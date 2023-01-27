На Україну чекають труднощі з логістикою під час отримання танків, - The Washington Post
Західні партнери пообіцяли Україні різні моделі танків, які мають різні терміни постачання й унікальні логістичні перешкоди.
Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Автор статті нагадує, що Україна очікує на передачу їй танків Challenger 2 з Великої Британії, танків M1A2 Abrams зі Сполучених Штатів та Leopard 2 від Німеччини і кількох інших країн Європи і світу.
Експерт з танків в оборонно-розвідувальній компанії Janes Сонні Баттерворт каже, що мішанина з різних систем робить ці танки "досить складними з точки зору логістики".
За його словами, зараз Україна воює старими радянськими танками Т-72, і їй може здаватися, що для успішної боротьби з Росією достатньо просто отримати західну техніку. Але в довгостроковій перспективі використання декількох типів танків може створити логістичні проблеми.
"Українці будуть експлуатувати кілька різних типів обладнання, і їм доведеться подбати про те, щоб забезпечити їх потрібними запчастинами у відповідних підрозділах", - зазначає Баттерворт.
Американський чиновник, обізнаний з питанням майбутніх поставок в Україну, каже, що хоча українські війська і продемонстрували значну здатність обслуговувати американську техніку на полі бою, експлуатація "Абрамсів" вимагає значної підготовки, в тому числі навчання, яке треба організувати за межами України.
З іншими танками теж не все гаразд. За словами експертів, яких опитало видання, британські Challenger 2 використовують боєприпаси, що відрізняються від стандарту НАТО, а запаси танків Leopard 2 в різних країнах мають тонкі відмінності, навіть якщо це одна і та ж модель. Іспанський Leopard 2 A4, наприклад, може мати іншу систему управління вогнем або радіосистему, ніж фінський.
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Як https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3277443/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ повідомляє пресслужба Пентагону в середу, 25 січня, у пакет Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на 400 млн доларів входять:
31 танк Abrams, 120-мм снаряди та інші ********** ;вісім машин для евакуації техніки;допоміжні ПАЛИВО автомобілі та обладнання;фінансування навчання і обслуговування.
Логістика це щось інше. Доставка танків від складів американської армії на території США до розташування української танкової бригади під Бахмутом це логістика. І це не просто складно, а дуже складно.
А обслуговування на полі та ремонт техніки у реммайстернях, це вже експлуатація і до логістики стосунку не має.
Так як і темін "кеш", що означає не тільки готівкові кошти.
Пошукав, що вони вкладають у значення слово логістика. Усе, окрім основного застосування, тобто бою - логістика. Перевезення, заправка, постачання, техобслуговування, ремонт польовий та заводський, усе логістика
Не думаю, що американці повинні тим перейматись, ми з поляками все вирішимо.
Стюарт- 1681 шт
М3 Ли - 1300 шт
Шерман- 4248 шт
Матильда - 1084 шт
Валентайн- 3782 шт
Черчиль- 301 шт.
И все они успешно применялись!
Мой любимый Самый сок о танках и не только...
На Мавзолейной Помойке путлера праздник...😁
Хіба там була простіша логістика?
Близько 3000 танків.
Основними типами танків БНС були Абрамс (США), Челенджер (Англія), АМХ-30 (Франція).
Звісно, було б краще, якщо б всі танки були б однаковими, але нам наразі стільки однакових не дадуть, тож давайте що можете - ми все візьмемо!
Та й то на добре, як на мене - за час війни накопиться статистика по різним моделям і виробниками, скільки їх було підбито і куди, скільки зламались самі, скільки коштує ремонт, який відстріл до заміни ствола, який пробіг до ремонту двигла, і - найголовніше - який практичний результат досягнуто тою чи іншою моделлю танків.
А після війни вже все це опрацюємо, і вирішимо,який з тих танків зробимо основним, і здається мені, що ізраільські Меркаби автоматично будуть у прольоті. А ринок України після Перемоги буде ой який ласий!
Шо, свинособаки? Соснули в Угледаре? Теперь можно рассказать. Ситуация в Угледаре позавчера была критической. 🐷🐶 даже зашли в город. Нам с этим мириться не захотелось. Резервы 🐷🐶 развалены, атака захлебнулась. На сегодня, город под нашим контролем. Остальное расскажу позже.