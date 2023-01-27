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Новини Війна
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Після скандалу із закупівлями Міноборони вирішило перейти на закупівлю "раціонів", щоб не показувати ціну за одиницю продуктів, - журналіст Ніколов

зсу,їжа

Міноборони, щоб запобігти корупції при закупівлі харчів для ЗСУ, мало опублікувати в "Прозорро" вартість одиниці закуплених товарів, тобто - ціну за 1 кілограм картоплі, за 1 яйце. При цьому без жодного оприлюднення військових частин і обсягів закупівлі. Але Міноборони вирішило перейти на закупівлю якихось "раціонів". Тобто взагалі прибрати зі своїх контрактів ціни картоплі, окорочків та ін. Більше того, міністр оборони Олексій Резніков відмовився оприлюднювати акти приймання-передачі продуктів, щоб остаточно показати ціну закуплених для ЗСУ продуктів.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, в історії яєць Резнікова переходимо до нехороших новин.

Буквально пару днів тому нардепи вирішили, що запобіжником від мухлєжу і маніпуляцій в Міноборони має стати публікація в "Прозорро" звітів про ціну за одиницю продуктів – ціна за 1 кілограм картоплі, за 1 яйце. Щоб кожен з нас, та хоч Байден з Шольцем, могли самі зайти і побачити почім картопля для солдатів. При цьому без жодного оприлюднення військових частин і про обсяги закупівлі. Тупо ціна за 1 кілограм картоплі. Нічого більше взагалі.

Але ось сьогодні мені кажуть, що Міноборони вирішило взагалі перейти на закупівлю якихось "раціонів". Тобто взагалі прибрати з своїх контрактів ціни картоплі та окорочків з капустою. Щоб більше взагалі не давати приводів для питань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії

Більше того, Резніков в середу на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради НЕ ПОКАЗАВ актів приймання-передачі продуктів в військових частинах. Саме ці документи мали б остаточно розвіяти сумніви у тому по якій ціні їдуть яйця на столові Міноборони. По 70 гривень за десяток як в магазині, чи по 105 як кажуть деякі, чи по 170 як вказано в контракті. Чи може по 60 гривень як у прикордонників. І не тільки не показав ті що вже є. Мені кажуть, що ціни прибрали з видаткових накладних, по яким картопля їде до військових зараз, після початку скандалу.

Тобто Резніков замість розвіювання мороку довкола закупівель на десятки мільярдів гривень створює ще більший туман, щоб ще надійніше приховати комерційні таємниці свого відомства.

Бо ціна картоплі – це не воєнна таємниця. Це лише гнилий комерс", - розповів журналіст.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Автор: 

держзакупівлі (383) корупція (4678) Міноборони (7325) їжа (428) Резніков Олексій (1445) Юрій Ніколов (101)


