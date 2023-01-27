УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4017 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 390 33

Унаслідок ракетної атаки 26 січня є влучання у п’ять високовольтних підстанцій, - Шмигаль

енергетика

Внаслідок російської ракетної атаки 26 січня є влучання у п’ять високовольтних підстанцій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Україна пережила вже 13-ту велику повітряну атаку проти нашої енергосистеми. Російські терористи не полишають спроб знищити нашу енергосистему, позбавити нас тепла і світла.

Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Проте маємо влучання в п’ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах", - сказав Шмигаль на засіданні уряду

Прем'єр заявив про важливість домовитися цього тижня під час засідання "енергетичного Рамштайну" щодо збільшення допомоги енергосистемі України.

"Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему навесні та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісне відновлення та захист мереж розподілу", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Найскладніша ситуація з електропостачанням в шести областях, - Зеленський

Автор: 

обстріл (28284) енергетика (2581) Шмигаль Денис (4557)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Ми розуміємо, як пережити цю зиму, Та ясен пень -вы переживете- кто в бункере, кто в Монако, кто в Таиланде.
показати весь коментар
27.01.2023 18:15
+12
Доба пройшла---Шмигаль придумав шо сказати -п'ять високовольтних підстанцій ...
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три..
показати весь коментар
27.01.2023 18:34
+11
Никакое ПВО не сможет сбить на 100% все ракеты. Пора уже *бать по Шереметьево и другим рашистским аеродромам. Ато кацапоиды совсем страх от безнаказанности потеряли
показати весь коментар
27.01.2023 18:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а якЖе ПВО?
показати весь коментар
27.01.2023 18:11 Відповісти
На 100 відсотків жодне ППО не врятує. треба бити по місцях запуску... Послати щось на Нову Землю...
показати весь коментар
27.01.2023 18:50 Відповісти
Никакое ПВО не сможет сбить на 100% все ракеты. Пора уже *бать по Шереметьево и другим рашистским аеродромам. Ато кацапоиды совсем страх от безнаказанности потеряли
показати весь коментар
27.01.2023 18:14 Відповісти
Ми розуміємо, як пережити цю зиму, Та ясен пень -вы переживете- кто в бункере, кто в Монако, кто в Таиланде.
показати весь коментар
27.01.2023 18:15 Відповісти
Хмельницька область і російською? ФСБншник чи ветеран радянської армії?
показати весь коментар
27.01.2023 18:17 Відповісти
Але про "зелених" пройдисвітів правильно. Треба їх тримати під контролем завжди. Бо тільки відвернешся, як уже, суки, крадуть...
показати весь коментар
27.01.2023 18:51 Відповісти
очень странно при наличии АЄС в регионе....
показати весь коментар
27.01.2023 18:18 Відповісти
що там в регіоні, як в місті атомників зранку 2 години і після обіду 2 години при тому, що в нас немає інших джерел, зокрема газу.
показати весь коментар
27.01.2023 18:34 Відповісти
так а дерьмак же отчитався куратору за 10 -15, максимум, підстанцій! і тут без завищення вже ціни своїх яєць не обійшовсь!! ))
показати весь коментар
27.01.2023 18:17 Відповісти
іранці випускають шахєди з штучним інтелектом, з моторчиком від мопєда та программою з зоряних війн.
показати весь коментар
27.01.2023 18:30 Відповісти
Шмыгаль, скажи мне, кто в Украине прозводит заградители ВЗ-2000-1,0? Если не знаешь, обращайся, подскажу
показати весь коментар
27.01.2023 18:25 Відповісти
Це просто саботаж якийсь зі сторони керівників і власників обленерго!
