБР ініціювали накладення арешту на майно колаборанта:

- 5 квартир загальною площею понад 500 кв.м.;

- 9 земельних ділянок - понад 20 га;

- 60 автомобілів;

- 53 одиниці житлових та нежитлових приміщень, зокрема офісні приміщення, склади, автогаражі тощо загальною площею понад 34 тис. кв.м.;

- 11 товариств та підприємств, статутний капітал яких майже 8 млн грн.

Наразі кримінальне провадження відкрито за фактом кримінального правопорушення у межах ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Досудове розслідування триває.

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