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На Україну чекають труднощі з логістикою під час отримання танків, - The Washington Post

leopard

Західні партнери пообіцяли Україні різні моделі танків, які мають різні терміни постачання й унікальні логістичні перешкоди.

Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Автор статті нагадує, що Україна очікує на передачу їй танків Challenger 2 з Великої Британії, танків M1A2 Abrams зі Сполучених Штатів та Leopard 2 від Німеччини і кількох інших країн Європи і світу.

Експерт з танків в оборонно-розвідувальній компанії Janes Сонні Баттерворт каже, що мішанина з різних систем робить ці танки "досить складними з точки зору логістики".

За його словами, зараз Україна воює старими радянськими танками Т-72, і їй може здаватися, що для успішної боротьби з Росією достатньо просто отримати західну техніку. Але в довгостроковій перспективі використання декількох типів танків може створити логістичні проблеми.

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"Українці будуть експлуатувати кілька різних типів обладнання, і їм доведеться подбати про те, щоб забезпечити їх потрібними запчастинами у відповідних підрозділах", - зазначає Баттерворт.

Американський чиновник, обізнаний з питанням майбутніх поставок в Україну, каже, що хоча українські війська і продемонстрували значну здатність обслуговувати американську техніку на полі бою, експлуатація "Абрамсів" вимагає значної підготовки, в тому числі навчання, яке треба організувати за межами України.

З іншими танками теж не все гаразд. За словами експертів, яких опитало видання, британські Challenger 2 використовують боєприпаси, що відрізняються від стандарту НАТО, а запаси танків Leopard 2 в різних країнах мають тонкі відмінності, навіть якщо це одна і та ж модель. Іспанський Leopard 2 A4, наприклад, може мати іншу систему управління вогнем або радіосистему, ніж фінський.

Автор: 

танк (2059)


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Топ коментарі
+25
краще мати танки і проблему з логістикою ніж не мати танків
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27.01.2023 18:08
+22
то які варіанти у нас? одними труднощами більше чи менше не має різниці. русня має здохнути.
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27.01.2023 17:57
+14
ще не поступили танки, а лякають труднощами, в Україні воюють на різних моделях САУ і нічого, ЗСУ дає собі раду
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27.01.2023 18:09
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то які варіанти у нас? одними труднощами більше чи менше не має різниці. русня має здохнути.
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27.01.2023 17:57 Відповісти
Варіанти? А передать з Польщі, а Польща отримає із затримкою, поки буде доставка? Це просто чиясь думка.Не знаю. Можливо так можна
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27.01.2023 19:39 Відповісти
так не з танками а з зеленою плесенью що захопила владу
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27.01.2023 18:04 Відповісти
І які, можливо, ще кацапньою проплачені.
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27.01.2023 18:14 Відповісти
краще мати танки і проблему з логістикою ніж не мати танків
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27.01.2023 18:08 Відповісти
нiяких питань ДО танків M1A2 Abrams проблем теж нема

Як https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3277443/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ повідомляє пресслужба Пентагону в середу, 25 січня, у пакет Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на 400 млн доларів входять:
31 танк Abrams, 120-мм снаряди та інші ********** ;вісім машин для евакуації техніки;допоміжні ПАЛИВО автомобілі та обладнання;фінансування навчання і обслуговування.
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27.01.2023 18:57 Відповісти
Украинцы трудностей не бояться.
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27.01.2023 18:08 Відповісти
ще не поступили танки, а лякають труднощами, в Україні воюють на різних моделях САУ і нічого, ЗСУ дає собі раду
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27.01.2023 18:09 Відповісти
це зрозумілі і відомі речі, але це в довгостроковій перспективі. А нам треба москаля загнати під шконку в короткостроковій, надалі це питання звісно потребує оптимізації
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27.01.2023 18:09 Відповісти
ну это было очевидно... или нет? я шото не пойму? русские начнуть лупить по мостам или нападут на западную украину?
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27.01.2023 18:10 Відповісти
На гаражах спитаємо як ремонтувати, якщо шо.
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27.01.2023 18:10 Відповісти
Этим не запугать мастеров, обученных советскими ремонтниками, которые ухитрялись обслуживать три модели танка Т-64/72/80 в тысячах штук, у которых даже катки друг к другу не подходили.
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27.01.2023 18:10 Відповісти
за допомогою молотка і какой-то матєрі
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27.01.2023 18:16 Відповісти
Не бачу проблеми. Тих, яких буде більше - стануть основними. А решту - на зберігання і періодично проводити ТО. Звісно, що це буде лише після нашої перемоги.
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27.01.2023 18:11 Відповісти
Оновна ''трудність'' з логістикою сидить на ''Банковій''!
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27.01.2023 18:14 Відповісти
я думаю ,шо американці в ауї будуть,як ЗСУ покаже на полі бою Абрамс,вони вже дивувались як українці використовували Джавеліни ,та іншу техніку і як пристосовували до потреб фронту.швидке надання зброї призведе до її модернізації в руках ЗСУ
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27.01.2023 18:15 Відповісти
Я думаю трудности нас ждут без танков) не ссы Европа , мы всегда найдем выход из любой ситуации , потому что мы боремся за выживание своей нации и каждого из нас)
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27.01.2023 18:16 Відповісти
зеленосракий ЯйцяПо17 все запоре, бо вміє лише красти, і, то як показує життя і тут налажав
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27.01.2023 18:17 Відповісти
Не все так погано. Очевидно наші партнери поставили за мету вияснити, який спме танкищахідного зразка рокаже себе найкраще в Україні. Впевнений, що у другій половині 2023 року ставку зроблять на одну, можливо дві (залежно від театру воєнних дій) моделі.
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27.01.2023 18:17 Відповісти
Танк напічкали дуже файно...півроку тре задля навчання,потім буде щось на кшталт..слаживания между родами войск...,це тяжка праця...
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27.01.2023 18:18 Відповісти
как у вас с танками?
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27.01.2023 18:21 Відповісти
Можливо, я неправильно розумію сенс слова, але йдеться про експлуатацію.
Логістика це щось інше. Доставка танків від складів американської армії на території США до розташування української танкової бригади під Бахмутом це логістика. І це не просто складно, а дуже складно.
А обслуговування на полі та ремонт техніки у реммайстернях, це вже експлуатація і до логістики стосунку не має.
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27.01.2023 18:21 Відповісти
Технічний термін "логістика" у англомовні версії має більш розширенне зачення, ніж "доставка".
Так як і темін "кеш", що означає не тільки готівкові кошти.
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27.01.2023 18:40 Відповісти
Можливо, що так.
Пошукав, що вони вкладають у значення слово логістика. Усе, окрім основного застосування, тобто бою - логістика. Перевезення, заправка, постачання, техобслуговування, ремонт польовий та заводський, усе логістика
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27.01.2023 19:02 Відповісти
Мається на увазі логістика обслуговування і ремонту, включно з запчастинами - як вивозити, куди, як транспортувати в місця ремонту і тому подібне.