Вже більше як півроку постійно наголошувалось на ому, щоби кожну високовольтну розподільчу підстанцію спорядити пасивним захистом від впливу високих температур і кінетичної енергії уламків після вибуху боєголовок рашистських ракет - це насамперед товсті бетонні огорожі і ковпаки, бо як правило точних влучань немає, а відхилення становлять від 100 до 500 метрів.
Ан ніт, а віз і нині там.
Краще чекати на допомогу "енергетичних рамштайнів" і відрубувати людям світло, а ніж самим убезпечити електромережі і обладнання від ворожих атак.
показати весь коментар
27.01.2023 18:25 Відповісти
Я так думаю,під час війни,багато чого"модернізують",під шум війни та взривів , можна всю інфраструктуру "модернізувати" і "побудувати" адже такі кошти навіть і в уяві не було ,до війни.
показати весь коментар
27.01.2023 18:28 Відповісти
Доба пройшла---Шмигаль придумав шо сказати -п'ять високовольтних підстанцій ...
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три..
показати весь коментар
27.01.2023 18:34 Відповісти
Досить нити і трандіти, працювати треба і не красти.
показати весь коментар
27.01.2023 18:32 Відповісти
іде елементарна заміна(через ракетні удари) совкових ахметівських,та інших власників силових електро- підстанцій,які не модернізувалися за часи Незалежності від слова "зовсім" ,а служили для оббирання народу України , на технологічно нове устаткування від світових виробників за безцінь,адже власники обленерго практично власних коштів не вкладають .
показати весь коментар
27.01.2023 18:37 Відповісти
Назовите мировых производителей трансформаторов на 750 кВ
показати весь коментар
27.01.2023 18:43 Відповісти
так справа про виробників трансформаторі,чи про те,як технологічно їх замінити вийшовши на цю ж саму потужність в 750 вт
показати весь коментар
27.01.2023 19:31 Відповісти
читаємо-шукаємо (CG Power Systems)
показати весь коментар
27.01.2023 19:42 Відповісти
Можна два на 375кВ послідовно підключити і т.д. Взагалі немає проблем у В.
показати весь коментар
27.01.2023 21:26 Відповісти
таке може написати тільки гуманітарій.
для перебудови енергосистеми після закінчення війни потрібно буде млрди євро та роки, якщо не десятки років.
Зараз щось замінювати немає сенсу, бо кацапи развалять
показати весь коментар
27.01.2023 19:19 Відповісти
таке може написати тільки людина,котра збирається десятиріччями освітлювати житло українців трансформаторами,свічками і ліхтариками,маючи на їх продажі не малий навар,
показати весь коментар
27.01.2023 19:34 Відповісти
Ну вам з америки звісно краще видно що тут і як, тим паче якщо оперуєте дурнуватими наративами кремля про генератори які ви мали на увазі під трансформаторами.
прийде час і ті бариги будуть продавати нікому не потрібні китайські генератори дешевше ніж купили.
показати весь коментар
28.01.2023 00:12 Відповісти
Он просто хочет шмыгануть от своего адьютанта.
показати весь коментар
27.01.2023 18:51 Відповісти
А можна підстанції накрити потужними бетонними блоками?...
показати весь коментар
27.01.2023 18:52 Відповісти
а може львівський жидяра,накінець визнає,що проїб@ли і незакупили в достатній кількості газу для опалення, а рижий татарин,мазуту і вугілля для своїх ТЕС,от тепер суки і економлять...
показати весь коментар
27.01.2023 18:52 Відповісти
чому це проїбали, З млрд Коболевські з фанфарами закатали в святий асфальт.
поки у нас з польшею різна колія при закритих портах вугілля не буде зовсім.
показати весь коментар
27.01.2023 19:24 Відповісти
хз... октябрь-ноябрь-декабрь постоянно отключали отопление вместе с электричеством. радиаторы были максимум еле теплыми, в квартире было до 10-12 градусов. но платежечки с круглыми суммами приходили.

в январе - не отключали ни разу. радиаторы гарячие. в квартире хожу в трусах, сплю не укрываясь... страшно представить, что будет в платежке
показати весь коментар
27.01.2023 19:24 Відповісти
А почему на параше высоковольтные подстанции ещё целые.
показати весь коментар
27.01.2023 21:28 Відповісти
 
 