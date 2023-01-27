Минулого тижня з портів Великої Одеси вийшли 12 суден з українською агропродукцією, - ВМС
В рамках "Зернової ініціативи" минулого тижня з українських портів вийшли 12 суден.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом з побратимами у складі угрупувань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.
Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 12 суден покинули українські порти на борту яких було майже чотириста тисяч тонн зерна та інших харчових продуктів", - йдеться в повідомленні.
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Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар27.01.2023 17:26 Відповісти Мені подобається 3
Sergiy Alyeksyeychuk
показати весь коментар27.01.2023 21:06 Відповісти Мені подобається 1
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