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Топ коментарі
+73
Відкати вже зороблено, рахунки для прийома бабла чекають поповнення.. шо ви розхитуєте човен? А то путін нападе!
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27.01.2023 17:15
+54
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27.01.2023 17:15
+40
Рационы - это ещё более мутная схема.
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27.01.2023 17:19
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А как вы блин будете публиковать все продукты рациона? я имею представления по нормам армии, у вас миллионы уйдут на оплату этих процедур. Кто реально будет ручками вносить в Прозорро эти данные? Кто выделит миллионы на оплату уповноважених особ? Я сам такая особа. Покупается суточный рацион. Или надо нанять туеву хучу персонала, поваров, аренду помещений с оборудованием, потрать еще пару миллиардиков....
Вся эта огульная борьба с коррупцией мне очень не нравится. Думается, Украине она будет стоить очень и очень дорого.
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27.01.2023 18:24 Відповісти
Я, до речі погоджуюсь із тим, що «раціон» це одиниця по закупівлям і прорахувати що закуповується і по яким цінам набагато простіше. Це покращення в боротьбі із корупцією.
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27.01.2023 18:36 Відповісти
Треба визнати, бєня каламойські кваліфікованих кадрів підібрав у "слугу нарота". ще жодна влада в Україні так не крала - так нагло, одночасно сцяючи в глоза упоротому електорату. Знав би вітьок януковічь, що лохам можна показувати патріотичні відосики і дико їх грабувати, до тепер би був президентом
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27.01.2023 18:35 Відповісти
Аудитори з США у першу чергу мають відвідати МОУ.
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27.01.2023 18:35 Відповісти
Заспокойтеся з аудиторами з США. Он в Афганістан США вбухали трильон долларів, але і досі не можуть порахувати, куди пішли ті гроші.
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27.01.2023 19:25 Відповісти
Перейти на закупку рационов - это круто. А почему бы не попроще? Перейти на закупку калориями? И никто не будет знать цен на яйца и прочие продукты. Скажут, что обеспечивают калориями наших воинов по нужному расходу. И все.
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27.01.2023 18:35 Відповісти
Раціони і калорії це одне і те саме. Подумайте і зрозумієте чому такий підхід краще в плані боротьби із корупцією.
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27.01.2023 18:37 Відповісти
Рацион - это полноценное обеспечение продуктами. с комплексом всех витаминов, аминокислот и другими очень важными элементами для Жизни. А калории, например, съесть две банки сгущенки.
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27.01.2023 19:40 Відповісти
Может быть, где-то и есть нормальное обеспечение продуктами, замечательного качества, но у моих знакомых и подруг,у которых родные на фронте, такого нет.
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27.01.2023 19:57 Відповісти
Раціон (жири+білки+вуглеводи+мінерали+вітаміни +...+...) формується обов'язково з урахування фізіологічно необхідного оптимуму його калорійності.
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29.01.2023 21:06 Відповісти
А патрони можна продавати в сантиметрах.
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27.01.2023 18:38 Відповісти
Мені ця система зрозуміла по роботі. Так працюють державні агенції в Америці.
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27.01.2023 18:38 Відповісти
Яке ж бажання все таки вкрасти? Так не хочеться відкат назад віддавати лисе муділо?
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27.01.2023 18:45 Відповісти
Осуждающие комментаторы, в зеркало посмотрите, это ж вы 75 проц па@лы проголосовали в 19м
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27.01.2023 18:45 Відповісти
73 , а не 75 , и они тут не ходят ... они смотрят " єндиночессни новини" " и любуются небритим чучелом , смотрят сватов и пасуться в фейсе на страницах типа " вол зеленский наш ********** " и подобное ... Цензор не для их умов ...
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27.01.2023 19:03 Відповісти
Рашпіль - це майже як пукін
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29.01.2023 21:08 Відповісти
" плохой человек - редиска !! " .... Джентельмены удачи
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30.01.2023 19:23 Відповісти
Сволота ЗЕлена. Цікаво про що буде кричати Зеля на на слідуючих виборах, на слідуючому "стадіоні" ??????????????????
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27.01.2023 18:48 Відповісти
яйця сидять вище резнікова , він ніхто , пішак і брехло , посаджене підписувати те що підсунуть і погавкати правильно як повелять із жОПи !!
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27.01.2023 18:55 Відповісти
Ці чиновники блдські спати не можуть щоб не нагріти на держбюджеті, майстри з перекручування - вже якісь раціони придумали. Якщо і це не пройде - ці ушльопки після яєць в кіло і "раціонів" вигадають щось третє.
