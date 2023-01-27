Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин, - Шмигаль
На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За його словами, на жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей.
"Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів", - підсумував прем'єр.
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****, я зараз лусну.😂
****,мітбол занюханий хоч сам розуміє значення слів,які вживає.Чи споживає.
А ще можна вивезти неповнолітніх дітей за кордон і потім кататись їх доглядати.
Мабуть, це було навмисно так зроблено….
Лідерка партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", голова однойменної фракції у Верховній Раді Юлія Тимошенко відвідувала свій профільний комітет у Раді останній раз 24 жовтня 2022 року.
Про це свідчать дані реєстрації парламентарів на засіданнях комітету, передають Українські Новини.
На останньому засіданні комітету Ради 16 січня з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів були відсутні усі члени комітету, зокрема і Тимошенко.
До цього комітет засідав 24 листопада 2022 року, Тимошенко не відвідувала відповідне засідання.
Десь на окремій смузі,
Два зайці зразу вбили-
Втекли та відпочили.
Сміливо в Таїланді
В котлєтній своїй банді,
Й Дубай весь полонили
"Хоробрі" наші сили.
І тільки на війні
Найкращі там - одні!!!
А перед этим сначала дали возможность всем "нужным" людям уехать с семьями и вывести капитал.
Ну да, ми ж для влади не люди, ми - МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ РЕСУРС.
До речі, статтю 33 прямої дії про вільне пересування громадян, усі якось тихо забули...
Вони це прийняли перед тим, як студентів 18+ не випустили, щоб обрані дебіли-переростки 40+ могли "вчитись".