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Майже 4 тисячі дітей перебувають на Донеччині в районах, де ведуться бойові дії

війна,діти

На території Донеччини, де ведуться бойові дії, перебувають близько 4 тисяч дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповіла Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук.

"За останньою інформацією, наданою Нацполіцією, на території Донеччини в районі, де ведуться бойові дії, перебуває близько 4 тисяч дітей", - зазначає Герасимчук.

Також вона розповіла, що є випадки, коли вдається вмовити родину на евакуацію, але іноді вони живуть у якійсь громаді місяць і потім знову повертаються назад.

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"Ми не можемо закрити для людей цю територію. Є родини, яких уже двічі вивозили", - гоаворить Герасимчук.

Автор: 

діти (5063) Донецька область (8423)


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із за цих ждунів йо баних наші не можуть повноцінно відбивати атаки рашистів, нормальні батьки вивезли б своїх дітей подалі б від бойових дій, і жили б в сараї без нічого, аби лиш життю і здоров'ю їх кровинк не загрожувало нічого, евакуація була, безкоштовна, не захотіли? будинки і квартири свої шкода? а дітей не шкода своїх?!
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23.01.2023 15:34 Відповісти
Не варто перейматися прокацапленим падлом... В селі на Тернопольщині відремонтували хату. Обладнали по євростандарту. Запросили біженців з Донеччини. Нанесли їм їжі, закруток... Місяць ті бухали і гадили. Потім вкрали телевізор і втекли залишивши по собі надпис на стіні "Как ми вас бєндєровцєв нєнавідім!"...
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23.01.2023 15:36 Відповісти
К чему этот сопливый текст,лугандонская падаль ждёт кацапов. Потому и сами не едут и детей не вывозят.
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23.01.2023 16:58 Відповісти
 
 