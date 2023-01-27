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Новини Війна
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Третя окрема штурмова бригада - колишній підрозділ ССО полку "Азов" - збирає на автомобіль

авто

Третя окрема штурмова бригада, в яку трансформувалися Сили спецоперацій полку "Азов", втратила в бою автомобіль і потребує транспорту.

Про це пише у фейсбуці захисник України Олексій Бик, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора у нас поліг смертю хоробрих один з коників...

Екіпаж, дякувати Богові, живий, лише один боєць легкий 300.

Але нас знову обступають проблеми дефіциту транспорту", - зазначив він.

Кошти на авто збирають на картку

5167 8020 0102 3602.

Також читайте: "Збір на помсту": На зібрані українцями за добу 352 млн грн придбано 142 дрони: 50 з них можуть робити "бавовну" на відстані до 800 км

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сили спеціальних операцій полку "Азов" тепер стали Третьою окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ.

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Топ коментарі
+6
А зачем имя Азова из памяти стирать?Героям слава!
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27.01.2023 18:51
+4
+++
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27.01.2023 18:50
+2
+
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27.01.2023 19:21
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Вони думають, що снаряди безоплатно нам возять ? А логістика ?
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27.01.2023 21:23 Відповісти
+++
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27.01.2023 18:50 Відповісти
А зачем имя Азова из памяти стирать?Героям слава!
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27.01.2023 18:51 Відповісти
Because people with A-names like
Andreas, Alexander, Andrei,
are mainly responsible for any havoc
in diplomacy and speeches like
cursings of kazaps.

Wladimirs, Wolidimirs come second.

At least here on the forum.
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27.01.2023 21:17 Відповісти
+
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27.01.2023 19:21 Відповісти
та не бригада, а бойцы одного из подразделений этой бригады
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27.01.2023 19:27 Відповісти
Хм ... масло масляне ??
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27.01.2023 21:24 Відповісти
Ми,звичайно,допоможемо,але ж хай і пан міністр чотирма мільярдами поділиться
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27.01.2023 20:12 Відповісти
Коли читаю подібне, хочеться взяти рєзнікова за кадик
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27.01.2023 20:18 Відповісти
я пробачаюсь . тут багато гавнюків які рекомендуют у кого відбрати і так дальше. зрозумііло що , то допомога суперова . як на мене то ви вже заї бали , своїми совЄтами . напишить свіфт і. т.д. як вам перевести кошти із за кордону . пробачаюсь за нецензурщину , але як ветерану цензора , мені повинні простити
щоб різні говнюки не писали що я новенький , бо , бл. якісь цифри добавили , то я Vooli ? Vooli Gol. і так дальше
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27.01.2023 20:22 Відповісти
Azow should renamed to Berserk Battalions.

Berserk was not used by Hitler - at least I never read about it.
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27.01.2023 21:20 Відповісти
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30.01.2023 01:28 Відповісти
 
 