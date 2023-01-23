Майже 4 тисячі дітей перебувають на Донеччині в районах, де ведуться бойові дії

На території Донеччини, де ведуться бойові дії, перебувають близько 4 тисяч дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповіла Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук.

"За останньою інформацією, наданою Нацполіцією, на території Донеччини в районі, де ведуться бойові дії, перебуває близько 4 тисяч дітей", - зазначає Герасимчук.

Також вона розповіла, що є випадки, коли вдається вмовити родину на евакуацію, але іноді вони живуть у якійсь громаді місяць і потім знову повертаються назад.

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"Ми не можемо закрити для людей цю територію. Є родини, яких уже двічі вивозили", - гоаворить Герасимчук.