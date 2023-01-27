Після скандалу із закупівлями Міноборони вирішило перейти на закупівлю "раціонів", щоб не показувати ціну за одиницю продуктів, - журналіст Ніколов

Міноборони, щоб запобігти корупції при закупівлі харчів для ЗСУ, мало опублікувати в "Прозорро" вартість одиниці закуплених товарів, тобто - ціну за 1 кілограм картоплі, за 1 яйце. При цьому без жодного оприлюднення військових частин і обсягів закупівлі. Але Міноборони вирішило перейти на закупівлю якихось "раціонів". Тобто взагалі прибрати зі своїх контрактів ціни картоплі, окорочків та ін. Більше того, міністр оборони Олексій Резніков відмовився оприлюднювати акти приймання-передачі продуктів, щоб остаточно показати ціну закуплених для ЗСУ продуктів.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, в історії яєць Резнікова переходимо до нехороших новин.

Буквально пару днів тому нардепи вирішили, що запобіжником від мухлєжу і маніпуляцій в Міноборони має стати публікація в "Прозорро" звітів про ціну за одиницю продуктів – ціна за 1 кілограм картоплі, за 1 яйце. Щоб кожен з нас, та хоч Байден з Шольцем, могли самі зайти і побачити почім картопля для солдатів. При цьому без жодного оприлюднення військових частин і про обсяги закупівлі. Тупо ціна за 1 кілограм картоплі. Нічого більше взагалі.

Але ось сьогодні мені кажуть, що Міноборони вирішило взагалі перейти на закупівлю якихось "раціонів". Тобто взагалі прибрати з своїх контрактів ціни картоплі та окорочків з капустою. Щоб більше взагалі не давати приводів для питань.

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Більше того, Резніков в середу на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради НЕ ПОКАЗАВ актів приймання-передачі продуктів в військових частинах. Саме ці документи мали б остаточно розвіяти сумніви у тому по якій ціні їдуть яйця на столові Міноборони. По 70 гривень за десяток як в магазині, чи по 105 як кажуть деякі, чи по 170 як вказано в контракті. Чи може по 60 гривень як у прикордонників. І не тільки не показав ті що вже є. Мені кажуть, що ціни прибрали з видаткових накладних, по яким картопля їде до військових зараз, після початку скандалу.

Тобто Резніков замість розвіювання мороку довкола закупівель на десятки мільярдів гривень створює ще більший туман, щоб ще надійніше приховати комерційні таємниці свого відомства.

Бо ціна картоплі – це не воєнна таємниця. Це лише гнилий комерс", - розповів журналіст.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.