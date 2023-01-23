Майже 4 тисячі дітей перебувають на Донеччині в районах, де ведуться бойові дії
На території Донеччини, де ведуться бойові дії, перебувають близько 4 тисяч дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповіла Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук.
"За останньою інформацією, наданою Нацполіцією, на території Донеччини в районі, де ведуться бойові дії, перебуває близько 4 тисяч дітей", - зазначає Герасимчук.
Також вона розповіла, що є випадки, коли вдається вмовити родину на евакуацію, але іноді вони живуть у якійсь громаді місяць і потім знову повертаються назад.
"Ми не можемо закрити для людей цю територію. Є родини, яких уже двічі вивозили", - гоаворить Герасимчук.
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Андрей Андрей #522211
показати весь коментар23.01.2023 15:34 Відповісти Мені подобається 1
НБ
показати весь коментар23.01.2023 15:36 Відповісти Мені подобається 0
Alex Smith #322835
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