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27.01.2023 19:03 Відповісти
Так після виборів майже всіх чиновників замінили, і прийшли нові - з народу. І що ж трапилося? Чому ви знову критикуєте, але вже своїх? Це ж чиновниками стали ваші друзі, сусіди, а мо' й Ви самі? Що не так?
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29.01.2023 21:13 Відповісти
Все це говорить про те що пан Резніков теж причетний(має долю)!!
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27.01.2023 19:07 Відповісти
ціми раціонами Резников, так качнув державний човен, що скобеева та помьет відпочивають і нервово палять
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27.01.2023 19:11 Відповісти
раз скривають- крадуть в народу України і в українській армії,котра на утриманні народу.
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27.01.2023 19:14 Відповісти
Пыз@ять на крові
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27.01.2023 19:19 Відповісти
Покупать яйца в килограммах это все равно, что покупать счастье в литрах.
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27.01.2023 19:24 Відповісти
Декому й чекушка зранку щастя.
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28.01.2023 01:33 Відповісти
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27.01.2023 19:33 Відповісти
щоб не показувати ціну за одиницю продуктів .. щоб більше красти
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27.01.2023 19:35 Відповісти
Рєзнікофф це кишеньковий песик дЄрьмака, це частина цинічного корупційного апарату ОПи, який нищить імідж воюючої України, який краде гроші мільярдами, виконуючи таким чином диверсійну функцію по підриву обороноздатності української Держави. Справою "яєць Рєзнікова" та справою крадіжки 5.2 мільярдів грн. на"експорті зерна" вже має займатися СБУ та інші українські силові структури, а фігуранти мусять бути відсторонені від займаних посад до завершення справи та вироку суду...
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27.01.2023 19:35 Відповісти
"в історії яєць Резнікова.. Яйця Резнікова спричинили такий скандал. Саме завдяки яйцям він увійде в історіюєю Було бсмішно, якби не така подлючисть носія яєць.
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27.01.2023 19:40 Відповісти
резников - безвольная болонка дермака, вора и предателя..
про Найвэлычнившивого - промолчим, разумные и так знают, а дуракам - ничего не докажеш
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27.01.2023 19:53 Відповісти
Де ті дебіли, шо керованими отарами орали - барига, свинарчуки, за грати?....
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27.01.2023 19:56 Відповісти
https://youtu.be/TrgPW9rIu3A
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27.01.2023 19:58 Відповісти
Від зебілів чогось щє чекати іншого?
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27.01.2023 20:11 Відповісти
Ось вам і Резніков...,співав діфірамби Єрмаку нещодавно,тоді вже виникли сумніви в його порядності,а тепер розвіялись остаточно.Треба зробити як у цивілізованих країн,а не наводити туману своїми реформами на закупівлях.А до влади вимога -Резнікова в отставку!
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27.01.2023 20:28 Відповісти
А ви взагалі багато бачили порядних юристів? У них ще в їхніх юридичних бурсах типу аккадемії ім.Підрахуя в Одесі головним предметом вивчення є ПАДЮКОЗНАВСТВО.
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28.01.2023 07:19 Відповісти
Як Вова зеленський зі своєю командою хочуть втриматися при владі, як що вони постійно порушують всі існуючи закони, народ України теж може зробити вигляд що закони не для
нього створеня, це буде останнє що побачить брава Зе команда
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27.01.2023 20:33 Відповісти
Ворюги правят страной. Больше нечего сказать. Даже война не меняет их. Что им боятся семья за границей, сами также как крысы свалят вдруг что. В тюрьму их не посадят. Таких только увольняют. Чего боятся вору чиновнику ???
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27.01.2023 20:36 Відповісти
И еще рот раскрывают что заботятся за каждого военного. Да вам плевать на всю армию. Ваша семья и родственики все отсальное для вас чужое. ВОРЮГИ
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27.01.2023 20:37 Відповісти
ВОРЫ это мягко сказано. ШАКАЛЫ вот это больше подходит
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27.01.2023 20:38 Відповісти
Швидше за все гієни. Їхня поведінка має більшу схожість з поведінкою ЗЕлуплених та інших злодюг.
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28.01.2023 07:22 Відповісти
Їх тільки розстрілювати, перевиховання тут безсиле.
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27.01.2023 21:03 Відповісти
Якщо всіх перестріляти, то країна залишиться без половини населення.
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28.01.2023 07:23 Відповісти
Значить заодно дефіцит електроенергії поборемо
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28.01.2023 22:58 Відповісти
Зеленского с бандой воров пора убрать. Вот ж гниды, во время войны !

