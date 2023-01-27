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Новини Війна
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Abrams прибудуть в Україну через місяці, але Leopard будуть у короткі терміни, - Білий дім

джон,кірбі

Постачання американських танків Abrams в Україну може зайняти кілька місяців. Проте танки німецького виробництва Leopard будуть доставлені за короткий термін.

Про це представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена "не збирається гаяти час" на навчання та зміцнення ланцюжків постачання, щоб українські війська були найкраще підготовлені до використання танків, коли вони зрештою прибудуть до України.

При цьому Кірбі відмовився відповісти, чи варто Україні чекати на танки до кінця 2023 року.

Також читайте: ЄС про танки для України: "Росія почала переводити війну на іншу стадію"

"Я не хочу говорити надто конкретно, тому що ми все ще розробляємо плани, але це триватиме багато місяців", - заявив Кірбі, додавши, що партія танків Leopard прибуде до України за короткий термін.

Автор: 

зброя (7439) США (22590) танк (2059) Кірбі Джон (526)


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какашенков уже уничтожил абрамс.
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27.01.2023 17:30 Відповісти
Хто б міг подумати, що "Абрамси" і "Леопарди" будуть в Україні. Крім них будуть і інші танки і БМП. Раша всіх лякала і погрожувала, але коли США і ЄС побачили "міць" її "другої армії", то скоротили виробництво танків і БМП, виготовляють "Патріоти" і подвібні системи, щоб збивати старі радянські труби, які Засранія називає ракетами. Слід пам'ятати, що на чиємо боці були США і Великобританія-ті вигравали війни.
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27.01.2023 17:34 Відповісти
Условия поставки Абрамсов зависит только от Зели...
Татарова и дЕрмака вон из конюшни...,Абрамс загрузят завтра же...
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27.01.2023 17:39 Відповісти
Та головне щоб Леопардів було достатньо, а потім підвйдуть і Абрамси.
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27.01.2023 18:10 Відповісти
Ну скажем леопарди трохи краще тим що вони не на керосині і менше споживають хоча ттх думаю у абрамсів краще, плюс думаю запчастин в ЄС багато і з ремонтом буде простіше
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27.01.2023 18:38 Відповісти
Перша фаза - "обіцянки" - пройдена. Далі настає наступна фаза - "цяцянки". А ця фаза може тривати роками....
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27.01.2023 20:36 Відповісти
 
 