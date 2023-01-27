Унаслідок ракетної атаки 26 січня є влучання у п’ять високовольтних підстанцій, - Шмигаль
Внаслідок російської ракетної атаки 26 січня є влучання у п’ять високовольтних підстанцій.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора Україна пережила вже 13-ту велику повітряну атаку проти нашої енергосистеми. Російські терористи не полишають спроб знищити нашу енергосистему, позбавити нас тепла і світла.
Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Проте маємо влучання в п’ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах", - сказав Шмигаль на засіданні уряду
Прем'єр заявив про важливість домовитися цього тижня під час засідання "енергетичного Рамштайну" щодо збільшення допомоги енергосистемі України.
"Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему навесні та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісне відновлення та захист мереж розподілу", - зазначив Шмигаль.
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Вже більше як півроку постійно наголошувалось на ому, щоби кожну високовольтну розподільчу підстанцію спорядити пасивним захистом від впливу високих температур і кінетичної енергії уламків після вибуху боєголовок рашистських ракет - це насамперед товсті бетонні огорожі і ковпаки, бо як правило точних влучань немає, а відхилення становлять від 100 до 500 метрів.
Ан ніт, а віз і нині там.
Краще чекати на допомогу "енергетичних рамштайнів" і відрубувати людям світло, а ніж самим убезпечити електромережі і обладнання від ворожих атак.
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три..
для перебудови енергосистеми після закінчення війни потрібно буде млрди євро та роки, якщо не десятки років.
Зараз щось замінювати немає сенсу, бо кацапи развалять
прийде час і ті бариги будуть продавати нікому не потрібні китайські генератори дешевше ніж купили.
поки у нас з польшею різна колія при закритих портах вугілля не буде зовсім.
в январе - не отключали ни разу. радиаторы гарячие. в квартире хожу в трусах, сплю не укрываясь... страшно представить, что будет в платежке