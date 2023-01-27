Abrams прибудуть в Україну через місяці, але Leopard будуть у короткі терміни, - Білий дім

Постачання американських танків Abrams в Україну може зайняти кілька місяців. Проте танки німецького виробництва Leopard будуть доставлені за короткий термін.

Про це представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена "не збирається гаяти час" на навчання та зміцнення ланцюжків постачання, щоб українські війська були найкраще підготовлені до використання танків, коли вони зрештою прибудуть до України.

При цьому Кірбі відмовився відповісти, чи варто Україні чекати на танки до кінця 2023 року.

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"Я не хочу говорити надто конкретно, тому що ми все ще розробляємо плани, але це триватиме багато місяців", - заявив Кірбі, додавши, що партія танків Leopard прибуде до України за короткий термін.