Татаров має вплив на абсолютно всі органи кримінальної юстиції, крім НАБУ і САП, - Лємєнов

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров має вплив на абсолютно всі органи кримінальної юстиції, крім НАБУ і САП.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.

"Буквально днями сів і подумав, на які органи заступник глави Офісу Президента Олег Татаров має вплив. Виходить, це абсолютно всі органи кримінальної юстиції, крім НАБУ і САП. Але такого підходу мало, що я вчергове, як робили мої колеги, зазначу назви органів - БЕБ, ДБР, СБУ, НПУ. Тому вирішив пригадати по прізвищах тих, на кого Татаров здійснює вплив. Найбільший по штату орган правопорядку - Національна поліція. Там заступником глави є кум Татарова, а саме Максим Цуцкірідзе. Нещодавно призначений глава НПУ - Вигівський – також у колі "інтересів". Колишній заступник Вигівського, Дмитро Шумейко, теж під впливом", - зазначає він.

За словами Лємєнова, запущений у 2018 році орган - Державне бюро розслідувань - не виділяється чимось іншим. Директора ДБР, Олексія Сухачова, було призначено на посаду очільника цього органу після абсолютно спланованого конкурсного відбору, де на посаду претендувало аж 7 осіб, з яких 4 були "ДБР-івці". До конкурсної комісії входили особи, що пов'язані з Татаровим і навіть з Сухачовим. Останнього обрали за реального конфлікту інтересів. Крім Сухачова близьким до Татарова називають заступника начальника Головного слідчого управління Бюро Дмитра Мірковця.

Також зазначається, що у Службі безпеки України - глава нашої ключової спецслужби "є безумовно близьким до Олега Юрійовича. Аналогічно можна сказати про молодого очільника недощавно створеного підрозділу в "главкі" СБУ Артема Шила".

"Бюро економічної безпеки: новопризначений заступник глави відомства екс-прокурор Віталій Гагач (напрямок - детективи), "ключовий" аналітик центрального апарату БЕБ Микола Чинчин, виконуючий обов'язки підрозділу детективів Олександр Ткачук. І наостанок, Офіс Генерального прокурора. Довго шукати не потрібно, вчора звільнений за поїздку до Іспанії на автомобілі тютюнового магната Козловського з його ж водієм заступник Генпрокурора Олексій Симоненко, який "курував" СБУ та БЕБ, щоб "економічні злочини розслідувались більш вдало". Також близький до Татарова є Максим Кутерга, що працює начальником управління з процесуального керівництва розслідувань, які здійснює БЕБ", - запевняє Лємєнов.

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"Я не хочу розводити дискусію - добре чи погано, що правоохоронці і прокурори "дружні" між собою. Якби вони були доброчесні, то механізм кримінальної юстиції працював би значно краще. А як він працює, включаючи те, чи дійсно вищезгадані особи виконують поставлені перед собою завдання, кожен з нас визначить для себе сам. Власне, я маю свою думку, але повторно озвучувати її не бачу сенсу", - резюмує він.