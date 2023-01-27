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Кличко та інші мери приїхали у Львів підтримати Атрошенка: Це прецедент, мова йде про кожного мера в Україні

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко висловив упевненість, що рішення апеляційного суду у справі мера Чернігова Владислава Атрошенка буде правильним з точки зору захисту самоврядування.

Про це Кличко заявив перед початком засідання апеляційного суду у справі Атрошенка у Львові, куди він, а також інші мери і депутати приїхали підтримати мера Чернігова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це перший прецедент в історії України, коли громаду позбавляють очільника, якого вона обрала, по таким притягнутим за вуха підставам. Але на сьогоднішній день питання йде про кожного мера, про кожного голову громади, про кожного мешканця, волевиявлення якого вже не рахують. Переконаний в тому, що суд прийме правильне, зважене рішення відносно захисту самоврядування. В іншому випадку у нас не залишиться нічого іншого, як звертатися до Європейського суду, до європейських конституцій. Якщо ми будуємо європейську країну, правила повинні бути європейськими", - заявив Віталій Кличко.

Якщо апеляційний суд залишить рішення Яворівського суду в силі, це буде означати згортання демократичних процесів в нашій країні, наголосив Кличко.

"Тримаємо кулаки за те, щоб місцеве самоврядування, фундамент демократії, в нашій країні залишився. Це вкрай важливо для подальшого розвитку", - підкреслив мер Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мери різних міст їдуть до Львова підтримати в суді Атрошенка

Окрім Віталія Кличка підтримати мера Чернігова на суді прийшли мер Львова Андрій Садовий, мер Житомира Сергій Сухомлін, та інші мери і депутати місцевих рад, народний депутат Олег Синютка.

Як повідомлялося, 27 січня у Львові відбувається засідання Львівського апеляційного суду, який розглядатиме апеляцію Атрошенка на рішення Яворівського районного суду, який відсторонив мера Чернігова від виконання обов’язків терміном на один рік. Приводом для такого рішення стало те, що в перші дні широкомасштабного російського наступу водій Атрошенко вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті. Юристи зазначили, що стаття, яка фігурує в матеріалах справи, не передбачає покарання у вигляді відсторонення від посади, а лише штраф. Асоціація міст України, Комітет виборців України, рух "Чесно", інші громадські організації та експерти назвали рішення Яворівського суду політичним замовленням і пов’язують його з наступом на місцеве самоврядування.

Автор: 

Кличко Віталій (3509) мер (506) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+27
ну вивезти на службовому авто це звісно корупція. А вкрасти 4 млрд у ЗСУ це "особистий подвіг Зеленського", як це назвав Ткач
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27.01.2023 19:11
+23
Мери обрані народом. І не зелені чи кишеньковим судам за 700 кілометрів порушувати Конституцію, позбавляючи народа вибору
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27.01.2023 18:58
+20
Яким би г-ом не був Атрощенко, але "зелене" свавілля зашкалює
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27.01.2023 18:53
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Очко-95 жим-жим...
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27.01.2023 18:50 Відповісти
Все вірно сказав. Зеленський без поперця так не зміг би.
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27.01.2023 19:05 Відповісти
Групова порука.
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27.01.2023 18:51 Відповісти
солідарність
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27.01.2023 19:16 Відповісти
Омерта.
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27.01.2023 19:17 Відповісти
"зелена груповуха"
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27.01.2023 19:27 Відповісти
Яким би г-ом не був Атрощенко, але "зелене" свавілля зашкалює
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27.01.2023 18:53 Відповісти
Приводом для такого рішення стало те, що в перші дні широкомасштабного російського наступу водій Атрошенко вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті.

