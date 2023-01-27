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Новини Війна
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Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин, - Шмигаль

кабмін

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, на жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей.

"Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів", - підсумував прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РНБО визначила перелік держпосадовців, які зможуть виїжджати з України в разі службової необхідності

Автор: 

Кабмін (14072) чиновник (802) Шмигаль Денис (4557)


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Топ коментарі
+15
Очередной популизм. Кошмарить, как обычно, будут оппозиционных политиков, а приближенные будут решать через "уважаемых людей" и ездить куда захотят.
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27.01.2023 17:46
+13
В них поважні причини....
****, я зараз лусну.😂
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27.01.2023 17:45
+11
Тобто, виїхати на лікування чи догляду за неповнолітніми дітьми чиновникам можна, а звичайним смертним лохам - х..)))
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27.01.2023 17:47
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🤣🤣🤣
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27.01.2023 17:42 Відповісти
А коля-титан-каклєта, тимашонка як виїхали?!
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27.01.2023 17:43 Відповісти
В них поважні причини....
****, я зараз лусну.😂
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27.01.2023 17:45 Відповісти
На лікування геморою
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27.01.2023 17:48 Відповісти
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27.01.2023 18:07 Відповісти
Мітбол не згіден на депіляцію.У нього піля цього згіне поклик серця і ерекція.От така трансформація.
****,мітбол занюханий хоч сам розуміє значення слів,які вживає.Чи споживає.
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27.01.2023 20:20 Відповісти
Юлія Тимошенко 31.12.2022 Ворог все ще може зіпсувати нам свято. Але ворогу ніколи не залякати й не зламати нас. Бо МИ НЕЗЛАМНІ! Просто зціпимо зуби. Просто стиснемо кулаки."
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27.01.2023 18:09 Відповісти
Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї - Її помітили на віллі готелю***** "Kempinski".
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27.01.2023 18:11 Відповісти
корова жирная еще не окочурилась? а где ее полюбовничек-герантофил серж власенко? давно не слышали очкарика
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27.01.2023 18:22 Відповісти
сраку роз"їла. Хоч сто гривень задонатила на армію, курва? На газових контрактах стільки вкрала, що якби була хоч крихта совісті, або навіть розуму - бо далі спитається, а де ти була (вісім років - алюзія, якщо шо), то дала б дещицю для тих воїнів, які захищають Україну.
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27.01.2023 18:29 Відповісти
у неї ж нічого нема - все в кредит та в оренду) вона, падла, тільки тому не зливається остаточно, бо одразу ж її гектари землі, аптеки, родовища, супермаркети тотчас же приберуть к рукам такі ж як вона тільки молодші коршуни отож і змушена на чартерах курсувати між маєтком в Джумейрі та * орендованим* сараєм в Конча Заспі....
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27.01.2023 18:40 Відповісти
Для кого ця заява? Вам "зелені" залишилося рік, а до цього ви їздили, літали, вовзали, що бажали, використовуючи бюджетні кошти без якоїсь користі для держави. Де були раніше?
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27.01.2023 17:44 Відповісти
Очередной популизм. Кошмарить, как обычно, будут оппозиционных политиков, а приближенные будут решать через "уважаемых людей" и ездить куда захотят.
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27.01.2023 17:46 Відповісти
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27.01.2023 18:30 Відповісти
Ні,а зашкварювати котлети по-оболонські у Таїланді,хіба це не поважна причина?Вони ж такого ж зеленого кольору,як і зелених мух насране лайно.
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27.01.2023 17:46 Відповісти
Тобто, виїхати на лікування чи догляду за неповнолітніми дітьми чиновникам можна, а звичайним смертним лохам - х..)))
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27.01.2023 17:47 Відповісти
Навіть читати ось таку хрєнь огидно а вони ще постанову схвалили...Хоча це і є реальна постанова для лохів які в неї повірять...
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27.01.2023 17:49 Відповісти
Лікування - гарна відмазка.
А ще можна вивезти неповнолітніх дітей за кордон і потім кататись їх доглядати.
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27.01.2023 17:49 Відповісти
без поважних?! говно-вопрос! всі на лікування!
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27.01.2023 17:52 Відповісти
З такою «шаленою оперативністю» під час широмасштабної агресії московії, ні уряду ні, з них же і РНБОУ, непотрібно Українцям, спочатку організовано вивезли цілі батальйони на елітних авто, завантажених валютою, аж до Монако, Відня, Ніци та інших «передових рубежів» на Сході та Півдні України, а ж ось тепер і осінило привладних осіб…
Мабуть, це було навмисно так зроблено….
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27.01.2023 18:01 Відповісти
І хто ж має надати "дозвіл на виїзд" меру міста, якого обрали громадяни?
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27.01.2023 18:02 Відповісти
Харк, тьфу: і "поважна причина" чи то для зеленого, чи для іншого кольору ********, готова. "Налагоджувати зв'язки в Таїланді", чи зробити піар-фотки в біля авіабази Рамштайн, чи їбланити біля огорожі Білого дому у Вашингтоні.
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27.01.2023 18:02 Відповісти
Всі перед законом рівно, але є рівніше! Це піз...ц!!!!!!!!!!!!!!
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27.01.2023 18:03 Відповісти
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27.01.2023 18:14 Відповісти
Патамуша нінада було заздріти
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27.01.2023 18:19 Відповісти
Кірюша дав Юльці лизьнути московську скрєпу. Про решту, сказав потім, під вечір!
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27.01.2023 18:25 Відповісти
сидить на вілі в Дубаї, вдягає теплого пінжака в ефір, і робить вигляд, що в Україні
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27.01.2023 18:26 Відповісти
Як повідомляли Українські Новини, журналісти помітили Юлію Тимошенко в Дубаї, де вона зустрічала Новий 2023 рік.
Лідерка партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", голова однойменної фракції у Верховній Раді Юлія Тимошенко відвідувала свій профільний комітет у Раді останній раз 24 жовтня 2022 року.
Про це свідчать дані реєстрації парламентарів на засіданнях комітету, передають Українські Новини.
На останньому засіданні комітету Ради 16 січня з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів були відсутні усі члени комітету, зокрема і Тимошенко.


До цього комітет засідав 24 листопада 2022 року, Тимошенко не відвідувала відповідне засідання.
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27.01.2023 18:58 Відповісти
Мумія
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27.01.2023 19:11 Відповісти
А "слуги" та їх друзі,
Десь на окремій смузі,
Два зайці зразу вбили-
Втекли та відпочили.
Сміливо в Таїланді
В котлєтній своїй банді,
Й Дубай весь полонили
"Хоробрі" наші сили.
І тільки на війні
Найкращі там - одні!!!
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27.01.2023 18:46 Відповісти
Прошел год войны. Родили.
А перед этим сначала дали возможность всем "нужным" людям уехать с семьями и вывести капитал.
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27.01.2023 18:55 Відповісти
А простим людям (чоловікам) виїхати за кордон для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми не можна?
Ну да, ми ж для влади не люди, ми - МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ РЕСУРС.
До речі, статтю 33 прямої дії про вільне пересування громадян, усі якось тихо забули...
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27.01.2023 19:04 Відповісти
Відправити на фронт!!! У країні війна.
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27.01.2023 19:41 Відповісти
Шмига "забув" ще про одну шпарину - окрема постанова "навчання закордоном для держслужбовців".
Вони це прийняли перед тим, як студентів 18+ не випустили, щоб обрані дебіли-переростки 40+ могли "вчитись".
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27.01.2023 20:22 Відповісти
 
 