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Минулого тижня з портів Великої Одеси вийшли 12 суден з українською агропродукцією, - ВМС

зерно,корабель

В рамках "Зернової ініціативи" минулого тижня з українських портів вийшли 12 суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом з побратимами у складі угрупувань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 12 суден покинули українські порти на борту яких було майже чотириста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів", - йдеться в повідомленні. 

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зерно (3116) корабель (1612) зернові (1234) зерновий коридор (583)


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плюс в режимі нон-стоп з елеваторів фури з турецькими номерами вивозять борошно... не вдивлюся якщо восени будемо закупати борошно в Польщі
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27.01.2023 17:26 Відповісти
цікаво, зерно в Іран іде?
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27.01.2023 21:06 Відповісти
 
 