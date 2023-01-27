Третя окрема штурмова бригада - колишній підрозділ ССО полку "Азов" - збирає на автомобіль

Третя окрема штурмова бригада, в яку трансформувалися Сили спецоперацій полку "Азов", втратила в бою автомобіль і потребує транспорту.

Про це пише у фейсбуці захисник України Олексій Бик, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора у нас поліг смертю хоробрих один з коників...

Екіпаж, дякувати Богові, живий, лише один боєць легкий 300.

Але нас знову обступають проблеми дефіциту транспорту", - зазначив він.

Кошти на авто збирають на картку

5167 8020 0102 3602.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сили спеціальних операцій полку "Азов" тепер стали Третьою окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ.