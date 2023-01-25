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Татаров має вплив на абсолютно всі органи кримінальної юстиції, крім НАБУ і САП, - Лємєнов

татаров

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров має вплив на абсолютно всі органи кримінальної юстиції, крім НАБУ і САП.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.

"Буквально днями сів і подумав, на які органи заступник глави Офісу Президента Олег Татаров має вплив. Виходить, це абсолютно всі органи кримінальної юстиції, крім НАБУ і САП. Але такого підходу мало, що я вчергове, як робили мої колеги, зазначу назви органів - БЕБ, ДБР, СБУ, НПУ. Тому вирішив пригадати по прізвищах тих, на кого Татаров здійснює вплив. Найбільший по штату орган правопорядку - Національна поліція. Там заступником глави є кум Татарова, а саме Максим Цуцкірідзе. Нещодавно призначений глава НПУ - Вигівський – також у колі "інтересів". Колишній заступник Вигівського, Дмитро Шумейко, теж під впливом", - зазначає він.

За словами Лємєнова, запущений у 2018 році орган - Державне бюро розслідувань - не виділяється чимось іншим. Директора ДБР, Олексія Сухачова, було призначено на посаду очільника цього органу після абсолютно спланованого конкурсного відбору, де на посаду претендувало аж 7 осіб, з яких 4 були "ДБР-івці". До конкурсної комісії входили особи, що пов'язані з Татаровим і навіть з Сухачовим. Останнього обрали за реального конфлікту інтересів. Крім Сухачова близьким до Татарова називають заступника начальника Головного слідчого управління Бюро Дмитра Мірковця.

Також зазначається, що у Службі безпеки України - глава нашої ключової спецслужби "є безумовно близьким до Олега Юрійовича. Аналогічно можна сказати про молодого очільника недощавно створеного підрозділу в "главкі" СБУ Артема Шила".

"Бюро економічної безпеки: новопризначений заступник глави відомства екс-прокурор Віталій Гагач (напрямок - детективи), "ключовий" аналітик центрального апарату БЕБ Микола Чинчин, виконуючий обов'язки підрозділу детективів Олександр Ткачук. І наостанок, Офіс Генерального прокурора. Довго шукати не потрібно, вчора звільнений за поїздку до Іспанії на автомобілі тютюнового магната Козловського з його ж водієм заступник Генпрокурора Олексій Симоненко, який "курував" СБУ та БЕБ, щоб "економічні злочини розслідувались більш вдало". Також близький до Татарова є Максим Кутерга, що працює начальником управління з процесуального керівництва розслідувань, які здійснює БЕБ", - запевняє Лємєнов.

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"Я не хочу розводити дискусію - добре чи погано, що правоохоронці і прокурори "дружні" між собою. Якби вони були доброчесні, то механізм кримінальної юстиції працював би значно краще. А як він працює, включаючи те, чи дійсно вищезгадані особи виконують поставлені перед собою завдання, кожен з нас визначить для себе сам. Власне, я маю свою думку, але повторно озвучувати її не бачу сенсу", - резюмує він.

Татаров має вплив на абсолютно всі органи кримінальної юстиції, крім НАБУ і САП, - Лємєнов 01

Автор: 

Нацполіція (15163) СБУ (12809) ДБР (3488) Лємєнов Олександр (51) Татаров Олег (425) Бюро економічної безпеки (615)


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Топ коментарі
+26
Привітаймо журналіста з "чудом прозріння"! Татаров та Єрмак індикатори-поки вони залишаються у владі-вся "боротьба"й ініціативи Зеленського не більш як імітація та"ілюзіон"!
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25.01.2023 16:42
+21
Риги на чолі України.І хто ж це зробив, разом?
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25.01.2023 16:25
+21
Так,як і Єрмак грає роль президента.
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25.01.2023 16:28
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Ну, понеслась душа в рай!!!!
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25.01.2023 16:23 Відповісти
Риги на чолі України.І хто ж це зробив, разом?
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25.01.2023 16:25 Відповісти
Не погано!
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25.01.2023 16:25 Відповісти
Риг зникни
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25.01.2023 16:40 Відповісти
У Вас неконтрольовані сплески агресії, Вам краще не запускати і звернутися до лікаря
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25.01.2023 16:45 Відповісти
Що саме сподобалось новобранцю?
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25.01.2023 16:42 Відповісти
Як Ви правду-матку рубаєте! Але я б в кінці добавив би ще «зелене шобло» в цьому випадку можна спробувати попросити підвищення зарплатні
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25.01.2023 16:47 Відповісти
У нас правда- безкоштовно. Це тільки лизання найвеличніВшоі дупи та його оточення по тарифу. Подляківці ж мають бути у курсі
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25.01.2023 17:02 Відповісти
Диктуйте, пжста, помедленее, я записую!
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25.01.2023 17:05 Відповісти
Якщо у Татарова немає повноважень таких то як він може впливати?
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25.01.2023 16:26 Відповісти
Так,як і Єрмак грає роль президента.
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25.01.2023 16:28 Відповісти
Роль грає Зеленський, а Єрмак із Татаровим перебрали управління, бо погано лежить.
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25.01.2023 16:50 Відповісти
Ви просто перебільшуєте роль Єрмака
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25.01.2023 17:43 Відповісти
Треба неконституційний орган ОП ліквідувати!
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25.01.2023 16:33 Відповісти
👏
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25.01.2023 16:36 Відповісти
А що,татарова не звільнили?
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25.01.2023 16:35 Відповісти
Драсте. Кому ж портнов довірить юстицію? Не малюські ж пришелепкуватій. Малюська потрібен, виключно, для підписів і для кримінальної відповідальності. Як «ЗицпредседательФунт».
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25.01.2023 16:47 Відповісти
А шо НАБУ і САП не можуть захомутати Татарова -- якии так розкинув своі щупальця .
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25.01.2023 16:37 Відповісти
В свій час НАБУ вело справу проти Татарова, але заступник 100%-го Генпрокурора Зеленського Олексій Симоненко забрав у НАБУ справУ Татарова і https://www.slovoidilo.ua/2020/12/24/novyna/finansy/spravu-tatarova-peredaly-nabu-sbu передав її до Служби безпеки України.

Ну а далі зрозуміло, що справу злили в унітаз...

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25.01.2023 16:47 Відповісти
Так -- но доказова база ж ніде не ділася -- шо ім мішає зробити дубль -2 .
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25.01.2023 16:52 Відповісти
Я не юрист, але сумніваюсь, що НАБУ має право по другому разу відкривати справу стосовного того ж самого порушення.
І що "мішає" черговому 100% -му Генпрокурору Зеленського або його заступникам забрати в НАБУ і нову справу проти Татарова?
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25.01.2023 16:56 Відповісти
Відкрити справу вдруге за тих саме обставин проти тих же осіб не можна.
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25.01.2023 19:10 Відповісти
Можна якщо скасувати постанову про її закриття чи передачу сбу
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25.01.2023 19:58 Відповісти
Що за маячню пишите? Якщо скасовується постанова про закриття справи, то її далі і розслідують. Відкривати ту ж саму справу вдруге немає ніякого сенсу, навіть, якщо Закон дозволяв це робити. Дві однакові справи, причому одночасно, як ви це собі уявляєте? Тому нічого подібного не може бути, ні у кримінальному, ні адміністративному, ні цивільному чи господарському процесах.
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26.01.2023 00:16 Відповісти
Так а я про що?
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26.01.2023 00:31 Відповісти
Дешевше зробити несчастный случай.
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25.01.2023 19:57 Відповісти
У татарів є якісь повноваження, за які його можуть захомутати НАБУ і САП?
Вінконсультант завгоспа і не несе ніякої відповідальності.
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25.01.2023 16:50 Відповісти
Повноважень може и нема а потоками можуть управляти .
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25.01.2023 16:56 Відповісти
Привітаймо журналіста з "чудом прозріння"! Татаров та Єрмак індикатори-поки вони залишаються у владі-вся "боротьба"й ініціативи Зеленського не більш як імітація та"ілюзіон"!
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25.01.2023 16:42 Відповісти
100%
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25.01.2023 16:52 Відповісти
Про яку "боротьбу" мова? З Порошенком та порохоботами?! Шашлики у травні?
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25.01.2023 18:08 Відповісти
Країною правлять риги але ж зробили ми їх разом да зелебобікі
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25.01.2023 16:47 Відповісти
Невже доходить?
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25.01.2023 18:09 Відповісти
У Путлера все це на контролі, тому у нього бажання закінчити війну поки не буде.
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25.01.2023 16:48 Відповісти
Зеля, чого ми не в НАТО????!
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25.01.2023 16:53 Відповісти
Довпливає що до нього "приблизяться", давно вже "приївся".
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25.01.2023 16:53 Відповісти
Таких как Татаров нужно отстреливать как бешеных собак.
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25.01.2023 16:58 Відповісти
Ой ***, і тут бубочка нє прічьом. Він просто актор, який знімає відосіки, а татарова, дєрьмака, тімошонку, шаурму, баканова та ін зашкварених персонажів призначив хтось інший, а не солнцеликий боневтік.
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25.01.2023 17:03 Відповісти
Дерьмак и Татаровы,2 самых жирных фсбешных кротяр.Эту мразь,если не убрать с Банковой.,вреда от них не меньше чем от путлера.
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25.01.2023 17:27 Відповісти
"Общество кланяется и просит выдать Татарчука и Барабаша. Общество просит ,а иначе-сами возьмем."
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25.01.2023 17:30 Відповісти
Кримінальний "відмінник" з душею д'явола...
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25.01.2023 17:31 Відповісти
При нормальній владі сидів би зараз цей татаров на зоні півнем(Де його законне місце) і на його жопу мав би вплив весь кримінальний авторитет.
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25.01.2023 17:49 Відповісти
Татарова треба в Бахмут відправити, хоч на 2 місяці.
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25.01.2023 19:42 Відповісти
 
 