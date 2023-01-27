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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом дня військові РФ понад 30 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, - ОК "Північ"

сумщина,обстріл

27 січня окупаційні війська знову обстрілювали прикордоння Чернігівщини й Сумщини з різних видів озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 13:10 до 13:20 повідомили про 8 приходів, ймовірно зі  міномета 120 мм, в район н.п. Рожковичі.

З 13:50 до 13:55 повідомили про 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Миколаївка.

З 13:50 до 14:20 повідомили про 7 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Бачівськ.

З 14:05 до 14:30 повідомили про 3 приходи, ймовірно з мінометом 120 мм, в район н.п. Стара Гута.

З 14:57 до 15:40 повідомили про 18 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в район н.п. Гай", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

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обстріл (28284) Сумська область (3565) Чернігівщина (1584)


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Хтось ще вірить що коли виб'ємо кацапів з України війна закінчиться?
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27.01.2023 17:20 Відповісти
Мэры 30 украинских городов приехали поддержать на рассмотрении апелляции градоначальника Чернигова Владислава Атрошенко.
Речь о решении суда отстранить его от должности на год. Заседание планировалось сегодня во Львове, но его перенесли на 1 февраля.
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27.01.2023 17:26 Відповісти
 
 