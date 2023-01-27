Протягом дня військові РФ понад 30 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, - ОК "Північ"
27 січня окупаційні війська знову обстрілювали прикордоння Чернігівщини й Сумщини з різних видів озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".
"З 13:10 до 13:20 повідомили про 8 приходів, ймовірно зі міномета 120 мм, в район н.п. Рожковичі.
З 13:50 до 13:55 повідомили про 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Миколаївка.
З 13:50 до 14:20 повідомили про 7 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Бачівськ.
З 14:05 до 14:30 повідомили про 3 приходи, ймовірно з мінометом 120 мм, в район н.п. Стара Гута.
З 14:57 до 15:40 повідомили про 18 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Гай", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.
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