Кличко та інші мери приїхали у Львів підтримати Атрошенка: Це прецедент, мова йде про кожного мера в Україні

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко висловив упевненість, що рішення апеляційного суду у справі мера Чернігова Владислава Атрошенка буде правильним з точки зору захисту самоврядування.

Про це Кличко заявив перед початком засідання апеляційного суду у справі Атрошенка у Львові, куди він, а також інші мери і депутати приїхали підтримати мера Чернігова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це перший прецедент в історії України, коли громаду позбавляють очільника, якого вона обрала, по таким притягнутим за вуха підставам. Але на сьогоднішній день питання йде про кожного мера, про кожного голову громади, про кожного мешканця, волевиявлення якого вже не рахують. Переконаний в тому, що суд прийме правильне, зважене рішення відносно захисту самоврядування. В іншому випадку у нас не залишиться нічого іншого, як звертатися до Європейського суду, до європейських конституцій. Якщо ми будуємо європейську країну, правила повинні бути європейськими", - заявив Віталій Кличко.

Якщо апеляційний суд залишить рішення Яворівського суду в силі, це буде означати згортання демократичних процесів в нашій країні, наголосив Кличко.

"Тримаємо кулаки за те, щоб місцеве самоврядування, фундамент демократії, в нашій країні залишився. Це вкрай важливо для подальшого розвитку", - підкреслив мер Києва.

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Окрім Віталія Кличка підтримати мера Чернігова на суді прийшли мер Львова Андрій Садовий, мер Житомира Сергій Сухомлін, та інші мери і депутати місцевих рад, народний депутат Олег Синютка.

Як повідомлялося, 27 січня у Львові відбувається засідання Львівського апеляційного суду, який розглядатиме апеляцію Атрошенка на рішення Яворівського районного суду, який відсторонив мера Чернігова від виконання обов’язків терміном на один рік. Приводом для такого рішення стало те, що в перші дні широкомасштабного російського наступу водій Атрошенко вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті. Юристи зазначили, що стаття, яка фігурує в матеріалах справи, не передбачає покарання у вигляді відсторонення від посади, а лише штраф. Асоціація міст України, Комітет виборців України, рух "Чесно", інші громадські організації та експерти назвали рішення Яворівського суду політичним замовленням і пов’язують його з наступом на місцеве самоврядування.