взагалі нічого не розумію...за що його судять?
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27.01.2023 18:53 Відповісти
вивіз на службовому авто
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27.01.2023 19:02 Відповісти
ясно. але не ясно чим він не вгодив зеленій погані
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27.01.2023 19:05 Відповісти
Не вгодив тим ,що на виборах мера,
виграв у представника від Зеленського - осьі все 😠
дибіли *** ....
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27.01.2023 19:14 Відповісти
ну вивезти на службовому авто це звісно корупція. А вкрасти 4 млрд у ЗСУ це "особистий подвіг Зеленського", як це назвав Ткач
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27.01.2023 19:11 Відповісти
Пам'ятаю, був скандал, стосовно того, що Зеля з сем'єю літав на гвитокрилих ДСНС у відпочинок в Карпати.. але це мабудь інше..
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27.01.2023 19:32 Відповісти
А чим вивіз зеля своїх кошерних батьків?
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27.01.2023 19:40 Відповісти
24.11.2021р:"Президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доставляння людей до резиденції в Карпатах."
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27.01.2023 19:41 Відповісти
За те, що не здав Чернігів.
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27.01.2023 19:25 Відповісти
Мери обрані народом. І не зелені чи кишеньковим судам за 700 кілометрів порушувати Конституцію, позбавляючи народа вибору
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27.01.2023 18:58 Відповісти
І що? Народ обирає. Бо може давайте тоді судами скасовувати вибори взагалі, якщо раптом якомусь судді здастся, що кандидат якось не так піарився? Нехай може суди мерів призначають? Чи Царь?
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27.01.2023 19:10 Відповісти
хоч як спеціаліст і як людина він в 100 разів кращій...

а хто його так високо оцінив ?
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27.01.2023 19:18 Відповісти
Шарик-Ты балбес.
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27.01.2023 19:00 Відповісти
Ну здрастє...в бланке поздравительноє слово должно бить
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27.01.2023 19:47 Відповісти
справа не в Атрошенко чи інших мєрах, а в похуізмі влади
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27.01.2023 19:09 Відповісти
Навіть не в ********, а в *******. Зелені підори вже настільки ******, що геть не бачать берегів.
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27.01.2023 19:17 Відповісти
На чому спіймали і який вирок суду - велика різниця.
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27.01.2023 19:15 Відповісти
а Єрмака можна міняти ?

він же проросійський
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27.01.2023 19:19 Відповісти
та тебе тут як облупленого всі знають,

зніми очечки і не прикидайся поміркованим інтелігентом )))
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27.01.2023 19:33 Відповісти
ну я ж і кажу - йди дивитись мертвечуковських телеведучих на телемарафет.

вони там кажуть те саме, шо й ти
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27.01.2023 19:38 Відповісти
та хто його тут знає, новонародженного...


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Реєстрація:27.01.2023
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27.01.2023 19:38 Відповісти
Його тут знають під дівочим прізвищем
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27.01.2023 19:40 Відповісти
Ваше особисте ставлення і Ваші емоції - це одне, Право - з інших категорій.
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27.01.2023 19:22 Відповісти
"Слуги" вибраних, неугодних мерів, вирішили знімати через ручні татарову і портнову суди. Пробний перший суд буде комом, а решта застрягне їм у горлянці. "Слуги", вам залишився рік. Десь через 6 місяців почнете втікати із секти "слуг" і обливати брудом одне одного, то можливо вже зупиніться і не чіпайте хоч нормальних мерів під час війни? Чому не знімали "ригів" на Сході?
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27.01.2023 18:59 Відповісти
Для Вас особисто: влада через ручні суди хоче покарати, а точніше прибрати вибраних на виборах мера, бо мери не призначаються, а вибираються. Так зрозуміло? Але цими судами вони подаваляться Якраз цей мер відмовився віддати всі гроші міста на "Велике крадівництво"? Бо згідно децентралізації велика часька грошей із податків залишається на містах, а влада фактично все забрала на дороги.Так зрозуміло? Інших мерів, які перейшли на бік ворога, влада через суди не знімала.
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27.01.2023 19:10 Відповісти
я був за Пороха..