Bill Gates called the government of Ukraine one of the worst in the world
World -- January 26, 2023 -------- Билл Гейтс назвал правительство Зеленского контролируемым богатыми людьми и коррумпированным.
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27.01.2023 21:09 Відповісти
Что в очередной раз доказывает что ОП в схемах, и срать эти евреи вместе с ларечником Ермаком на вас хотели, они знают что в дальнейшем им ничего не светит в политике по этому они набивают карманы по полной, тут только надо реакция запада так как слив контрактов в СМИ не дал отставок, скоро и свободу слова прикроют
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27.01.2023 21:15 Відповісти
Американцы уже сформировали комиссию по контролю. Грабить американских налогоплательщиков бесконечно не получится. Скоро полетят головы.
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27.01.2023 21:21 Відповісти
и яйца Ре
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27.01.2023 23:08 Відповісти
Знаете что я вспомнил, что не так давно от Ермаковской СБУ была новость что русские спецслужбы замаскировавшись под западных журналистов могут искать компромат на политическую верхушку Украины, они уже тогда знали о том что контракты с яйцами и буряком в три дорого слили журналистам, и тут резонанс и все равно Резников ничего не показывает, запад понимает что происходит и присылает ревизоров но это ни кому не выгодно афишировать так как будет подорван моральный дух Украинцев и западных налогоплательщиков, чем Зеленый с Ларечником Ермаком и пользуется
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27.01.2023 21:33 Відповісти
Логіка твоєї писанини підказує, що ваше кодло ригало-ЗЕлуплене вважає, що для підтримання морального духу мас потрібно тримати їх в океані брехні.
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28.01.2023 07:26 Відповісти
Такоі ганебноі неповаги до Украінськой арміі та героічним воінам з боку міністра яйцекрада вашко було майже уявити
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27.01.2023 21:54 Відповісти
Цікаво що їх вже за жОПУ тримають а вони все продовжують п@здити. То дійсно хвороба, при тому хронічна, їх навіть в бузегарню небезпечно саджати бо потім чи ложок чи мила чи мисок не дорахуєшся. То Янукович порівняно з цими просто свята невинність, може то така спецоперація по реставрації Віктора Федоровича, бо дивлячись на цих мудрий нарід почне задумуватись... що при професорів було ліпше ))))
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27.01.2023 22:02 Відповісти
В мирное время будете публиковать в Прозоро. А то отсутствие в публичном доступе деклараций военных, СБУ и тд никого не удивляет, а вот по питанию нужно все опубликовать...
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27.01.2023 22:11 Відповісти
воровать не надо у народа
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27.01.2023 23:22 Відповісти
А якщо "народ" в більшості теж вор?
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28.01.2023 07:27 Відповісти
Правильно! рационы дешёвые...НО там тарелки очень дорогие.... А вилки - так ваще !
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27.01.2023 22:32 Відповісти
ВОРЫ И МРАЗОТА.Только глядя на самодовольное рыло Резникова суши воротит.
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27.01.2023 22:47 Відповісти
В магазинах АТБ десяток яєць дешевше 60 грн.
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27.01.2023 22:51 Відповісти
А вельмишановним високопосадовцям слабО прийняти закон в якому за основу взяти той факт, що той хто краде у наших військових допомогає рашистам і є ворогом українського народу.
Ця братія приносить величезну шкоду Україні нічим не меншу чим диверсанти, коригувальники вогню, наводчики, чи прокляті солдафони РФ.
Збираємо на нашу армію по копійці всім миром, а ці ненажерливі скоти тягнуть все під себе. Під час війни за це повинно бути покарання по максимуму.
Якщо наші законотворці не в змозі це подолати, то вони самі або зацікавлені в збереженні такого стану, або самі являються ворюгами.
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27.01.2023 23:03 Відповісти
яйця Резнікова - це корупційне дно
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27.01.2023 23:05 Відповісти
у відставку!
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27.01.2023 23:23 Відповісти
с таким міністерством ні якої ІПСО не потрібно...
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27.01.2023 23:26 Відповісти
Мутный тип этот Алеша килограмм..он мне н5 понравился еще Когда про мавики фыркал...а уже после угроз подать на журналистов в СБУ то ваще агонь
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28.01.2023 00:22 Відповісти
Хєрове те, що такі скандали на руку ворогу. Вони дзвонять в світові СМІ показують пальцем і з кривою посмішкою говорять - дивиться і це ви їм допомагаєте.
Отже кожний такий розкрадач - свідомий чи несвідомий агент кремля і має сидити в СІЗО - в тих чудово обладнаних комфортних номерах
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28.01.2023 02:43 Відповісти
Моя б воля - я їх би "момент і в море"(с)
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28.01.2023 07:30 Відповісти
Ніколи! Наша влада, що народилася і виросла в совку не стане чесно працювати . Це в мозку кісток. Хіба не можна взяти за зразок харчування до прикладу армію Германії? Продукти такі як в нас, можливості виростити в нас кращі. і не треба придумувати колесо, де спиці або диск зверху резини.
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28.01.2023 02:54 Відповісти
Розвалив Укроборонпром,розвалить і відбудову.
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28.01.2023 03:52 Відповісти
Розкраде тобто
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28.01.2023 09:44 Відповісти
Жалаую що ті чечени не проломили цьому вилупку голову і воно ще кортить під небом.
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28.01.2023 09:57 Відповісти
Цих негідників треба судити на місці,за законами воєнного стану,розстріл,можливо показовий.
Є варіант що це подіє,хоча не факт…але все одно треба
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28.01.2023 06:46 Відповісти
Уявляю, якою б це було поживою для всяких амнесті інтернешл.
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28.01.2023 07:31 Відповісти
А снаряды можна продавать в килограммах. Да уж. Рационы питания - схематоз
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28.01.2023 08:25 Відповісти
Стара жидівська практика, що нїпати треба придумати щось от вам і придумали раціони замість продуктів, а зміст куба газу вам продають міфічну гігокалоріюг, .даю наводку злодіям рєзнікова і зелеєнскому, мірай продукти калоріями тоді можна солдатам що завгодно в їжу мішати аби тільки калорії співпадали.От жи2 ******....
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28.01.2023 09:55 Відповісти
І це зайвий раз показує, що Рєзніков в темі і в долі.
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28.01.2023 10:17 Відповісти
Важко уявити, скільки крадуть на харчуванні на передовій.
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28.01.2023 10:50 Відповісти
мародери !!! підете тихо як монастирський і бажано усі разом
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29.01.2023 20:23 Відповісти
Але ж, як я зрозумів з тієї копії договору, що була оприлюднена, там вказані ціни саме за калорії
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29.01.2023 20:59 Відповісти
Не, ну так ничего не заработаешь! А где и с чего Я харчеваться буду?! (А.Резников)
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02.04.2023 11:33 Відповісти
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