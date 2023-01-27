Минулого тижня з портів Великої Одеси вийшли 12 суден з українською агропродукцією, - ВМС

В рамках "Зернової ініціативи" минулого тижня з українських портів вийшли 12 суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом з побратимами у складі угрупувань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 12 суден покинули українські порти на борту яких було майже чотириста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів", - йдеться в повідомленні.

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