Сірожа, невже ти гадаєш, шо якшо змінив у ніку дві останні літери, то тебе, падлу зелену, ніхто не взнав ? ))))
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27.01.2023 19:21 Відповісти
які це "довоєнні" і коли для тебе війна почалась, опудало ти зелене? і хто тебе хитає, мурло ти 73-процентне? йшло б ти кудись до рибок гуппі під Г+Г зі своїми наративами "не на часі"і т.п....
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28.01.2023 02:33 Відповісти
"Кумарять тупі боти-рашисти", які пишуть правду, точніше критикують ту владу, за яку Ви тіпа не голосували? І що ж Ви рашистського тут прочитали, що малороси татаров і єрмак(бувші риги) знущаються над нашою демократією, через ручні суди пробують засудити мера?
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27.01.2023 19:27 Відповісти
ну так іди зирь телемарафет ,

там всі твої тащаться від осанни найвеличнішим
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27.01.2023 19:35 Відповісти
та нах мені тебе спамити ?
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27.01.2023 20:41 Відповісти
Бачите пане, Ви вже знаєте хто такі абдристовичі, єлдаки, татароки і знаєте про те, що вони замість армії, все витратили на дороги і головне, що не зупиняються, а продовжують "Велике крадівництво", ніби ми вже виграли війну і не гинуть наші хлопці. Подивіться яка техніка на цих "Великих крадівництвах" і що кожного дня хлопці просять на передову хоч якісь машини. Так особисто я бажаю, щось всі зелені барани це бачили, а їх лідери перестали піаритися на крові найкращих, обдираючи їх то на яйцях, то на буряках. Не соромно?
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27.01.2023 19:48 Відповісти
Не кіпешуй СерОжа , дихай спокійно ,
Ти добре справляєшся із задачею , покладеною на тебе подлоляком ,
молодець
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27.01.2023 19:58 Відповісти
Усіх колишніх і теперішніх, спочатку, позбавити високих пенсій.Якщо суддя виніс неправильне рішення,повинен відповідати матеріально і морально,за два неправильні рішення позбавляти посади і всіх благ.
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27.01.2023 19:02 Відповісти
Какие блага, какие пенсии? Судить и на Зону, петушарами отрядов!
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27.01.2023 19:06 Відповісти
какие пенсии? а вот такие...
Середня пенсія - 150 тисяч грн. У Раді пропонують зменшити розмір пенсій суддів Конституційного Суду Джерело: https://biz.censor.net/n3396075
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27.01.2023 19:12 Відповісти
Бидло в мантіях хоче перебрати на себе права виборців.
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27.01.2023 19:14 Відповісти
не судді хочуть, а Зебздюк так хоче і так велить та наказує суддям...
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28.01.2023 02:40 Відповісти
Мери обираються народом , тож з якого дива їм когось , чи чогось боятись ?



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27.01.2023 20:00 Відповісти
Зе и Пу воюют с армией Порошенко...
Вам это дойдет...позднее...
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27.01.2023 19:24 Відповісти
ні

бо то дурість як на цей час
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27.01.2023 19:42 Відповісти
Неначасі - нам потрібна сьогодні єдність і перемога 😊
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27.01.2023 20:01 Відповісти
Заклинило? Чи зміна прапора не є дублюванням допису?
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28.01.2023 06:19 Відповісти
Все меры должны поддержать мера Чернигова, чтобы не дать выстроить под шумок войны диктатуру
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27.01.2023 19:43 Відповісти
Абсолютно вірно ++++
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27.01.2023 20:02 Відповісти
А "найсправедливіший суд" вчинив у боневтіківському стилі - сховався в бункері!
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27.01.2023 20:28 Відповісти
Интересное кино: когда зеленый придворный катается на автомобиле, предназначенном для эвакуации жителей из опасных мест, то это нормально. Когда мер эвакуирует свою семью на служебном автомобиле, то это преступление. Если бы сам повез , то приплели бы что оставил город, не выполнял служебные обязанности. Узеленских нормальным людям невозможно понять
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27.01.2023 21:08 Відповісти
Атрошенко выбранный на честных выборах мэр. Во время окружения города вел себя достойно. Все обвинения надуманны.
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27.01.2023 21:36 Відповісти
Ну ці зелені вчипинилися в Атрошенка як собача зграя, тому що мер ставив дуже правильні питання до Зе, а це дуже не сподобалося йому! Нехай краще розповість президент про свого дружбана Стаканова, який супер керівник СБУ був, а що ж ним? І питань до нього чомусь немає. Щось усі наче в рот води набирали.
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27.01.2023 22:42 Відповісти
 
 