Не думаю, що американці повинні тим перейматись, ми з поляками все вирішимо.
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27.01.2023 18:54 Відповісти
Нагадало прислів'я про цигана,даруйте про рома))Теля ще не вродилося,а він навколо корови з кувалдою бігає.
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27.01.2023 18:24 Відповісти
Усе потрібне просте, усе складне не потрібне (с) Невже військова техніка повинна бути такою складною, що нею повинні вміти користуватись професори? Чи західні вояки усі з дипломами університетів? Вміють, бл@дь, напустити туману
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27.01.2023 18:26 Відповісти
Какая глупость! В годы 2 й мировой вены в СССР союзниками США, Англией и Канадой были отправлены следующие танки
Стюарт- 1681 шт
М3 Ли - 1300 шт
Шерман- 4248 шт
Матильда - 1084 шт
Валентайн- 3782 шт
Черчиль- 301 шт.
И все они успешно применялись!
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27.01.2023 18:30 Відповісти
https://youtu.be/2tZwckWuq6U ...
Мой любимый Самый сок о танках и не только...
На Мавзолейной Помойке путлера праздник...😁
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27.01.2023 18:32 Відповісти
не то что твой сок...
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27.01.2023 18:56 Відповісти
Такой большой а веришь в сказки 😛
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27.01.2023 19:18 Відповісти
сенатор - а где у тебя был дом под Харьковом...?
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27.01.2023 19:24 Відповісти
что ты молчишь сенатор...?
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27.01.2023 20:13 Відповісти
Меняем 31 Абрамс, новье, на 50 польских Леопардов2 А6 б\у. А4 не предлагать.)))
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27.01.2023 18:39 Відповісти
Якихось три сотні танків трьох типів і стільки галасу з логістикою. Хай би партнери згадали операцію БНС "Буря в пустелі".
Хіба там була простіша логістика?

Близько 3000 танків.
Основними типами танків БНС були Абрамс (США), Челенджер (Англія), АМХ-30 (Франція).
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27.01.2023 18:59 Відповісти
Тю - ото знайшли проблему!

Звісно, було б краще, якщо б всі танки були б однаковими, але нам наразі стільки однакових не дадуть, тож давайте що можете - ми все візьмемо!

Та й то на добре, як на мене - за час війни накопиться статистика по різним моделям і виробниками, скільки їх було підбито і куди, скільки зламались самі, скільки коштує ремонт, який відстріл до заміни ствола, який пробіг до ремонту двигла, і - найголовніше - який практичний результат досягнуто тою чи іншою моделлю танків.

А після війни вже все це опрацюємо, і вирішимо,який з тих танків зробимо основним, і здається мені, що ізраільські Меркаби автоматично будуть у прольоті. А ринок України після Перемоги буде ой який ласий!
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27.01.2023 19:01 Відповісти
Якось переживемо.
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27.01.2023 19:24 Відповісти
А кому сейчас легко ?
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27.01.2023 19:26 Відповісти
проблемы с логистикой всегда были и это решается профессионалами...
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27.01.2023 19:26 Відповісти
Бандерофашист@

Шо, свинособаки? Соснули в Угледаре? Теперь можно рассказать. Ситуация в Угледаре позавчера была критической. 🐷🐶 даже зашли в город. Нам с этим мириться не захотелось. Резервы 🐷🐶 развалены, атака захлебнулась. На сегодня, город под нашим контролем. Остальное расскажу позже.
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27.01.2023 19:31 Відповісти
які проблеми,кожна бригада оснащується одним видом таку і вивчає його ремонт.Ясно якщо в бригаду поставити збірну солянки то будуть проблеми.А шо робити виходу нема треба включати сіру речовину і працювати.Але леопард то не т72.Німець є німець
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27.01.2023 19:41 Відповісти
Если б вы дятлы приняли Украину в НАТО, то с не были бы с логистикой вообще ни каких проблем.
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27.01.2023 21:24 Відповісти
 
 